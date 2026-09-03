Được biết đến qua những chiếc nhãn dán quen thuộc như "đứa con của vua sòng bài" hay "người thừa kế hào môn", Hà Siêu Quỳnh thực chất sở hữu một nội tâm sâu sắc và nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm vượt ra ngoài những định kiến của công chúng. Trong buổi trò chuyện cùng Chương Trạch Thiên tại podcast Tiểu Thiên Chương, khi bàn về lầm tưởng phổ biến rằng một người thành công phải luôn theo đuổi sự hoàn hảo, Hà Siêu Quỳnh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược.

Bà cho rằng cuộc sống vốn không thể hoàn hảo và việc quá cố chấp vào kết quả hoàn mỹ đôi khi lại khiến con người ta bỏ lỡ những sai lầm ngay trước mắt để rồi rơi vào bước đường không thể quay đầu.

Phá vỡ nhãn dán: Hành trình vượt qua định kiến của ái nữ vua sòng bài

Khi nhắc đến Hà Siêu Quỳnh, phần lớn công chúng thường ngay lập tức gán cho cô những danh xưng hào nhoáng như "con gái vua sòng bài" hay "nữ thừa kế hào môn". Thế nhưng, những chiếc nhãn dán quen thuộc ấy không bao giờ có thể định nghĩa trọn vẹn con người cô. Từ một người chị cả phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em từ khi mới năm tuổi, cho đến ngã rẽ bất ngờ với con đường khởi nghiệp công ngành quan hệ công chúng, rồi bước chân vào gia tộc và độc lập hợp tác với các tập đoàn lớn, cuộc đời của Hà Siêu Quỳnh chưa bao giờ đi theo một bản đồ được vạch sẵn từ trước.

Trong cuộc gặp gỡ và đối thoại cùng Chương Trạch Thiên, Hà Siêu Quỳnh đã mở lòng chia sẻ về những trăn trở sâu kín trong cuộc sống, văn hóa, sự cạnh tranh và cách cô đối diện với những thăng trầm của cuộc đời. Đặc biệt, một trong những chủ đề thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là quan niệm về "sự hoàn hảo" mà xã hội thường áp đặt lên những người đứng ở đỉnh cao.

"Cơ bản cuộc sống không thể hoàn hảo"

Trong xã hội hiện đại, nhiều người thường gán cho những người thành công nhãn hiệu "người theo chủ nghĩa hoàn hảo" và cho rằng họ luôn đòi hỏi mọi thứ phải đạt đến độ tuyệt đối. Tuy nhiên, Hà Siêu Quỳnh đã bật cười và khẳng định thực tế hoàn toàn ngược lại. Cô chia sẻ trực tiếp trong cuộc phỏng vấn: "Rất nhiều người đã hiểu lầm, cứ nghĩ rằng tôi là cung Xử Nữ. Cho nên rất nhiều người chắc chắn sẽ nói rằng: 'Ôi, cô ấy là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo! Ôi dào, đừng để ý đến cô ấy, cô ấy rắc rối quá, cô ấy cái gì cũng muốn làm cho thật hoàn hảo'. Sai, hoàn toàn ngược lại".

Chính từ những trải nghiệm thực tế trong công việc lẫn cuộc sống, Hà Siêu Quỳnh rút ra một chân lý vô cùng sâu sắc: "Tôi liền biết rằng, cơ bản cuộc đời là không thể có sự hoàn hảo". Đối với cô, điều mà một người nên hướng tới không phải là sự hoàn hảo không tì vết, bởi suy nghĩ đó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy.

Sai lầm của việc chỉ chăm chăm tìm kiếm kết quả hoàn mỹ

Giải thích rõ hơn về quan điểm của mình, Hà Siêu Quỳnh nhấn mạnh rằng sai lầm lớn nhất của con người là việc quá tập trung vào một kết quả hoàn mỹ cuối cùng mà vô tình phớt lờ những sai sót nhỏ đang diễn ra ngay trước mắt. Bà chia sẻ: "Tôi theo đuổi không phải là hoàn hảo, theo đuổi là không thể. Bởi vì, vì cứ tưởng rằng chỉ theo đuổi một kết quả hoàn mỹ, phớt lờ những sai lầm đơn giản trước mắt, vô luận trước mắt có những loại sai lầm như thế này, rất nhiều người vì để theo đuổi sự hoàn hảo này, ngược lại họ không lưu ý kết quả, thì bạn... bạn chỉ có thể là đến một nơi không thể quay đầu một cái nơi, chúng ta không thể làm như vậy".

Thông qua lời chia sẻ chân thành này, ái nữ nhà họ Hà muốn nhắn nhủ rằng, trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân, việc dũng cảm đối diện, thừa nhận và sửa chữa những lỗi lầm nhỏ nhặt ở hiện tại có giá trị thực tế hơn rất nhiều so với việc mải mê ảo tưởng về một cái kết hoàn hảo nhưng xa vời. Chính thái độ sống thực tế này đã giúp cô vượt qua vô vàn thử thách cam go, từ những "nan quan" lớn cho đến những thách thức trong kinh doanh.

Cuộc trò chuyện hơn một tiếng giữa Chương Trạch Thiên và Hà Siêu Quỳnh không chỉ mở ra góc nhìn cận cảnh về thế giới của những người phụ nữ quyền lực, mà còn mang đến bài học truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Sống một cuộc đời ý nghĩa không có nghĩa là đi tìm sự hoàn hảo tuyệt đối, mà là việc dám đương đầu với thực tại, buông bỏ áp lực hình tượng và dũng cảm chịu trách nhiệm cho từng bước đi của chính mình.