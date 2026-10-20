Một màn trình diễn vốn được dàn dựng để mang đến cảm giác đẹp mắt, huyền ảo cho du khách lại bất ngờ trở thành khoảnh khắc khiến nhiều người lo lắng. Trong đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, một nữ nghệ sĩ hóa thân thành “tiên nữ rải hoa” được hệ thống dây cáp kéo lên cao. Tuy nhiên, khi quá trình nâng người dường như gặp trục trặc, cô mất đà rồi rơi xuống, va vào hàng rào sắt bên dưới. Tình huống diễn ra nhanh khiến người xem không khỏi giật mình.

Hiện chưa có đủ thông tin xác minh địa điểm, thời gian xảy ra sự việc trong đoạn video này cũng như tình trạng sức khỏe của nữ nghệ sĩ sau cú va chạm. Dẫu vậy, hình ảnh trên một lần nữa khiến công chúng chú ý đến những rủi ro có thể xuất hiện phía sau các màn trình diễn trên không tại khu du lịch.

“Tiên nữ rải hoa” - màn trình diễn hút khách tại nhiều điểm du lịch Trung Quốc

Những năm gần đây, tại một số khu du lịch ở Trung Quốc, các tiết mục biểu diễn mang màu sắc thần thoại, cổ trang được dàn dựng để tạo điểm nhấn cho trải nghiệm tham quan. Trong đó, hình ảnh nữ nghệ sĩ mặc trang phục lộng lẫy, bay hoặc được nâng lên không trung, tung hoa xuống phía dưới thường tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, gợi liên tưởng đến hình tượng tiên nữ trong văn hóa phương Đông.

Những màn trình diễn như vậy có thể trở thành điểm nhấn trong chương trình biểu diễn của khu du lịch, giúp du khách có thêm trải nghiệm ngoài việc ngắm cảnh, chụp ảnh hay tham gia các hoạt động vui chơi thông thường. Trang phục cầu kỳ, âm nhạc, hiệu ứng sân khấu và chuyển động trên không cũng khiến tiết mục dễ được ghi lại bằng điện thoại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp có phần huyền ảo ấy là công việc đòi hỏi kỹ năng biểu diễn, sự phối hợp giữa nghệ sĩ và đội ngũ kỹ thuật, cùng hệ thống thiết bị nâng đỡ được kiểm tra cẩn thận. Khi người biểu diễn được đưa lên cao, chỉ một trục trặc trong quá trình vận hành cũng có thể khiến tình huống trở nên nguy hiểm.

Tiên nữ rải hoa là loại hình thu hút du lịch ở Trung Quốc

Từng có nữ nghệ sĩ nhập viện sau sự cố khi biểu diễn tại Quảng Châu

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu những màn trình diễn mang hình tượng “tiên nữ” tại các khu du lịch Trung Quốc được nhắc đến vì sự cố.

Theo ifeng, tối 26/9/2026, tại khu du lịch Lingnan Impression Park ở Quảng Châu, một nữ diễn viên gặp tai nạn khi tham gia tiết mục “Thiên nữ tán hoa cung đăng tú”. Trong màn trình diễn trên không, cô bất ngờ rơi xuống đất, khiến khán giả có mặt tại hiện trường hoảng hốt.

Thông tin từ cơ quan chức năng địa phương cho biết nữ diễn viên bị gãy xương cẳng chân, đang được điều trị và không nguy hiểm đến tính mạng. Phía khu du lịch xác nhận sự việc, đồng thời cho biết đây là tiết mục mới được đưa vào chương trình biểu diễn và có thể còn thiếu sót trong khâu bố trí an toàn. Tiết mục liên quan sau đó được tạm dừng.

Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về các biện pháp bảo vệ nghệ sĩ trong những màn trình diễn trên không. Với các tiết mục sử dụng dây cáp, vòng treo hoặc thiết bị nâng đỡ, việc kiểm tra thiết bị, xây dựng phương án dự phòng và bố trí khu vực bảo vệ bên dưới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đằng sau những màn trình diễn đẹp mắt là vấn đề an toàn không thể xem nhẹ

Các tiết mục biểu diễn phục vụ du lịch có thể tạo ra sức hút riêng cho điểm đến, nhưng hiệu ứng thị giác không nên được đặt cao hơn sự an toàn của người thực hiện. Nghệ sĩ là người trực tiếp thực hiện những động tác khó, đôi khi phải làm việc ở độ cao hoặc phụ thuộc vào hệ thống thiết bị cơ khí. Vì vậy, việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cần được xem là yêu cầu cơ bản, thay vì chỉ là phần hỗ trợ phía sau sân khấu.

Việc sử dụng dây bảo hộ và thiết bị nâng đỡ rất quan trọng trong việc biểu diễn thành công.

Đối với những màn trình diễn trên không, các yếu tố như thiết bị nâng đỡ, dây bảo hộ, quy trình kiểm tra trước giờ diễn, người phụ trách kỹ thuật và phương án xử lý tình huống khẩn cấp đều cần được tính toán kỹ. Khu vực bên dưới cũng cần có biện pháp bảo vệ phù hợp để hạn chế nguy cơ chấn thương nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Những đoạn video ghi lại tai nạn có thể khiến người xem chú ý trong chốc lát, nhưng điều đáng quan tâm hơn là những gì cần được rút kinh nghiệm sau đó. Khi một tiết mục được đưa vào khai thác tại khu du lịch, sự hấp dẫn đối với du khách cần đi cùng quy trình vận hành và giám sát an toàn nghiêm túc.

Với những người đứng trên sân khấu, một màn trình diễn trọn vẹn không chỉ nằm ở khoảnh khắc được khán giả trầm trồ hay những đoạn video thu hút lượt xem. Điều quan trọng nhất vẫn là họ có thể hoàn thành công việc và trở về an toàn sau mỗi buổi diễn.