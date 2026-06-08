Ngày 6/6 vừa qua, All Saints' Church ở làng Kemble thuộc Gloucestershire đón một đám cưới hoàng gia nhỏ mà rất đẹp. Harriet Sperling, 45 tuổi, y tá NHS, bước vào nhà thờ trong chiếc váy dài kéo tà uy nghi, đội tiara lấp lánh và tất cả những chi tiết đó đang khiến giới mộ điệu thời trang hoàng gia bàn tán không ngớt.

Chiếc váy cưới mang dấu ấn của Vương phi Kate

Harriet Sperling kết hôn với Peter Phillips (48 tuổi, cháu trai của Vua Charles III, con trai Vương nữ Anne) trong một buổi lễ ấm cúng nhưng đầy đủ mặt các thành viên cấp cao hoàng gia Anh từ Vua Charles và Vương hậu Camilla, đến Thân vương William và Vương phi Kate, cùng Vương tử Edward, Công nương Sophie và toàn bộ gia đình bên nhà chú rể.

Chiếc váy cưới của Harriet đến từ Emilia Wickstead, văn phòng có trụ sở tại Tây London. Đây không phải cái tên xa lạ với hoàng gia Anh đặc biệt là với Vương phi Kate, người thường xuyên lui tới nhà mốt này cho các sự kiện chính thức. Tháng 5/2025, Kate đã diện một chiếc áo khoác màu tím của Wickstead trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng VE Day tại London.

Theo thông tin từ phía nhà thiết kế, chiếc váy cưới của Harriet được may từ vải crêpe Ý, có cấu trúc bên trong với ren Pháp tạo độ cứng dáng, cho phép tà váy kéo dài theo đường thẳng ấn tượng. Cổ áo hình vuông, lưng hở thấp, ôm sát cơ thể tạo vóc dáng thanh thoát. Bên trên là một áo ren xuyên thấu có thể tháo rời, cổ cao, tay dài vừa trong trẻo vừa lịch lãm.

Gợi nhắc đến chiếc váy cưới huyền thoại của Kate

Ai tinh ý sẽ nhận ra: Phần áo ren phủ ngoài với cổ cao và tay dài của Harriet khá gợi nhớ đến chiếc váy cưới mang tính biểu tượng của Vương phi Kate trong hôn lễ năm 2011 tại Tu viện Westminster. Dù Kate năm đó diện thiết kế của Sarah Burton cho Alexander McQueen, còn Harriet chọn Wickstead, nhưng ngôn ngữ thẩm mỹ ren, tay dài, cổ cao, đuôi váy dài là một sự đồng điệu rõ ràng.

Harriet hoàn thiện trang phục với khăn voan ren dài, giày cao gót ivory do Jimmy Choo làm riêng, và bộ trang sức gồm tiara cùng hoa tai từ Pragnell - thương hiệu kim hoàn ở Mayfair đã thiết kế cả nhẫn đính hôn của cô.

Điều khiến đám cưới này thêm phần cảm động là ba cô phù dâu không phải bạn bè thông thường, đó là Savannah (15 tuổi) và Isla (14 tuổi), hai con gái của Peter từ cuộc hôn nhân trước với Autumn Kelly, và Georgina (13 tuổi), con gái của Harriet. Emilia Wickstead đã thiết kế váy cho cả ba cô bé từ chính tấm vải crêpe Ý dùng cho váy cô dâu. Một gia đình mới, được may từ cùng một mảnh vải, đó là hình ảnh này đẹp hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả.

Harriet đội tiara cho đám cưới lần hai của mình, điều này khác với thông lệ hiện đại của hoàng gia Anh. Vương hậu Camilla không đội tiara khi kết hôn với Vua Charles năm 2005. Vương nữ Anne, mẹ chú rể, cũng không đội tiara trong đám cưới lần hai với Sir Tim Laurence năm 1992 mà chỉ cài hoa lên tóc.

Nhưng đây không phải quy định bắt buộc mà chỉ là xu hướng ngầm. Harriet đã chọn cách riêng của mình, tự tin và rực rỡ. Và với một đám cưới có sự chứng kiến của Quốc vương, Vương hậu cùng gần như toàn bộ gia đình hoàng gia, chiếc vương miện ấy có lẽ là sự lựa chọn hoàn toàn đúng lúc.

*Theo People