Vụ mẹ siêu mẫu Hà Anh bị cuốn vào bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ", nhân viên đến nay vẫn xin xỏ: "Cô thương con nhé, đừng nhắc đến con"

"Hợp đồng kỳ nghỉ" thời gian gần đây là chủ đề nóng khi nhiều người lớn tuổi là nạn nhân rơi vào vòng xoáy tài chính vì những lời mời chào nghỉ dưỡng kèm cam kết sinh lời. Giữa ồn ào, siêu mẫu Hà Anh gây chú ý khi tiết lộ mẹ ruột cũng từng trở thành nạn nhân và chia sẻ hành trình gia đình đối diện với vụ việc.

Không chỉ là câu chuyện riêng của gia đình, nữ siêu mẫu cho rằng đây là thực trạng khiến nhiều người lớn tuổi rơi vào cảnh mất tiền, mất tài sản và chịu áp lực tinh thần kéo dài. Theo Hà Anh, ở thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cô sống một mình tại Hà Nội trong khi hai chị em đều làm việc ở TP.HCM. Dù nhiều lần mong mẹ vào ở cùng để tiện chăm sóc nhưng bà vẫn muốn duy trì cuộc sống riêng với bạn bè và các hoạt động hội nhóm.

Nữ siêu mẫu cho biết gia đình luôn tôn trọng quyền tự quyết của mẹ, từ sinh hoạt đến chi tiêu. Tuy nhiên, cũng chính sự tin tưởng đó khiến bà trở thành mục tiêu của nhóm người mà Hà Anh gọi là "lừa đảo kỳ nghỉ". Hà Anh viết: "Hai chị em mình luôn tôn trọng quyền tự do của mẹ… nhưng chính vì sự tin tưởng vào sự quyết định và 'sáng suốt' cũng như quyền tự do của bà, mà bà đã trở thành một con mồi béo bở cho lũ lừa đảo kỳ nghỉ".

Hà Anh cho biết thời điểm xảy ra sự việc, mẹ cô sống một mình ở Hà Nội trong khi các con làm việc tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

Điều khiến Hà Anh đặc biệt bức xúc là những nạn nhân không hề thuộc nhóm thiếu hiểu biết hay dư dả tài chính như nhiều người vẫn nghĩ. Nữ siêu mẫu chia sẻ: "Trái với những gì mọi người tưởng tượng… họ không hề 'giàu có' như những gì chúng ta lầm tưởng. Căn nhà đang ở của nhà nước phân cho cũng bị chúng nó dụ đi cầm để vay tiền nộp cho chúng nó, đi vay mượn gia đình, bạn bè tứ phương…".

Theo chia sẻ của Hà Anh, ban đầu các gói hợp đồng thường được giới thiệu như một hình thức nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư, với số tiền dao động từ khoảng vài trăm triệu đồng. Nhưng sau đó, nhiều người tiếp tục được thuyết phục mua thêm hoặc tham gia các hình thức "chuộc vốn", khiến số tiền bỏ ra ngày càng lớn.

Nữ siêu mẫu kể có những trường hợp phải vay mượn người thân, mang tài sản đi thế chấp hoặc rơi vào áp lực nợ nần. Cô cho rằng điểm chung của nhiều nạn nhân là luôn tin rằng mình sẽ là ngoại lệ và người tư vấn sẽ giữ lời hứa hoàn tiền. Cô viết: "Bắt đầu hợp đồng, chẳng ông bà nào biết được sẽ lún sâu như thế nào… vào cái bẫy mua đi bán lại để 'chuộc' lại số tiền ban đầu khiến các ông bà ngày càng bị lún sâu".

Những nạn nhân không hề thuộc nhóm thiếu hiểu biết hay dư dả tài chính như nhiều người vẫn nghĩ. Ảnh: FBNV

Không chỉ mất tiền, Hà Anh cho biết hậu quả còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của nhiều gia đình. Cô kể lại trường hợp có người lớn tuổi phải đi lang thang vì không dám ở nhà do áp lực nợ nần. Với mẹ mình, điều khiến cô bức xúc hơn cả là việc người liên quan vẫn tiếp tục hứa hẹn dù chưa giải quyết vấn đề. Hà Anh chia sẻ: "Con lừa đảo mẹ tôi đến giờ này vẫn còn thẽ thọt 'cô thương con nhé cô đừng nhắc đến con… rồi khi nào ổn thoả con lo trả tiền cho cô'."

Cuối bài viết, Hà Anh kêu gọi những người gặp hoàn cảnh tương tự nên chủ động tìm đến cơ quan chức năng thay vì tiếp tục chờ đợi hoặc hy vọng vào các lời hứa. Cô chia sẻ mẹ mình đã được cơ quan công an hướng dẫn tiếp nhận đơn trình báo và mong sẽ có thêm hướng dẫn cụ thể để người lớn tuổi dễ tiếp cận quy trình tố cáo hơn. Hà Anh nhấn mạnh: "Các ông bà đừng gọi điện thoại mà nghẹn ngào nhờ chúng nó 'cứu' nữa… Ông bà kêu cứu với pháp luật, với công an đi!".

Bài đăng của Hà Anh nhanh chóng nhận được nhiều bình luận đồng cảm, đồng thời mở ra cuộc thảo luận về việc nâng cao cảnh giác với các mô hình nghỉ dưỡng, đầu tư hoặc ưu đãi có cam kết lợi nhuận nhưng thiếu minh bạch.

Cuối bài viết, Hà Anh kêu gọi những người gặp hoàn cảnh tương tự nên chủ động tìm đến cơ quan chức năng. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của Hà Anh, ban đầu mẹ cô tham gia một buổi hội thảo và ký hợp đồng kỳ nghỉ trị giá khoảng 250 triệu đồng sau khi được giới thiệu nhiều quyền lợi hấp dẫn. Sau đó, bà tiếp tục được thuyết phục đóng thêm tiền, thậm chí được dẫn đi vay ngân hàng để thực hiện các thủ tục được giới thiệu là nhằm chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng. Tổng số tiền đã chi được cho là lên tới khoảng 700 triệu đồng.

Nữ siêu mẫu cho biết gia đình nhiều lần yêu cầu hoàn tiền nhưng không đạt kết quả. Hà Anh cũng tiết lộ sau khi lên tiếng trên mạng xã hội vào cuối năm 2025, cô từng bị nhiều bên report khiến mất quyền kiểm soát tài khoản cá nhân trong khoảng một tuần. Theo chia sẻ, phía công ty sau đó đã đề nghị hoàn tiền với điều kiện gia đình gỡ bài đăng và không tiếp tục lên tiếng.