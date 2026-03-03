Mỹ nhân Việt đẹp đến mức được ví với Lưu Diệc Phi và Park Min Young, hoàn hảo mọi mặt chỉ trừ 1 điều

Tối 2/3, thảm đỏ họp báo ra mắt Tài chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Đây là dự án điện ảnh do Mỹ Tâm và Mai Tài Phến “cầm trịch”, đánh dấu bước chuyển mình mới của cả hai trong vai trò sản xuất và đạo diễn. Là một trong những tác phẩm được chờ đợi nhất phòng vé tháng 3, Tài mang theo không ít kỳ vọng về cả chất lượng lẫn hiệu ứng thương mại.

Thảm đỏ sự kiện vì thế cũng trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn sao đình đám của Vbiz. Góp mặt chúc mừng có Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Quốc Thiên, Vân Trang, Đức Phúc, Lê Dương Bảo Lâm, Trúc Nhân… Sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ nổi tiếng khiến không khí sự kiện thêm phần sôi động, biến buổi ra mắt phim thành một trong những thảm đỏ nóng nhất Vbiz những ngày đầu tháng 3.

Giữa rừng trai xinh gái đẹp, một mỹ nhân trẻ bất ngờ lọt khung hình nhờ nhan sắc gần như hiếm có của showbiz Việt - SyNi Trang. Nữ diễn viên trẻ diện bộ suit màu nâu kẻ sọc thanh lịch và thời thượng, hợp với xu hướng minimalism hiện nay. Cô ghi điểm nhờ gương mặt thanh tú, thần thái nhẹ nhàng với visual đậm chất Á Đông, dịu dàng và phảng phất nét buồn. Chính vì thế, khi xuất hiện ngoài đời với hình ảnh đời thường, khán giả càng dễ liên tưởng cô với những gương mặt quen thuộc của showbiz.

Dưới đoạn video tại thảm đỏ Tài, cư dân mạng liên tục gọi tên những mỹ nhân nổi tiếng như Park Min Young, Bạch Lộc, Hình Phi hay “thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi. Ở thị trường Việt Nam, SyNi cũng được so sánh với Diễm My 9x và cả Hoa hậu Quế Anh. Điểm chung giữa những cái tên này là nét đẹp ngọt ngào, nữ tính và dễ tạo thiện cảm, hình mẫu nhan sắc vốn rất được lòng công chúng châu Á.

Dù sở hữu nhan sắc hoàn hảo nhưng SyNi Trang vẫn gây tiếc nuối khi còn 1 hạn chế. Trong Đèn Âm Hồn và Thế Hệ Kỳ Tích, mỹ nhân gen Z bị đánh giá diễn xuất còn "non tay", biểu cảm và đài từ còn hạn chế nên khi xuất hiện trên màn hình chiếu, những phân đoạn của cô còn đơ cứng. Đây cũng là điểm trừ duy nhất SyNi Trang cần cải thiện.

SyNi Trang tên thật là Tô Nhật Diễm Trang, sinh năm 2000. Cô tốt nghiệp ngành Du lịch và Việt Nam học tại Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) trước khi quyết định theo đuổi đam mê diễn xuất bằng cách tham gia một khóa đào tạo bài bản tại học viện điện ảnh chuyên nghiệp. Trước Thế Hệ Kỳ Tích và Đèn Âm Hồn, cô từng xuất hiện với một vai nhỏ trong phim điện ảnh Cám nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn. Ngoài phim ảnh, mỹ nhân Gen Z còn hoạt động tích cực trong lĩnh vực người mẫu ảnh, gây chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo và vóc dáng thanh mảnh.

Mộng Điềm