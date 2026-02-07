BigDaddy - Đức Phúc xuất hiện là thấy “cháy”, CONGB - Vương Bình "đẹp phát sáng” trong buổi tổng duyệt WeChoice Awards 2025

Chỉ còn khoảng ít giờ nữa, Gala vinh danh và trao giải WeChoice Awards 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai, WeChoice Awards 2025 đang được khán giả mong chờ bậc nhất đầu 2026.

“Đặc sản” không thể thiếu của mỗi mùa WeChoice đó chính là những màn trình diễn có 1-0-2 đến từ các nghệ sĩ. Và năm nay, với sự đổ bộ của dàn nghệ sĩ đình đám được khán giả yêu thích, chắc chắn sẽ là những tiết mục hứa hẹn gây “chấn động” ngay khi vừa “lên nhạc”. Trong buổi tổng duyệt trước thềm Gala, nhiều nghệ sĩ đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho những tiết mục ấn tượng.

Clip không khí rehearsal WeChoice Awards 2025, đạo diễn và dàn nghệ sĩ tập trung 100% năng lượng chuẩn bị cho đêm Gala

Có mặt tại buổi tổng duyệt, dàn nghệ sĩ Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Ánh Sáng Aza, Saabirose xuất hiện trong trang phục đời thường nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ thế, visual của các nghệ sĩ nổi bật nhờ thần thái và nguồn năng lượng luôn sẵn sàng “bật công tắc”. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ với cá tính riêng biệt khiến buổi tổng duyệt càng thêm rộn ràng hơn bao giờ hết. Chắc chắn với tinh thần này, các nghệ sĩ sẽ còn mang đến hàng loạt tiết mục “cháy” nhất cho những khán giả tại WeChoice.

Một trong những nghệ sĩ nhận được sự chú ý trong buổi tổng duyệt WeChoice Awards 2025 phải kể đến “anh bờ vai” Vương Bình. Xuất hiện tại buổi tổng duyệt trước thềm Gala, nam ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với visual sáng bừng toát ra “vibe” hoàng tử bước ra từ truyện tranh.

Gây “sốc” visual không kém không ai khác chính là “anh trai” CONGB. Với visual được nhận xét mang đậm nét chuẩn Hàn, CONGB nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ buổi tổng duyệt. Gương mặt V-line siêu nhỏ của anh chàng khiến nhiều chị em cũng phải ghen tị. Chỉ là rehearsal nhưng visual này đã cho thấy CONGB hoàn toàn sẵn sàng “lên hình” trong đêm Gala WeChoice Awards 2025.

Đáng chú ý, BigDaddy - Đức Phúc - Phúc Du cũng xuất hiện cùng nhau trong buổi tổng duyệt. Bộ ba trước đó từng có màn kết hợp trong ca khúc Thắng Đời 1-0 thuộc album WeChoice Awards 2025 - Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Chính vì thế, màn lộ diện chung của BigDaddy - Đức Phúc - Phúc Du nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chỉ riêng thần thái trên sân khấu cũng đủ thấy sự ăn ý giữa ba nghệ sĩ và đủ khiến khán giả tò mò về màn trình diễn “đã tai” trong đêm Gala WeChoice Awards 2025.

Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.