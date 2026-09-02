Mối quan hệ giữa Vương hậu Camilla và Vương tử Harry từ lâu đã trở thành một trong những chủ đề gây chú ý nhất của Hoàng gia Anh, đặc biệt sau khi Harry công khai nhiều chỉ trích dành cho mẹ kế trong cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023. Dù vậy, trong nhiều năm qua, Vương hậu Camilla hầu như không lên tiếng đáp trả trước công chúng. Mới đây, Daily Express dẫn lại chia sẻ của một người bạn thân của Vương hậu, cho biết Camilla luôn lựa chọn một cách ứng xử rất riêng trước những căng thẳng với con riêng của chồng. Những tiết lộ này phần nào lý giải vì sao bà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh bất chấp nhiều sóng gió trong gia đình.

Theo bài viết, người bạn lâu năm của Vương hậu Camilla là Lady Lansdowne cho biết triết lý sống mà Camilla luôn theo đuổi là: "Least said, soonest mended" (tạm hiểu: Càng nói ít thì mọi chuyện càng sớm được hàn gắn). Theo Lady Lansdowne, Vương hậu tin rằng không phải mâu thuẫn nào cũng cần được đáp trả công khai, đặc biệt khi những lời qua tiếng lại chỉ khiến khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng lớn hơn.

Quan điểm này được cho là trái ngược với những gì Vương tử Harry từng chia sẻ trong Spare. Trong cuốn hồi ký, Harry gọi Camilla là người "nguy hiểm", cho rằng bà từng hy sinh lợi ích của anh để cải thiện hình ảnh của chính mình trước công chúng và cáo buộc có những thông tin riêng tư bị rò rỉ cho báo chí. Đây là những cáo buộc đã gây chấn động khi cuốn sách ra mắt và đến nay vẫn là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Harry với mẹ kế trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, theo chia sẻ được Marie Claire dẫn lại, dù cảm thấy tổn thương trước những nội dung trong Spare, Camilla vẫn chọn cách không phản ứng công khai. Lady Lansdowne cho biết Hoàng hậu hiểu rằng những tranh cãi trong gia đình sẽ khó có thể được giải quyết nếu tiếp tục đáp trả trên truyền thông. Chính vì vậy, bà luôn giữ thái độ bình tĩnh và tránh đưa ra các phát ngôn có thể làm mọi việc trở nên căng thẳng hơn.

Điều đáng chú ý là trong chuyến trở về Anh gần đây của Harry và Meghan Markle cùng hai con, bầu không khí giữa các bên được cho là đã có phần cởi mở hơn. Theo các nguồn tin được Marie Claire và một số tờ báo quốc tế dẫn lại, tại cuộc gặp ở Highgrove House, Vương hậu Camilla được cho là đã tiếp đón vợ chồng Sussex bằng thái độ lịch sự, mời trà và góp phần tạo nên bầu không khí ôn hòa. Một nguồn tin mô tả cuộc gặp diễn ra trong không khí "lịch sự, không có sự trách móc", đồng thời cho rằng thiện chí của Camilla đã giúp Harry và Meghan bớt lo lắng khi trở lại Anh.

Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa Harry và mẹ kế đã hoàn toàn được hàn gắn. Những chia sẻ của Lady Lansdowne chỉ phản ánh góc nhìn từ người thân cận với Vương hậu Camilla, trong khi cả Cung điện Buckingham lẫn phía Harry đều chưa đưa ra bình luận mới về vấn đề này.

Sau nhiều năm liên tiếp đối mặt với những tranh cãi trong nội bộ Hoàng gia, cách ứng xử của Camilla tiếp tục thu hút sự quan tâm. Thay vì đáp trả những lời chỉ trích, bà được cho là vẫn kiên định với triết lý "càng nói ít, mọi chuyện càng dễ hàn gắn" – một lựa chọn mà theo những người thân cận, phản ánh mong muốn giữ gìn sự ổn định cho gia đình Hoàng gia trong bối cảnh những rạn nứt vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Theo Express và Marie Claire.