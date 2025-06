Mặt trời mùa hè thiêu đốt trái đất, và mọi người luôn thích tìm kiếm một số loại thực phẩm thanh nhiệt và giải nhiệt mùa hè để làm dịu sự khô và nóng trong mùa này. Khi nói đến thuốc nhuận tràng tự nhiên, nhiều người nghĩ đến chuối đầu tiên, nhưng trên thực tế, có một loại trái cây có tác dụng nhuận tràng tốt hơn chuối. Bây giờ là mùa của nó. Đó là thanh long. Thanh long không chỉ có vị ngọt mà còn có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, nhuận tràng và giải độc. Đây là một loại trái cây lành mạnh hiếm có vào mùa hè.

Thanh long có tác dụng nhuận tràng tốt hơn chuối

Thanh long có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Trung Mỹ và sau đó được du nhập vào Đông Nam Á. Nó có vẻ ngoài độc đáo, với lớp vỏ màu đỏ tươi hoặc vàng, phần thịt màu trắng hoặc đỏ và hạt đen nhỏ bên trong. Nó có vị tươi mát và ngon ngọt. Thanh long có giá trị dinh dưỡng rất cao, giàu vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại khoáng chất, có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Trước hết, thanh long có tác dụng nhuận tràng tốt hơn nhiều so với chuối. Mặc dù chuối có chứa một lượng chất xơ nhất định, nhưng tác dụng nhuận tràng của chúng khác nhau tùy theo từng người, đặc biệt là đối với chuối chưa chín, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng táo bón.

Theo USDA, chất xơ trong thanh long rất giàu, đặc biệt là thanh long đỏ, chứa khoảng 2g chất xơ trong 100g thịt quả. Các chất xơ trong chế độ ăn uống này có thể thúc đẩy nhu động ruột, tăng thể tích phân và làm mềm phân, do đó làm giảm hiệu quả các vấn đề táo bón. Ngoài ra, hạt đen nhỏ trong thanh long cũng rất giàu chất xơ không hòa tan, có thể kích thích nhu động ruột và hỗ trợ đại tiện.

Thanh long - Trái cây giải nhiệt mùa hè

Ngoài tác dụng nhuận tràng, thanh long còn có tác dụng thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè. Vào mùa hè, khi nhiệt độ cao, cơ thể con người dễ nổi nóng, các triệu chứng như khô miệng, cáu gắt.

Trong Đông y, thanh long có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, thúc đẩy sản xuất dịch cơ thể và giải khát. Thanh long giàu nước và vitamin C, có thể giúp cơ thể bổ sung nước, tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh và viêm nhiễm thông thường vào mùa hè. Đối với những người dễ nổi nóng, ăn một ít thanh long mỗi ngày có thể làm giảm hiệu quả cảm giác khô và nóng trong cơ thể.

Tác dụng giải độc của thanh long không nên bỏ qua. Con người hiện đại sống một cuộc sống bận rộn và chế độ ăn uống không điều độ, dễ dẫn đến sự tích tụ độc tố trong cơ thể. Theo Healthline, các chất chống oxy hóa trong thanh long, chẳng hạn như anthocyanins và vitamin C, có thể giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giảm thiểu thiệt hại do stress oxy hóa gây ra cho các tế bào.

Hàm lượng anthocyanins trong thanh long đỏ đặc biệt phong phú. Sắc tố tự nhiên này có khả năng chống oxy hóa mạnh, có thể bảo vệ gan và thúc đẩy quá trình trao đổi chất và bài tiết độc tố. Sử dụng thanh long lâu dài có thể giúp thanh lọc máu, cải thiện tình trạng da và giúp con người rạng rỡ.

Ăn thanh long như thế nào cho ngon?

Có rất nhiều cách để ăn thanh long. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành nhiều loại đồ uống và món tráng miệng ngon. Sau đây là một số cách ăn thanh long phổ biến:

1. Ăn trực tiếp: Cắt đôi quả thanh long và dùng thìa múc phần thịt ra. Phần thịt của thanh long ngọt và nhiều nước, là món ăn vặt tuyệt vời sau bữa ăn hoặc trà chiều.

2. Salad thanh long: Cắt thanh long thành từng miếng nhỏ, trộn với các loại trái cây khác như xoài, dâu tây, việt quất..., thêm một chút mật ong hoặc sữa chua để làm một món salad trái cây đầy màu sắc. Nó không chỉ có hương vị đậm đà mà còn bổ sung nhiều loại vitamin.

3. Nước ép thanh long: Cho phần cùi thanh long vào máy xay sinh tố, thêm lượng nước hoặc sữa thích hợp, xay thành nước ép. Nước ép thanh long có màu sắc tươi sáng, hương vị thanh mát, là thức uống tuyệt vời để giải nhiệt mùa hè.

4. Sinh tố thanh long: Cho thanh long, chuối và sữa chua vào máy xay sinh tố và xay thành sinh tố. Sinh tố này không chỉ có vị ngọt mà còn cung cấp nhiều chất xơ và protein, thích hợp làm thực phẩm bổ sung cho bữa sáng hoặc sau khi tập thể dục.

5. Kem que thanh long: Đổ nước ép thanh long vào khuôn kem và đông lạnh trong tủ lạnh. Kem que thanh long không chỉ đẹp mắt mà còn có thể mang lại cảm giác mát lạnh trong những ngày hè nóng bức.

Mặc dù thanh long có nhiều lợi ích, nhưng có một số điều cần lưu ý. Thanh long có tính lạnh, vì vậy những người có lá lách và dạ dày yếu không nên ăn quá nhiều để tránh tiêu chảy hoặc đau bụng. Ngoài ra, thanh long có hàm lượng đường cao. Vì vậy, những người bị tiểu đường nên ăn ở mức độ vừa phải để tránh lượng đường trong máu dao động.

Nhìn chung, thanh long là một loại trái cây lành mạnh hiếm có vào mùa hè. Tác dụng nhuận tràng, thanh nhiệt và giải độc của nó vượt xa chuối. Bây giờ là mùa thanh long. Bạn có thể muốn mua nhiều hơn và thử nhiều cách ăn khác nhau để mùa hè này lành mạnh và sảng khoái hơn.

Cho dù ăn trực tiếp hay chế biến thành nhiều món ngon khác nhau, thanh long có thể mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể bạn. Lần tới khi bạn gặp phải tình trạng táo bón hoặc tức giận, đừng quên chọn thanh long và để nó trở thành "vua nhuận tràng" cho sức khỏe mùa hè của bạn.

(Ảnh minh họa: Internet)