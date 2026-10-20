Xu hướng thời trang có thể thay đổi theo từng mùa, nhưng phong cách của Vương nữ Anne gần như không bị ảnh hưởng bởi những cuộc chạy đua ấy. Từ khi còn trẻ vào những năm 1970, bà đã ưu tiên những món đồ có chất lượng tốt, dễ mặc và bền dáng, sau đó tiếp tục sử dụng chúng trong nhiều năm.

Trong tủ đồ mùa thu của Vương nữ Anne, những chất liệu mang đậm tinh thần Anh quốc xuất hiện thường xuyên như len, tweed, tartan và da. Bà chuộng các thiết kế thực tế, đủ ấm, dễ vận động nhưng vẫn giữ được vẻ chỉn chu cần thiết cho những dịp công chúng.





Áo khoác len và khăn quàng cổ điển

Một trong những công thức quen thuộc của Vương nữ Anne là áo khoác camel kết hợp găng tay da và khăn quàng họa tiết heritage. Bà từng diện bộ trang phục này khi tham dự British Champions Day tại trường đua Ascot vào tháng 10/2024.

Màu camel là lựa chọn dễ ứng dụng vì có thể kết hợp với nhiều gam màu khác nhau như đen, trắng, nâu, đỏ rượu vang hoặc xanh navy. Với phụ nữ Việt, một chiếc áo khoác dáng dài màu be có thể mặc cùng quần âu, chân váy midi hoặc quần jeans tối màu.

Điểm đáng học ở Anne là cách bà giữ tổng thể đơn giản. Một chiếc khăn có họa tiết hoặc chiếc trâm nhỏ đã đủ tạo điểm nhấn, không cần phối quá nhiều phụ kiện cùng lúc.





Tweed và phong cách đồng quê thực tế

Khi tham dự các sự kiện cưỡi ngựa tại điền trang Gatcombe Park vào năm 2018, Vương nữ Anne diện áo vest tweed xanh bên ngoài sơ mi kẻ và áo cổ lọ, kết hợp quần đồng bộ cùng boots đi ngoài trời.

Đây là kiểu phối đậm chất country-chic nhưng không chỉ mang tính trang trí. Tweed có khả năng giữ ấm, tương đối bền và phù hợp với những hoạt động ngoài trời. Các mẫu áo khoác tweed kẻ cũng có thể tạo điểm nhấn cho một bộ đồ đơn giản gồm áo len trơn và quần jeans.

Bạn không nhất thiết phải mặc cả bộ tweed. Một chiếc blazer tweed kẻ phối với áo thun trắng và quần jeans là phiên bản nhẹ nhàng, dễ mặc hơn. Nếu muốn trông thanh lịch, hãy chọn giày loafer hoặc boots cổ ngắn; nếu ưu tiên sự thoải mái, sneaker trắng cũng có thể tạo hiệu ứng trẻ trung.





Khi màu đỏ trở thành điểm nhấn

Dù thường gắn với các gam màu trung tính, Vương nữ Anne thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng những bộ trang phục màu sắc nổi bật. Năm 2013, bà thu hút sự chú ý tại một sự kiện đua ngựa với áo khoác đỏ cam, mũ tối màu và chiếc trâm hình ngựa quen thuộc.

Trước đó, vào năm 2004, bà từng diện áo khoác đỏ dáng ngắn, chân váy tartan xếp ly, boots cao đến gối và găng tay da cùng màu. Công thức này cho thấy một món đồ màu sắc có thể làm sống động cả bộ trang phục mùa thu mà không cần thay đổi quá nhiều chi tiết.

Phụ nữ Việt có thể áp dụng bằng cách chọn một chiếc áo khoác đỏ rượu vang, đỏ gạch hoặc đỏ cam trầm. Những sắc độ này dễ mặc hơn đỏ tươi, đồng thời hợp với quần đen, váy nâu hoặc phụ kiện màu be.





Bộ suit và khăn lụa thanh lịch

Trong chuyến thăm một phòng khám ngựa tại North Yorkshire năm 2017, Vương nữ Anne diện bộ suit họa tiết màu xám, khăn lụa xanh ngọc, găng tay da và boots cao cổ. Cách phối này cân bằng giữa vẻ chuyên nghiệp và nét nữ tính.

Một bộ suit không nhất thiết chỉ dành cho môi trường công sở. Khi kết hợp với khăn lụa sáng màu và giày phù hợp, trang phục có thể được sử dụng cho các buổi tiệc, sự kiện văn hóa hoặc những cuộc gặp quan trọng.

Đây cũng là gợi ý hợp với phụ nữ làm việc trong môi trường văn phòng. Bạn có thể chọn suit màu xám, nâu hoặc xanh navy, sau đó tạo điểm nhấn bằng khăn lụa nhỏ, hoa tai thanh mảnh hoặc túi xách có màu nổi bật.

Vương nữ Anne từng xuất hiện trong áo khoác xám tweed hai hàng khuy, mũ cùng tông, găng tay tối màu và boots da tại một sự kiện đua ngựa năm 2011. Nhiều năm trước đó, bà cũng thường xuyên lựa chọn áo khoác dáng dài, váy xếp ly, khăn quàng và mũ rộng vành cho các hoạt động mùa thu.

Điểm đáng chú ý là Anne không phụ thuộc vào việc phải có trang phục mới cho mỗi lần xuất hiện. Bà thường thay đổi cách phối, phụ kiện hoặc màu sắc xung quanh để những món đồ quen thuộc tiếp tục phù hợp với hoàn cảnh. Đây là bài học thực tế về thời trang bền vững: hãy mua ít hơn nhưng chọn kỹ hơn. Một chiếc áo khoác tốt, một đôi boots da bền và vài chiếc khăn có màu sắc khác nhau có thể tạo ra nhiều diện mạo mà không cần liên tục mua sắm.





Công thức mùa thu phụ nữ Việt có thể học theo

Từ phong cách của Vương nữ Anne, bạn có thể áp dụng một số công thức đơn giản:

- Áo khoác camel áo len sáng màu quần jeans tối màu.

- Blazer tweed áo thun trắng quần âu hoặc chân váy midi.

- Áo khoác đỏ rượu vang trang phục nền màu đen, be hoặc nâu.

- Suit màu trung tính khăn lụa họa tiết.

- Áo khoác dáng dài boots cổ ngắn để tạo cảm giác thanh lịch.

- Trang phục đơn giản một chiếc trâm, khăn quàng hoặc túi xách làm điểm nhấn.

Với khí hậu Việt Nam, nên ưu tiên chất liệu nhẹ, thoáng và có thể mặc nhiều lớp. Thay vì chọn áo len dày hoặc áo khoác quá nặng, bạn có thể sử dụng blazer, cardigan, trench coat mỏng hoặc áo gile để phù hợp với thời tiết giao mùa.

Phong cách của Vương nữ Anne không nằm ở những món đồ xa xỉ mà ở tính thực tế, sự nhất quán và khả năng sử dụng lâu dài. Những chiếc áo khoác cổ điển, họa tiết tweed, khăn quàng và gam màu mùa thu vẫn có thể trở thành nền tảng cho tủ đồ hiện đại, miễn là được phối hợp phù hợp với vóc dáng, công việc và khí hậu nơi bạn sống.