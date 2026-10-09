Nuôi con đến tuổi tiền dậy thì, có lẽ nhiều cha mẹ từng gặp cảnh vừa góp ý một câu đã nhận lại tiếng thở dài, cái lườm hoặc vẻ mặt đầy bất mãn từ con. Zara Tindall, cháu gái cố Nữ hoàng Elizabeth II, cũng không ngoại lệ khi cô con gái Mia, 12 tuổi, bắt đầu có những phản ứng rất giống những gì người lớn thường thấy ở trẻ đang lớn.

Trong podcast Talk Horse, Zara kể rằng khi đưa Mia cùng hai người em họ đi tập nhảy vượt chướng ngại vật trên lưng ngựa, cô đã hướng dẫn con một điều gì đó. Thay vì vui vẻ tiếp nhận, Mia đảo mắt tỏ vẻ không hài lòng và buông một tiếng “Urgh”. Zara hài hước thừa nhận cô không khỏi bất ngờ, bởi những đứa trẻ khác có mặt hôm đó không phản ứng như vậy.

Điều thú vị là Zara không chỉ kể chuyện con gái. Cô còn nhớ lại bản thân ngày nhỏ cũng từng có thái độ tương tự với bố mẹ. Nữ vận động viên tin rằng nếu hỏi lại cha mẹ mình, họ chắc chắn sẽ có những câu chuyện để kể về cô.

Zara là con gái Vương nữ Anne và từng giành huy chương bạc Olympic môn cưỡi ngựa năm 2012. Cô lớn lên trong gia đình có truyền thống thể thao, với người cha Mark Phillips từng giành huy chương vàng Olympic. Zara kể cha mình là người huấn luyện nghiêm khắc, luôn yêu cầu các con tự chăm sóc ngựa và hoàn thành những công việc được giao.

Tuy nhiên, khi trở thành mẹ của ba người con, Zara cho biết cô cố gắng không quá khắt khe như cách cha từng dạy mình. Cô vẫn coi trọng kỷ luật, nhưng cũng muốn các con có không gian để trưởng thành và thể hiện cá tính riêng.

Câu chuyện của Zara nghe qua khá nhỏ nhặt, nhưng lại dễ khiến nhiều phụ huynh đồng cảm. Khi con còn bé, cha mẹ thường quen với việc chỉ dẫn và mong con nghe lời. Đến một độ tuổi nhất định, trẻ bắt đầu có chính kiến, muốn tự quyết định và đôi khi thể hiện sự không đồng tình bằng những phản ứng khiến người lớn vừa buồn cười vừa bất lực.

Mia hiện là chị cả trong ba anh em, bên cạnh Lena (8 tuổi), và Lucas (5 tuổi). Cô bé cũng đang làm quen với các cuộc thi cưỡi ngựa, nối tiếp niềm đam mê đã gắn bó với gia đình nhiều thế hệ.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện này không phải là một cô bé Hoàng gia cũng biết lườm mẹ, mà là cách Zara nhìn nhận phản ứng ấy. Thay vì chỉ trách con, cô nhớ lại mình cũng từng trải qua giai đoạn tương tự. Đôi khi, để hiểu con đang lớn, cha mẹ chỉ cần nhớ rằng chính mình ngày trước cũng từng khiến ông bà phải đau đầu vì những chuyện rất giống vậy.

*Theo Marie Claire