Trong khi Vua Charles và Vương hậu Camilla đang công du Bắc Ireland, chính Vương nữ Anne là người đứng ra tiếp đón khách tại buổi tiệc vườn cuối cùng của mùa tại Buckingham Palace. Bà đến một mình, không cần ai đứng cạnh để tạo nên ấn tượng, và bộ trang sức bà chọn hôm đó kể một câu chuyện kéo dài suốt nửa thế kỷ.

Một mình chủ trì, vẫn là tâm điểm

Buổi tiệc vườn từ thiện Not Forgotten tại Buckingham Palace hôm thứ Ba vừa qua là sự kiện thường niên nhằm tri ân các cựu chiến binh và quân nhân đang tại ngũ của Anh. Năm nay, hoàng gia xuất hiện với đội hình rút gọn hơn thường lệ: Vua Charles và Vương hậu Camilla đang bận với lịch công vụ tại Bắc Ireland, còn nhiều thành viên khác cũng có lịch riêng. Vương nữ Anne, với tư cách Công chúa Hoàng gia, một mình đảm nhiệm vai trò chủ lễ, có chồng là ngài Timothy Laurence đồng hành bên cạnh.

Bà xuất hiện trong bộ áo khoác và mũ tweed màu xanh bạc hà thanh lịch, bộ trang phục từng được mặc tại giải đua ngựa Epsom Derby năm 2022. Nhưng điều thu hút ánh mắt hơn cả không phải là chiếc áo khoác, mà là sợi vòng cổ ngọc trai bốn tầng với khóa cài hoa đính đá xanh và bạc đang quàng quanh cổ bà.

Chiếc vòng cổ có tuổi đời dài hơn nhiều thế hệ

Sợi vòng ngọc trai đó không phải hàng mới. Theo hồ sơ ảnh hoàng gia, chiếc vòng xuất hiện lần đầu có thể truy vết đến năm 1979, khi Vương nữ Anne đeo nó tại lễ trao giải BAFTA ở London. Năm 1985, bà tiếp tục chọn chiếc vòng này cho buổi ra mắt phim A Passage to India , kết hợp cùng hoa tai ngọc trai và kim cương. Và gần đây hơn, năm 2014, nó lại xuất hiện tại Royal Ascot.

Gần 50 năm, một chiếc vòng cổ đi qua đủ các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời hoàng gia mà không hề lỗi thời. Đó không phải sự bảo thủ, đó là thẩm mỹ.

Vương nữ Anne sở hữu nhiều di vật ngọc trai đáng chú ý, một số từng thuộc về cố Nữ hoàng Elizabeth II. Sợi vòng hai tầng của bà từng được đeo tại chuyến thăm cấp nhà nước đến Áo năm 1969, rồi lại xuất hiện tại một buổi tiệc vườn ở Buckingham Palace năm 2015. Sợi vòng ba tầng ngọc trai kem với khóa vàng, kim cương và sapphire thì gắn liền với nhiều kỷ niệm sâu sắc hơn: Một lễ tưởng niệm Thế chiến II tại Pháp năm 2008, buổi lễ tôn vinh lính cứu hỏa năm 2003, và đặc biệt nhất là đám cưới của con gái Zara Phillips tháng 7 năm 2011.

Trâm cài được tặng trong ngày cưới, vẫn đeo suốt nửa thế kỷ

Bộ sưu tập trâm của Vương nữ Anne cũng có chiều sâu không kém. Tại buổi tiệc vườn đầu tiên của mùa hồi đầu tháng 5 vừa qua, bà đeo chiếc trâm hình nhũ đá được ghép từ kim cương và vàng đổ xuống theo tầng. Chiếc trâm này là quà cưới từ cố Nữ hoàng Elizabeth II tặng cho con gái nhân ngày bà kết hôn với Đại úy Mark Phillips năm 1973. Cuộc hôn nhân đó về sau không còn, nhưng chiếc trâm thì vẫn ở lại, theo bà qua Royal Ascot, lễ Phục sinh tại Windsor, Giáng sinh ở Sandringham, và cả các buổi diễu binh Trooping the Colour từ thập niên 70 đến nay.

Với người ngoài nhìn vào, đó có thể chỉ là một chiếc trâm cũ. Nhưng với Vương nữ Anne, đó là ký ức được đeo trên ngực áo mỗi ngày quan trọng.

Vương nữ Anne từ lâu được xem là thành viên chăm chỉ nhất trong gia đình hoàng gia Anh, với lịch công vụ dày đặc xuyên suốt nhiều thập kỷ. Triết lý ăn mặc của bà cũng phản chiếu điều đó: Không đua theo mốt, không mua mới khi đồ cũ vẫn còn giá trị, không cần khẳng định bản thân qua nhãn hàng hay bộ sưu tập mới nhất. Bộ trang phục tweed từ năm 2022 vẫn được lấy ra mặc lại hôm thứ Ba, chiếc vòng ngọc trai từ năm 1979 vẫn được đeo với sự tự tin tuyệt đối.

Trong thời đại mà thời trang nhanh và xu hướng thay đổi theo tuần, Vương nữ Anne đang thầm lặng chứng minh một điều ngược lại: phong cách thực sự không cần phải mới, nó chỉ cần là của mình.

*Theo Tatler