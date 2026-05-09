Mỹ Tâm thăng hoa trong đại nhạc hội thực cảnh do Phạm Hoàng Giang làm đạo diễn

Tối 8/5, bầu trời tại Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm được thắp sáng rực rỡ bởi pháo hoa và nghệ thuật trình diễn. Với chủ đề “Hải Phòng: Hội tụ - Tỏa sáng”, đêm khai mạc không vấp phải lối mòn của những chương trình nghệ thuật nặng tính nghi lễ. Thay vào đó, ê-kíp Vietnamshow đã biến không gian rộng lớn này thành một “show thực cảnh đô thị” mang đậm ngôn ngữ điện ảnh.

Từ dòng Bạch Đằng giang rực lửa đến đô thị ánh sáng

Điểm thu hút lớn nhất của đêm diễn chính là cách kể chuyện mượt mà, đưa khán giả xuyên không qua ba chương: Hải Phòng - Bản hùng ca nơi đầu sóng, Mạch nguồn hội tụ và Khát vọng tỏa sáng .

Ở những phút đầu tiên, cả sân khấu như biến thành một sa bàn lịch sử khổng lồ. Sự kết hợp giữa đại hợp xướng, bán nhạc kịch và công nghệ AR ảo ảnh đã tái hiện một dòng Bạch Đằng cuộn trào sóng gió, nơi âm vang "Trung dũng - Quyết thắng" chạm mạnh vào lòng tự hào của người dân đất Cảng. Để rồi ngay sau đó, những lớp không gian liên tục biến đổi nhờ hệ thống sàn nâng hạ và màn hình LED 1.500m², nhường chỗ cho hình ảnh một đô thị cảng biển vươn tầm quốc tế, nơi các di sản thế giới như Quần đảo Cát Bà hòa quyện cùng nhịp sống trẻ trung.

Đứng sau sự chuyển mình kỳ ảo đó, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ: "Điều tôi hướng đến là định vị được mạch nguồn dòng chảy của Hải Phòng. Phải nhắc người xem nhớ về một quá khứ hào hùng đã tạo nên mảnh đất hiên ngang hôm nay. Tôi không phô diễn công nghệ một cách khô khan. Giá trị lớn nhất là khi nội dung, cảm xúc và công nghệ hòa quyện để thực sự chạm đến trái tim khán giả".

Bùng nổ cảm xúc cùng Mỹ Tâm và "đại tiệc" âm nhạc

Bức tranh nghệ thuật của Hải Phòng sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi phần âm nhạc dẫn dắt. Đạo diễn Âm nhạc Phạm Việt Tuân đã cực kỳ tinh tế khi pha trộn giữa âm hưởng hào hùng và những beat nhạc sôi động nhất, biến Quảng trường thành một "live concert" ngoài trời đẳng cấp.

Bên cạnh những giọng ca gạo cội như NSND Khánh Hòa, NSƯT Đăng Dương..., sự xuất hiện của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm cùng dàn sao trẻ như Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Oplus đã đẩy sức nóng của chương trình lên đỉnh điểm. Sự kết hợp giữa các ca khúc đi cùng năm tháng và những sáng tác hoàn toàn mới về Hải Phòng đã tạo ra một dải cảm xúc trọn vẹn, khiến cả những khán giả lớn tuổi lẫn giới trẻ đều tìm thấy sự đồng điệu.

Khối lượng công việc khổng lồ sau ánh đèn sân khấu

Để hiện thực hóa giấc mơ về một "thành phố âm nhạc" rực rỡ trên sân khấu hơn 3.000m², ê-kíp đã phải huy động đến gần 1.600 diễn viên.

Ảnh Giám đốc dự án Minh Hạnh (từ trái qua Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, Chủ nhiệm chương trình Vũ Hoa, Giám đốc sự kiện)

Chia sẻ về những nỗ lực thầm lặng phía sau, Giám đốc dự án Minh Hạnh tiết lộ mọi chi tiết từ đạo cụ, kết cấu sân khấu đến từng bộ trang phục đều được thiết kế riêng. "Hai gam màu đỏ của hoa phượng, của nhiệt huyết và xanh của biển cả, của khát vọng bền vững được chúng tôi sử dụng xuyên suốt. Đó không chỉ là màu sắc thị giác, mà chính là thông điệp về bản sắc của Hải Phòng," chị Minh Hạnh nhấn mạnh.

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng bung nở rực rỡ trên mặt sông Cấm, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 đã để lại một dư âm mạnh mẽ. Vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện kỷ niệm thường niên, đêm hội đã chứng minh tầm nhìn xa của những người làm nghệ thuật.

Như lời khẳng định của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang: "Nghệ thuật hiện nay phải tạo ra những sản phẩm đủ sức hấp dẫn để khán giả sẵn sàng mua vé thưởng thức. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ hoàn toàn có tiềm năng trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, là thỏi nam châm thu hút du lịch và quảng bá hình ảnh thành phố Cảng vươn xa"