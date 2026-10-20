Cuối năm là lúc ai cũng muốn chạy cho kịp deadline, kịp thưởng, kịp những dự định đã hứa với bản thân từ đầu năm. Đúng lúc ấy, sao Thủy lại quay đầu đi lùi. Thủy nghịch hành thường bị gắn mác "xui xẻo", nhưng nếu nhìn thoáng hơn, nó giống một lời nhắc chạy chậm lại để rà soát.

Lần này sao Thủy đi lùi trong cung Bọ Cạp, cung của những điều sâu kín, nên thứ được lật lại thường là bí mật, khoản nợ, lời chưa nói hết và những mối quan hệ dang dở. Cùng lúc, Venus cũng nghịch hành khiến chuyện tình cảm và tiền bạc thêm phần rối.

Đây là lần nghịch hành thứ ba và cũng là lần cuối cùng của năm 2026, diễn ra trọn vẹn trong cung Bọ Cạp từ 24/10 đến 13/11. Điểm đặc biệt là Venus cũng đang đi lùi cùng lúc, nên nhịp sống của nhiều người sẽ chậm lại, sâu lắng hơn và hay hoài niệm hơn. Cùng xem 12 cung hoàng đạo sẽ gặp những biến động nào nhé.

Bạch Dương: Chuyện cũ gõ cửa

Bạn vốn thích tiến thẳng về phía trước nên dễ bực khi mọi thứ cứ bị kéo lùi. Có thể một dự án đã tưởng xong lại phải sửa, hoặc một người cũ nhắn tin hỏi thăm. Đừng vội phản ứng. Hít một hơi rồi hãy trả lời, bạn sẽ đỡ hối hận.

Kim Ngưu: Rà lại hầu bao

Tiền bạc và các khoản chung là phần cần soi kỹ nhất. Hãy kiểm tra lại hóa đơn, hợp đồng, những khoản tự động trừ tiền hằng tháng. Giai đoạn này không hợp để chốt mua món đồ giá trị lớn. Cứ để giỏ hàng đó thêm vài tuần, nếu vẫn thích thì mua sau 13/11.

Song Tử: Lời nói dễ bị hiểu lầm

Sao Thủy là hành tinh chủ quản của bạn nên bạn cảm nhận rõ nhất. Tin nhắn dễ gửi nhầm, cuộc hẹn dễ lệch giờ, câu đùa dễ bị hiểu thành câu thật. Hãy đọc lại trước khi gửi và xác nhận lịch hẹn hai lần cho chắc.

Cự Giải: Chuyện nhà cần ngồi xuống nói

Những điều bạn giấu trong lòng bấy lâu có dịp trồi lên. Với gia đình hay người thân, thay vì im lặng chịu đựng, hãy chọn một buổi tối yên ả để nói chuyện thẳng thắn. Bạn sẽ nhẹ lòng hơn mình tưởng.

Sư Tử: Công việc phải làm lại một chút

Bản kế hoạch tưởng đã hoàn hảo có thể bị sếp hay đối tác yêu cầu chỉnh sửa. Đừng coi đó là chuyện mất mặt. Bạn có thêm cơ hội để bài thuyết trình hay hơn, chắc hơn. Khiêm tốn lắng nghe lúc này sẽ có lợi về sau.

Xử Nữ: Cẩn thận giấy tờ, sắp xếp lại lịch trình

Bạn vốn tỉ mỉ nên ít mắc lỗi nhỏ, nhưng chính vì thế lại dễ quá tải khi mọi thứ đổ dồn. Hãy dọn lại email, lịch làm việc và sổ sách. Chuyện du lịch hay di chuyển nên có phương án dự phòng, tránh lịch quá sát giờ.

Thiên Bình: Tình cảm được xem xét lại

Venus là hành tinh chủ quản của bạn và đang nghịch hành, nên chuyện yêu đương, sắc đẹp và giá trị bản thân đều có dịp được nhìn lại. Người cũ có thể quay về, hoặc bạn tự hỏi mối quan hệ hiện tại có còn phù hợp không. Cứ suy nghĩ thật kỹ, đừng đưa ra quyết định lớn ngay lúc đang chênh vênh.

Bọ Cạp: Nhìn lại chính mình

Giai đoạn này diễn ra ngay trong cung của bạn, nên cảm giác như cả bản thân đang được soi lại. Bạn có thể thay đổi ý kiến nhiều lần, và điều đó hoàn toàn bình thường. Hãy ghi ra giấy những suy nghĩ của mình, nhưng đợi qua 13/11 hãy kết luận.

Nhân Mã: Bạn bè cũ, kế hoạch cũ

Một nhóm bạn lâu ngày không gặp, một dự định ấp ủ từ lâu bỗng quay lại trong đầu. Đây là thời điểm hợp để hâm nóng các mối quan hệ cũ, còn việc khởi động điều gì quá mới thì nên chậm lại một nhịp.

Ma Kết: Việc lớn cần kiên nhẫn

Sự nghiệp là nơi bạn để tâm nhất, và có thể sẽ có đôi chút trục trặc về tiến độ hay trao đổi với cấp trên. Đừng nóng vội đòi kết quả. Cứ làm cho chắc, bạn đã quen với việc kiên trì rồi mà.

Bảo Bình: Ý tưởng cần được kiểm chứng

Đầu óc bạn lúc nào cũng nảy ra điều mới, nhưng giờ là lúc thử nghiệm kỹ hơn thay vì tung ra ngay. Hãy chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp để nghe thêm góc nhìn. Một vài hiểu lầm trong nhóm bạn có thể nảy sinh, nên nói chuyện rõ ràng nhé.

Song Ngư: Trực giác nhạy hơn bao giờ hết

Bạn vốn nhạy cảm, nên trong những tuần này cảm xúc có thể dâng lên mạnh. Giấc mơ lạ, ký ức cũ, những linh cảm khó gọi tên đều có thể xuất hiện. Hãy dành thời gian yên tĩnh cho bản thân, viết nhật ký hay đi dạo, để cảm xúc có chỗ lắng xuống.

Thủy nghịch hành không phải thứ để sợ. Hãy kiểm tra hai lần, nói rõ ràng hơn một chút, tránh ký kết hay quyết định lớn quá vội, và coi đây là quãng nghỉ để nhìn lại chính mình. Qua 13/11, mọi thứ sẽ dần thông thoáng, và những điều đã được rà soát kỹ sẽ giúp bạn bước vào mùa cuối năm nhẹ nhàng hơn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.