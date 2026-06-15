Vừa nằm vừa hát gây tranh cãi, phía Mỹ Tâm lên tiếng

Những ngày qua, Mỹ Tâm bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội vì một khoảnh khắc biểu diễn trong liveshow tại Mỹ. Đoạn clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ vừa nằm vừa hát nhanh chóng được chia sẻ lại, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng đây là màn ngẫu hứng vui vẻ, đúng tinh thần giao lưu quen thuộc của Mỹ Tâm với khán giả. Bên còn lại cho rằng tư thế này dễ gây tranh cãi khi xuất hiện trên sân khấu.

Mỹ Tâm gây chú ý vì màn trình diễn trong liveshow ở Mỹ

Giữa lúc câu chuyện được chú ý, trang MT Entertainment - công ty của Mỹ Tâm đã liên tiếp có những bài đăng liên quan đến việc nằm hát. Không chọn cách phản hồi căng thẳng, phía công ty dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng, có lúc hài hước, có lúc giải thích rõ hơn về dụng ý sân khấu và yếu tố chuyên môn phía sau khoảnh khắc này.

Ở bài đăng đầu tiên, MT Entertainment chia sẻ lại hình ảnh Mỹ Tâm từng nằm hát trong một sản phẩm trước đó, kèm dòng trạng thái vui vẻ với nội dung rằng tổng thời gian vừa nằm vừa hát của Mỹ Tâm chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong toàn bộ thời gian biểu diễn, nhưng mỗi giây cô nằm hát đều tạo hiệu ứng mạnh.

Trang MT Entertainment đăng tải nhiều bài viết về việc nằm hát

Sau đó, một bài đăg khác với nội dung Mỹ Tâm từng nằm hát trong Liveshow HeartBeat diễn ra trong 2 đêm tại Sân vận động Quân Khu 7 và Sân vận động Hàng Đẫy vào năm 2014 cũng được đăng tải. Bài viết cho biết, khoảnh khắc này là một phần được sắp xếp để thể hiện cá tính của nhân vật trong bài hát, đồng thời cũng có thể là khoảng nghỉ lấy sức trước khi ca sĩ bước vào đoạn cao trào.

Sau đó, vào ngày 14/6, trang này tiếp tục đăng tải bài viết với nội dung về các kỹ thuật thanh nhạc khi nằm hát. Theo bài viết, nếu nhìn dưới góc độ chuyên môn, hát khi nằm thường khó hơn hát ở tư thế đứng chuẩn. Lý do là với ca sĩ, cơ thể không chỉ là nơi phát ra âm thanh mà còn hoạt động như một “nhạc cụ”, trong đó tư thế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hơi thở, lực đẩy hơi, cộng hưởng và độ ổn định của giọng hát.

Nội dung bài viết trên trang MT Entertainment:

NẰM HÁT: ĐỈNH ĐIÊNG NHƯNG KHÓ KHỦNG KHIẾP

Nếu nhìn dưới góc độ kỹ thuật thanh nhạc chuyên nghiệp, thì vừa nằm vừa hát trên sân khấu thường khó hơn hát ở tư thế đứng chuẩn.

Điều này nghe có vẻ ngược đời vì nhiều người nghĩ “nằm thì khỏe hơn”, nhưng đối với ca sĩ, cơ thể hoạt động như một “nhạc cụ”, và tư thế ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng âm thanh.

1. Vì sao hát khi nằm lại khó?

Kiểm soát hơi thở bị thay đổi

Khi đứng:

* Cơ hoành (diaphragm) và các cơ liên sườn hoạt động tự nhiên.

* Lồng ngực mở rộng tốt.

* Dễ kiểm soát lực đẩy hơi.

Khi nằm:

* Các cơ quan nội tạng tạo áp lực lên cơ hoành theo một cách khác.

* Khả năng mở rộng lồng ngực giảm.

* Việc điều tiết hơi để giữ nốt dài hoặc hát câu phức tạp khó hơn.

Đặc biệt với những bài ballad cần giữ hơi dài hoặc belt (đẩy giọng mạnh), ca sĩ phải có kỹ thuật rất tốt.

2. Âm thanh dễ bị ảnh hưởng

Khi nằm:

* Hướng cộng hưởng của âm thanh thay đổi.

* Cổ và thanh quản có thể bị căng nếu tư thế không chuẩn.

* Nếu nằm ngửa hoàn toàn, việc giữ vị trí thanh quản ổn định khó hơn.

Kết quả là:

* Dễ hụt hơi.

* Dễ bị rung giọng ngoài ý muốn.

* Cao độ (pitch) có thể thiếu ổn định.

3. Vừa nằm vừa hát còn phải diễn xuất

Trong concert hiện đại, ca sĩ không chỉ hát mà còn:

* Diễn cảm xúc.

* Di chuyển.

* Giao tiếp với khán giả.

* Giữ biểu cảm khuôn mặt.

Nếu cảnh diễn yêu cầu nằm trên sân khấu, ôm đạo cụ hoặc tương tác với dancer thì độ khó tăng thêm đáng kể.

4. Có phải ca sĩ nào cũng làm được?

Không.

Nhiều ca sĩ có thể hát rất hay khi đứng, nhưng khi nằm sẽ:

* Mất lực.

* Chênh phô.

* Không giữ được độ vang.

Những ca sĩ có nền tảng kỹ thuật tốt thường luyện tập ở nhiều tư thế khác nhau:

* Đứng.

* Ngồi.

* Quỳ.

* Nằm.

* Vừa chạy vừa hát.

Đó cũng là lý do các nghệ sĩ biểu diễn quy mô lớn thường phải tập dượt rất kỹ với sân khấu.

5. Trong giới chuyên môn, vừa nằm vừa hát có được đánh giá cao không?

Có, nhưng còn phụ thuộc vào chất lượng giọng hát thực tế.

Nếu ca sĩ:

* Hát live hoàn toàn.

* Vẫn giữ được cao độ.

* Giữ được độ dày của âm thanh.

* Không lộ dấu hiệu hụt hơi.

thì việc vừa nằm vừa hát thường được xem là một minh chứng cho năng lực kiểm soát hơi và kỹ thuật thanh nhạc.

Tuy nhiên, nếu sân khấu có sử dụng:

* Backing vocal lớn,

* Pre-record,

* Hoặc lip-sync,

thì tư thế nằm không còn là một thước đo chính xác về kỹ thuật hát.

Những tranh luận xung quanh việc nằm hát của Mỹ Tâm bắt đầu từ đoạn clip trong đêm diễn tại Mỹ, khi Mỹ Tâm thể hiện ca khúc Vì Em Quá Yêu Anh . Trong lúc biểu diễn, nữ ca sĩ bất ngờ nằm xuống sân khấu, vắt chân chữ ngũ thoải mái và tiếp tục hát. Trước đó, cô còn nói với khán giả rằng thử nằm xem có hát được không, tạo nên khoảnh khắc giao lưu khiến nhiều người có mặt tại khán phòng thích thú.

Hình ảnh nằm hát tại Mỹ gây chú ý của Mỹ Tâm

Tuy nhiên, khi đoạn clip được cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả bắt đầu chia thành nhiều hướng. Với những người có mặt trong đêm diễn hoặc quen với phong cách gần gũi của Mỹ Tâm, đây có thể chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng, vui vẻ và phù hợp với không khí giao lưu cùng fan.

Nhưng với một bộ phận người xem qua clip ngắn, hình ảnh nằm vắt chân hát trên sân khấu lại dễ tạo cảm giác chưa phù hợp, nhất là khi sân khấu ca nhạc vẫn thường được nhìn bằng những chuẩn mực khác nhau về sự chỉn chu và tiết chế.

Sau nhiều năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn là cái tên có sức hút lớn với công chúng

Sau nhiều năm hoạt động, Mỹ Tâm vẫn là cái tên có sức hút lớn với công chúng. Cũng vì vậy, một chi tiết nhỏ trong đêm diễn của cô cũng có thể nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình