Mỹ Tâm có thêm 100 tỷ đồng

Theo Box Office Vietnam , Tài đã cán mốc 100 tỷ đồng vào tối 20/3 sau khoảng 2 tuần ra rạp. Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những tác phẩm Việt nổi bật tại phòng vé đầu năm 2026, đồng thời đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn kiêm diễn viên chính Mai Tài Phến. Theo đó, Mai Tài Phến đã gia nhập câu lạc bộ đạo diễn trăm tỷ chỉ với phim đầu tay.

Trong ngày 20/3, Tài thu về gần 1,6 tỷ đồng với 16.358 vé bán ra/649 suất chiếu. Bộ phim hiện giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, phim thu hút được lượng lớn khán giả, đánh bại Thỏ ơi - phim giữ vị trí top đầu phòng vé trong vài tuần liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của phim chậm lại sau tuần đầu khởi chiếu.

Tài đã cán mốc 100 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của nhà sản xuất Mỹ Tâm và đạo diễn kiêm diễn viên chính Mai Tài Phến.

Bên cạnh những lời khen sự đầu tư, chỉn chu trong cách lựa chọn đề tài, cách quay phim của Tài, khán giả vẫn chưa thể hài lòng với kịch bản còn lỏng lẻo, dễ đoán của phim.

Tài tập trung quá lớn vào các cảnh hành động, pha đánh võ đẹp mắt mà gần như quên đi yếu tố kịch bản với cốt truyện mỏng, tâm lý nhân vật không rõ ràng. Nội dung phim đơn giản, dễ gợi liên tưởng đến mô-típ quen thuộc: một giang hồ hoàn lương buộc phải quay lại vòng xoáy ân oán để cứu người thân.

Với kịch bản không nhiều lớp lang, phim chủ yếu bám vào hành trình của nhân vật chính, trong khi hệ thống vai phụ được tiết giảm tối đa, chỉ xuất hiện vừa đủ để giữ mạch truyện. Tuyến gia đình của Tài cũng thiếu nhất quán: người mẹ ban đầu được khắc họa mê cờ bạc, thờ ơ với gia đình, nhưng về sau lại chuyển sang hình ảnh tần tảo, hy sinh.

Diễn xuất của Mỹ Tâm là một điểm trừ trong phim Tài.

Ngoài ra, cách xây dựng nhân vật Út Lanh của Mỹ Tâm để lại nhiều tiếc nuối. Diễn xuất của Mỹ Tâm cũng bị đánh giá còn yếu, không làm nổi bật được lên nhân vật, khiến cú twist về Út Lanh nhận về nhiều tranh cãi.

Dù còn gây tranh cãi về chất lượng, không thể phủ nhận Tài đã đạt được thành công đáng kể về mặt thương mại, cho thấy sức hút của dòng phim hành động và tên tuổi của ê-kíp đứng sau. Cột mốc trăm tỷ cũng đồng thời đặt ra kỳ vọng lớn hơn cho những dự án tiếp theo của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, đặc biệt ở khâu kịch bản để cả hai có thể đi được đường dài.