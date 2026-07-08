Sau lần đầu gây chú ý khi kết hợp đôi giày espadrille đế xuồng màu xanh navy với váy hoa nữ tính, mới đây bà tiếp tục diện lại thiết kế này nhưng theo một công thức hoàn toàn khác: tối giản, thanh lịch và cực kỳ dễ ứng dụng.

Đôi giày mùa hè đang được yêu thích vì vừa thanh lịch vừa dễ phối

Không giống màu đen tạo cảm giác mạnh mẽ, xanh navy mang đến vẻ cổ điển nhưng mềm mại hơn, đồng thời gợi liên tưởng đến biển cả và không khí nghỉ dưỡng mùa hè. Đó cũng là lý do gam màu này được xem là một trong những xu hướng nổi bật của năm 2026.

Đặc biệt, phần đế cói đặc trưng của espadrille giúp đôi giày giữ được nét phóng khoáng của mùa hè nhưng vẫn đủ thanh lịch để xuất hiện trong những dịp trang trọng.

Vương hậu Letizia chọn cách phối tối giản đến bất ngờ

Trong buổi tiếp đón đoàn đại biểu của Hiệp hội Sức khỏe Tâm thần Tây Ban Nha tại Cung điện Hoàng gia Madrid, Vương hậu Letizia xuất hiện với bộ trang phục mang đúng tinh thần "less is more".

Bà lựa chọn: Áo sơ mi trắng cổ điển. Quần dài màu xanh navy. Giày espadrille đế xuồng màu xanh navy. Toàn bộ trang phục đều có thiết kế tối giản. Chiếc áo sơ mi trắng không có túi ngực, sử dụng hàng cúc được giấu kín để tạo vẻ gọn gàng. Quần âu xanh navy có ống hơi loe nhẹ, không sử dụng thắt lưng hay bất kỳ chi tiết trang trí cầu kỳ nào.

Chính nhờ bảng màu tiết chế, đôi giày espadrille trở thành điểm nhấn vừa đủ. Việc lựa chọn giày cùng tông với quần giúp phần thân dưới liền mạch hơn, đồng thời khiến đôi giày hòa quyện vào tổng thể thay vì trở nên quá nổi bật. Dù phần đế cói vốn mang hơi hướng nghỉ dưỡng, nó vẫn không làm mất đi vẻ thanh lịch của bộ trang phục nhờ sự đồng nhất về màu sắc.

Một gợi ý đáng tham khảo cho tủ đồ mùa hè

Lần xuất hiện này của Vương hậu Letizia cho thấy espadrille đế xuồng không chỉ hợp với váy hoa hay những bộ đồ nữ tính. Chỉ cần kết hợp cùng những món đồ cơ bản như áo sơ mi trắng và quần âu, đôi giày vẫn mang đến vẻ ngoài hiện đại, tinh tế và phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ môi trường công sở đến các sự kiện trang trọng.

Phong cách của Vương hậu Letizia cũng là minh chứng rằng không cần quá nhiều chi tiết hay phụ kiện cầu kỳ, một bảng màu hài hòa và những thiết kế tối giản vẫn đủ tạo nên diện mạo sang trọng, vượt thời gian.