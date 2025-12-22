Vương Bình chọn cách này để nói lời tạm biệt “Anh Trai” Say Hi

Mới đây, Vương Bình mới đây đã phát hành MV Ngày buồn tháng nhớ năm thương như một “món quà tinh thần” dành tặng các “Anh Trai” và người hâm mộ. Đồng hành cùng anh trong dự án lần này là CONGB, người bạn được fan ưu ái gọi là một trong những “em bé trong sáng” của chương trình.

Không phải một sáng tác mới, Ngày buồn tháng nhớ năm thương nằm trong album đầu tay Anh Bờ Vai của Vương Bình, phát hành vào tháng 11/2024. Ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đậm chất tự sự, được làm mới bằng cách thể hiện mộc mạc, giàu cảm xúc của hai giọng ca trẻ. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, bài hát đã gợi lên cảm giác hoài niệm, như một bức thư gửi đến những người đồng hành trước thời khắc nói lời tạm biệt.

Không đi theo hướng u buồn, Ngày buồn tháng nhớ năm thương là lời tri ân dành cho những năm tháng thanh xuân rực rỡ – nơi con người ta dám yêu hết mình, dám sống trọn vẹn và dám bước ra khỏi vùng an toàn. Chính tinh thần ấy khiến ca khúc không chỉ dành cho tình yêu đôi lứa, mà còn phù hợp để khép lại hành trình nhiều cảm xúc của Vương Bình tại Anh Trai “Say Hi” .

Điểm đặc biệt của MV nằm ở loạt thước phim hậu trường được ghi lại xuyên suốt chương trình. Từ ngày đầu tiên 30 “Anh Trai” gặp gỡ, những buổi tập luyện mệt nhoài, khoảnh khắc đùa nghịch vô tư cho đến giây phút cùng đứng trên sân khấu chung kết, tất cả đều được đưa vào MV một cách tự nhiên. Nhiều hình ảnh trong số đó do chính Vương Bình và CONGB tự tay ghi lại, chưa từng công bố trước đây, khiến sản phẩm giống như một cuốn lưu bút bằng hình ảnh.

Không cần kịch bản cầu kỳ hay cao trào kịch tính, MV chạm đến người xem bằng sự chân thật. Những biểu cảm ngại ngùng, “vô tri”, những cái ôm, nụ cười hay ánh mắt lặng đi đều khiến khán giả bồi hồi nhớ lại quãng đường 30 “Anh Trai” đã cùng nhau khóc, cười và trưởng thành.

Sau khi MV lên sóng, nhiều khán giả dành lời khen cho Vương Bình – “anh trai” được mệnh danh là người tình cảm và “mít ướt” nhất chương trình. Trong Anh Trai “Say Hi” , anh còn được gọi vui là “Bình Bung” bởi tính cách hồn nhiên, hiền lành, dễ gắn kết với tất cả các thành viên. Điều này thể hiện rõ trong MV khi Vương Bình xuất hiện bên cạnh hầu hết các “Anh Trai”, từ những khoảnh khắc vui vẻ đến những giây phút trầm lắng.

Ở cuối MV, nam ca sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến chương trình, ê-kíp và khán giả vì đã trở thành một phần thanh xuân của nhau. Việc kết hợp cùng CONGB trong sản phẩm đầu tiên cũng mang đến cảm giác trong veo, nhẹ nhàng, đúng với hình ảnh “hai em bé của show” mà người hâm mộ yêu mến.

Ngày buồn tháng nhớ năm thương vì thế được xem như một “cái ôm” tinh thần khép lại hành trình Anh Trai “Say Hi” bằng sự dịu dàng, ấm áp và niềm tin rằng những ký ức đẹp sẽ luôn được giữ lại, ở một nơi rất sâu trong tim.