Vương hậu Mary mê giày da báo suốt hơn 10 năm: Phụ nữ muốn mặc sang mà không nhàm chán có thể học một mẹo

Có những món đồ không cần mua theo mùa, cũng chẳng phải cứ xuất hiện trên sàn diễn mới đáng để giữ lại trong tủ quần áo. Đôi khi, một món phụ kiện có họa tiết nổi bật, nếu được phối đúng cách, có thể theo chủ nhân suốt nhiều năm mà vẫn hợp thời. Vương hậu Mary của Đan Mạch là ví dụ điển hình với đôi giày cao gót họa tiết da báo mà bà đã sử dụng từ hơn một thập kỷ trước.

Trong buổi lễ kỷ niệm 300 năm nhà thờ Fredensborg Castle Church hồi đầu tháng 10, Vương hậu Mary xuất hiện cùng Vua Frederik với áo blouse đen cổ chữ V, chân váy xếp ly màu vàng ánh kim và thắt lưng mảnh. Bà hoàn thiện bộ đồ bằng giày cao gót Gianvito Rossi họa tiết da báo cùng một chiếc clutch Prada đồng điệu.





Điều thú vị là cả đôi giày lẫn chiếc túi đều không phải món đồ mới. Theo Town & Country, Mary đã được bắt gặp diện kiểu giày da báo tương tự từ năm 2014, còn chiếc túi Prada từng xuất hiện trong tủ đồ của bà từ năm 2010.

Đây cũng không phải lần đầu Vương hậu Mary chọn họa tiết này trong mùa thu năm nay. Hồi tháng 8, khi trở lại lịch trình bàng vụ sau kỳ nghỉ hè, bà từng phối đôi giày bệt da báo với blazer nâu và quần jeans ống rộng. Hai cách kết hợp khác nhau cho thấy họa tiết động vật không nhất thiết chỉ dành cho những bộ đồ cầu kỳ hay dịp đặc biệt.

Bí quyết của Mary nằm ở việc để phụ kiện nổi bật nhưng giữ quần áo tương đối tiết chế. Với áo đen và chân váy vàng ánh kim, đôi giày da báo tạo thêm điểm nhấn mà không khiến tổng thể bị rối. Còn khi kết hợp với blazer nâu và jeans, họa tiết này lại mang đến nét trẻ trung, phóng khoáng hơn.

Đây là mẹo khá dễ áp dụng với phụ nữ Việt. Nếu chưa quen mặc trang phục in họa tiết động vật, bạn không cần bắt đầu bằng một chiếc váy da báo hay áo khoác nổi bật. Một đôi giày bệt, giày cao gót hoặc chiếc túi nhỏ có họa tiết tương tự đã đủ tạo khác biệt cho bộ đồ gồm quần jeans, áo sơ mi trắng, blazer hoặc váy trơn màu.

Một nguyên tắc quan trọng là nên để họa tiết da báo trở thành điểm nhấn chính, thay vì kết hợp cùng quá nhiều màu sắc và chi tiết bắt mắt. Những gam màu như đen, nâu, be, kem hay vàng trầm thường dễ phối, đồng thời giúp họa tiết trông hài hòa hơn trong trang phục thường ngày.

Câu chuyện về đôi giày của Vương hậu Mary còn gợi ra một điều đáng suy nghĩ khi mua sắm: không phải món đồ nào cũng cần thay mới liên tục để bắt kịp xu hướng. Một món phụ kiện có chất lượng tốt, hợp phong cách cá nhân và dễ phối với những gì sẵn có trong tủ quần áo thường hữu ích hơn một món đồ chỉ được mua vì đang thịnh hành.

Tất nhiên, giày da báo không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người. Nếu thích phong cách tối giản, bạn có thể chọn họa tiết nhỏ hoặc màu sắc trầm hơn; nếu yêu thích sự nổi bật, một đôi giày có mảng màu tương phản rõ sẽ tạo điểm nhấn mạnh hơn. Điều quan trọng là chọn món đồ khiến mình thấy tự tin và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Sau hơn 10 năm, đôi giày da báo vẫn có chỗ đứng trong tủ đồ của Vương hậu Mary. Thay vì xem đó là một món đồ đã lỗi thời, bà tiếp tục phối lại theo những cách khác nhau. Và với những phụ nữ muốn mặc đẹp mà không phải mua sắm quá nhiều, đây có lẽ là bài học thực tế nhất: Đừng chỉ mua món đồ hợp xu hướng, hãy tìm món đồ đủ hợp với mình để có thể mặc đi mặc lại nhiều năm.