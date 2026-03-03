Vương Bình bùng nổ mùa Tết 2026 với “Thanh Tân”, phủ sóng mạng xã hội và bảng xếp hạng nhạc số

Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của Thanh Tân do Vương Bình thể hiện. Trong bối cảnh mạng xã hội tràn ngập video du xuân, chúc Tết và ghi lại khoảnh khắc đầu năm, ca khúc nhanh chóng trở thành lựa chọn quen thuộc của giới trẻ. Không sôi động theo công thức nhạc xuân thường thấy, Thanh Tân lại chinh phục người nghe bằng giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo và cảm xúc tinh tế.

Phát hành ngày 19/1 trong ấn bản Kim của album Anh Bờ Vai, bài hát gây chú ý nhờ màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Vương Bình. Giai điệu mộc mạc kết hợp cùng chất giọng ngọt ngào giúp ca khúc dễ dàng len lỏi vào playlist Tết, tạo nên một lựa chọn khác biệt giữa “rừng” nhạc lễ hội. Chính sự tiết chế này khiến bài hát phù hợp với những video sum họp gia đình, chuyến đi đầu năm hay khoảnh khắc chuyển giao năm mới.

Hiệu ứng lan tỏa thể hiện rõ trên các nền tảng video ngắn. Ngay trong ngày mùng Một Tết, đoạn âm thanh chính thức trên TikTok đã đạt hơn 12.000 lượt sử dụng. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ, ca khúc ghi nhận hàng chục triệu lượt xem và tạo nên làn sóng sáng tạo nội dung sôi động. Phần vũ đạo đi kèm cũng được cộng đồng mạng hưởng ứng với hàng nghìn video “đu trend”. Tính đến cuối tháng 2, Thanh Tân đạt hơn 326.000 lượt sáng tạo trên CapCut và xuất hiện trong danh sách xu hướng của TikTok lẫn Instagram Reels.

Độ phủ sóng của bài hát còn được củng cố khi nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng như Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm, Min, Phương Khánh, Lương Thùy Linh, Kai Đinh, Kelbin Lei… đồng loạt sử dụng ca khúc trong các bài đăng đầu năm. Sự hưởng ứng này góp phần đưa Thanh Tân trở thành một trong những đoạn nhạc được dùng nhiều nhất dịp Tết 2026.

Song song với mạng xã hội, ca khúc ghi nhận thành tích khả quan trên các nền tảng nhạc số. Tính đến tối 28/2, lyric video trên YouTube tiến sát mốc 1 triệu lượt xem. Bài hát đạt hạng 3 trên Apple Music, lọt Top 11 Spotify Viral và từng leo lên vị trí số 1 tại Zing MP3. Những con số này cho thấy sức hút không chỉ dừng ở trào lưu ngắn hạn mà còn được ghi nhận trên hệ thống phát hành chính thống.

Về nội dung, Thanh Tân mang thông điệp chữa lành và hy vọng, khắc họa hành trình tìm lại cảm xúc yêu thương thuần khiết. Đáng chú ý, Vương Bình trực tiếp tham gia viết lời, gửi gắm ý nghĩa về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã đồng hành cùng anh suốt 8 năm hoạt động. Thành công của ca khúc được xem là bước mở màn thuận lợi cho Vương Bình trong năm 2026, tiếp nối đà hoạt động sôi nổi sau chương trình Anh Trai Say Hi và khẳng định vị thế bằng một bản hit lan tỏa mạnh mẽ đầu năm.



