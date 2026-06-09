Sáng 6/6, ngôi làng nhỏ Kemble thuộc vùng Cotswolds nước Anh bỗng trở thành tâm điểm chú ý khi Peter Phillips, cháu trai cả của cố Nữ hoàng Elizabeth II, tổ chức hôn lễ với Harriet Sperling - một y tá của Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS). Đây không chỉ là chuyện tình riêng tư của hai người đã qua một lần đò, mà còn là sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử nhỏ trong gia phả hoàng gia: Lần đầu tiên một người trong thế hệ cháu của Nữ hoàng Elizabeth tái hôn.

Hôn lễ tại vùng quê Cotswolds

Buổi sáng đám cưới, bầu trời Anh đổ mưa lất phất đặc trưng không thể thiếu xứ này. Nhưng điều đó dường như không làm giảm đi không khí ấm cúng, thân mật của hôn lễ diễn ra tại nhà thờ All Saints ở làng Kemble, Gloucestershire. Đây là một ngôi làng nhỏ thuộc vùng Cotswolds - vùng đất nổi tiếng với những đồng cỏ xanh mướt và các ngôi nhà đá mật ong thơ mộng, từ lâu đã là nơi gắn bó của nhiều thành viên hoàng gia Anh.

Sau lễ cưới, tiệc chiêu đãi được tổ chức tại Gatcombe Park - điền trang của Vương nữ Anne, mẹ chú rể. Điền trang này từ lâu là không gian riêng tư hiếm hoi của hoàng gia, nơi Vương nữ Anne nuôi ngựa và tổ chức các giải đấu bắn cung. Việc bà mở cửa Gatcombe Park để đón khách đám cưới của con trai nói lên rất nhiều về tình cảm bà dành cho đôi trẻ.

Cô dâu mặc Emilia Wickstead

Harriet Sperling bước vào nhà thờ trong chiếc đầm dài trắng của nhà thiết kế Emilia Wickstead - thương hiệu yêu thích của không ít thành viên hoàng gia Anh và giới quý tộc. Chiếc váy có đuôi dài, phủ ren tinh tế. Cô dâu kết hợp cùng mạng che mặt bằng ren, giày satin trắng ngà đặt riêng từ Jimmy Choo và bộ vương miện cùng hoa tai từ nhà kim hoàn Pragnell ở Mayfair, cũng chính là nơi thiết kế nhẫn đính hôn của cô.

Đáng chú ý, việc Harriet chọn đội vương miện trong ngày cưới là một lựa chọn hơi đi ngược xu hướng hiện đại. Vương hậu Camilla năm 2005 đã không đội vương miện khi kết hôn với Vua Charles, bà chọn đội mũ trắng thanh lịch cho hôn lễ dân sự. Harriet, dù không phải thành viên trong gia đình hoàng gia, đã tự tin trở lại với truyền thống xưa và vương miện ấy trở thành điểm nhấn sang trọng nhất trong bộ trang phục của cô.

Vương phi xứ Wales Kate và loạt tên tuổi hoàng gia có mặt

Hôn lễ thu hút sự hiện diện của nhiều thành viên hoàng gia. Vương phi xứ Wales Kate xuất hiện trong chiếc đầm maxi boucle màu kem cổ điển của Roland Mouret, đội mũ đồng bộ lịch sự, chỉn chu theo đúng phong cách mà bà thường chọn cho các sự kiện gia đình. Thân vương xứ Wales William và Kate cùng đến với các thành viên khác trong mưa xuân. Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla cũng có mặt để chứng kiến hôn lễ của cháu trai.

Theo thông tin trước đó, Vương tử Harry, cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson không nằm trong danh sách khách mời.

Cột mốc đặc biệt: Người đầu tiên tái hôn trong thế hệ cháu Nữ hoàng

Peter Phillips, 48 tuổi, là cháu trai cả của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Ông kết hôn lần đầu với Autumn Kelly năm 2008 và ly hôn năm 2021. Hai người có hai con gái: Savannah, 15 tuổi, và Isla, 14 tuổi.

Harriet Sperling cũng từng có một cuộc hôn nhân trước với huấn luyện viên thể lực Antonio St. John Sperling, và có một con gái 13 tuổi tên Georgina. Đây là lần đầu tiên Georgina tham dự sự kiện cùng gia đình hoàng gia, cô bé đã xuất hiện bên cạnh gia đình tại buổi lễ nhà thờ dịp Lễ Phục Sinh hồi tháng 4, như một sự giới thiệu khéo léo trước khi đám cưới diễn ra.

Với hôn lễ này, Peter trở thành người đầu tiên trong số tám cháu ngoại của Nữ hoàng Elizabeth tái hôn. Trong tám người đó, hiện có năm người đã kết hôn; hai người trẻ nhất Lady Louise và James, Bá tước xứ Wessex chưa lập gia đình.

Mối quan hệ của Peter và Harriet bắt đầu được chú ý từ tháng 5/2024, khi cả hai cùng xuất hiện tại giải đua ngựa Badminton Horse Trials. Sau đó, họ tiếp tục sánh bước tại Royal Ascot - nơi Harriet được giới thiệu với nhiều thành viên trong gia đình hoàng gia một cách tự nhiên, giữa khung cảnh đua ngựa và những chiếc mũ đẹp. Tháng 8/2025, họ thông báo đính hôn. Ngày cưới chính thức được công bố vào tháng 4/2026.

Hai ngày sau đám cưới, cặp đôi phát hành hai bức ảnh chính thức: Một chụp tại nhà thờ All Saints và một chụp trong nhà kính của Gatcombe Park, cả hai đều giản dị, ấm áp, rất khác với sự hoành tráng thường thấy ở các sự kiện hoàng gia cấp cao.

*Theo People