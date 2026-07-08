Mới đây, khi tham dự lễ trao Giải thưởng Báo chí tại Madrid, bà một lần nữa gây chú ý khi diện lại chiếc váy midi màu đen từng mặc cách đây 5 năm. Dù đã xuất hiện nhiều lần trước công chúng, thiết kế này vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng và không hề lỗi thời.

Trong suốt tháng 6/2026, Vương hậu Letizia liên tục ghi điểm với những bộ trang phục mang các gam màu đang thịnh hành như xanh ngọc, hồng hay đỏ cà chua. Tuy nhiên, tại sự kiện lần này, bà lựa chọn quay về bảng màu kinh điển với một chiếc váy đen thanh lịch, chứng minh rằng thời trang không nhất thiết phải chạy theo xu hướng mới để tạo dấu ấn.

Chiếc váy được thực hiện bởi thương hiệu The 2nd Skin Co., do hai nhà thiết kế Juan Carlos Fernández và Antonio Burillo sáng lập. Mẫu váy không tay sở hữu: Cổ tròn cổ điển. Phần chân váy midi xòe rộng. Chất liệu vải tafta màu đen tạo độ đứng phom. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những đường xếp nếp và chi tiết nơ được xử lý khéo léo trên chân váy, giúp tạo hiệu ứng bồng bềnh nhưng vẫn giữ vẻ thanh lịch. Vòng eo được nhấn bằng một chiếc thắt lưng đen bản nhỏ, tôn lên vóc dáng gọn gàng của Vương hậu.

Những người yêu thích phong cách của Vương hậu Letizia có lẽ sẽ nhận ra đây là thiết kế bà từng mặc vào tháng 10/2021, tại lễ trao Giải thưởng Công chúa xứ Asturias ở thành phố Oviedo. Ở lần xuất hiện cách đây 5 năm, bà cũng phối chiếc váy với: Hoa tai từ bộ sưu tập trang sức Hoàng gia. Vòng tay Hoàng gia. Ví cầm tay màu đen.

Tuy nhiên, phong cách tổng thể khi đó trang trọng hơn với giày cao gót mũi nhọn và kiểu tóc búi gọn. Lần diện lại trong mùa hè 2026, Vương hậu Letizia không thay đổi chiếc váy nhưng làm mới hình ảnh bằng những lựa chọn hiện đại hơn.

Bà kết hợp cùng: Giày kitten heels gót thấp. Mái tóc buông tự nhiên. Chỉ với hai thay đổi nhỏ, bộ trang phục trở nên mềm mại, trẻ trung và gần gũi hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có.

Việc Vương hậu Letizia nhiều lần tái sử dụng trang phục đã trở thành dấu ấn trong phong cách cá nhân của bà. Thay vì liên tục xuất hiện với những thiết kế mới, bà cho thấy một món đồ được may đẹp, có đường cắt tinh tế và chất lượng tốt hoàn toàn có thể đồng hành nhiều năm nếu biết làm mới bằng cách thay đổi phụ kiện, kiểu tóc hoặc giày dép.

Chiếc váy đen của The 2nd Skin Co. là minh chứng rõ ràng rằng một thiết kế kinh điển sẽ không bao giờ lỗi mốt, và đôi khi chỉ cần thay đổi cách phối đồ, người mặc đã có thể tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, tinh tế.