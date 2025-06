Phương pháp ăn kiểu mới đang nổi lên như một lựa chọn tối ưu giúp phụ nữ trên 45 tuổi giảm cân: Hiệu quả hơn cả nhịn ăn 16/8

Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, phụ nữ thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cân nặng do sự thay đổi nội tiết tố và quá trình trao đổi chất chậm lại. Phương pháp nhịn ăn gián đoạn 14/10 đang nổi lên như một giải pháp mới, nhẹ nhàng và hiệu quả hơn so với phương pháp 16/8 truyền thống.

Những điều cần biết về nhịn ăn

Nhịn ăn gián đoạn là một xu hướng chăm sóc sức khỏe phổ biến, mang lại nhiều lợi ích cho người áp dụng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Haley Pulli (của MyBodyTutor) lưu ý: "Phụ nữ cần hiểu rằng cơ thể chúng ta nhạy cảm với việc hạn chế calo hơn nam giới. Hệ thống sinh sản của chúng ta cần năng lượng liên tục và nếu hạn chế quá mức, nội tiết tố có thể bị rối loạn. Việc bắt đầu chậm rãi và lắng nghe cơ thể là rất quan trọng".

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, nhịn ăn gián đoạn có thể mang lại hiệu quả cao. Bác sĩ Bronwyn Holmes-Mahtani (của tổ chức y tế Eden’s Medical Advisory Board) giải thích: "Phụ nữ có phản ứng nội tiết tố độc đáo với việc nhịn ăn, khác với nam giới do độ nhạy cảm hormone cao hơn. Khi thực hiện đúng cách, nhịn ăn gián đoạn cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm, những yếu tố thiết yếu gây tăng cân sau tuổi 40".

Phương pháp 14/10, hay còn gọi là "nhịn ăn điều chỉnh", yêu cầu nhịn ăn trong 14 tiếng (bao gồm cả ban đêm) và ăn trong khung giờ 10 tiếng. Ví dụ, nếu bạn ăn từ 9h sáng đến 7h tối thì sẽ nhịn trong khoảng từ 7h tối đến 9h sáng hôm sau.

Tại sao nhịn ăn có thể hiệu quả đối với phụ nữ trên 40 tuổi

Chuyên gia dinh dưỡng Terry Tateossian (THOR: The House of Rose) cho biết: "Phương pháp này nhẹ nhàng hơn với hệ thống nội tiết của phụ nữ so với việc nhịn ăn trong thời gian dài hơn. Nó vẫn mang lại lợi ích trao đổi chất mà không gây ra phản ứng căng thẳng nội tiết tố, điều đôi khi xảy ra với việc nhịn ăn mạnh mẽ hơn (như 18:6 hoặc OMAD) ở phụ nữ trung niên." Bà cũng chia sẻ thêm rằng phương pháp này cho phép cung cấp đủ lượng protein khuyến nghị hàng ngày mà không gây cảm giác quá no, đồng thời đảm bảo đủ dinh dưỡng, đặc biệt trong giai đoạn ăn kiêng.

So với phương pháp 16/8 (nhịn ăn 16 tiếng, ăn 8 tiếng), phương pháp 14/10 mang lại hiệu quả giảm cân và cải thiện insulin ít hơn. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Ana Reisdorf (GLP-1 Hub) nhận định: "Phương pháp 14/10 vẫn cải thiện quá trình trao đổi chất và dễ duy trì lâu dài hơn". Bác sĩ Mahtani cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng phương pháp 14/10 giúp cân bằng nội tiết tố, duy trì năng lượng tốt hơn, đồng thời ít ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe hệ thống tuyến giáp hoặc tuyến thượng thận.

Bên cạnh việc kiểm soát cân nặng, nhịn ăn điều chỉnh 14/10 còn mang lại nhiều lợi ích khác cho phụ nữ trên 45 tuổi

Theo các chuyên gia, ngoài giảm cân, có nhiều lợi ích khác để thử phương pháp này.

"Đối với phụ nữ trên 45 tuổi, việc nhịn ăn được điều chỉnh có thể là một yếu tố thay đổi cân nặng khi được thực hiện đúng. Nó có thể giúp chống lại sự tăng cân cứng đầu ở phần giữa đi kèm với thời kỳ mãn kinh, cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm", HLV Pulli nói.

Ngoài ra, HLV Reisdorf giải thích, nhịn ăn được sửa đổi có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu, giảm kháng insulin và giảm viêm, tất cả đều là mối quan tâm của phụ nữ trên 45 tuổi.