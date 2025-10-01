Hãy Để Tôi Tỏa Sáng: Triệu Lộ Tư chưa bao giờ đẹp sang đến thế, ngay cả anti fan cũng không dám chê

Triệu Lộ Tư muốn buông tha showbiz, nhưng có vẻ như showbiz không để Triệu Lộ Tư rời đi. Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là minh chứng hùng hồn cho sức hút khó có thể chối bỏ của "nữ thần xuyên không" sau hơn nửa thập kỷ nổi tiếng, dù đây chỉ là một dự án ngôn tình hiện đại. Lên sóng "đánh úp" khiến khán giả bất ngờ, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng ghi dấu nhiều thành tích bùng nổ, gần đây nhất chạm mốc nhiệt độ 30.000 - nhanh nhất trong năm 2025 trên Tencent.

Thấu hiểu khả năng của mình, Triệu Lộ Tư có màn trình diễn cuốn hút trong một bộ phim ngôn tình thuần túy. Thế nhưng không còn e ấp, hồn nhiên và “em bé” như Tang Trĩ, vai Hứa Nghiên lần này chính là một bước đi lên, trưởng thành hơn của nữ diễn viên trong một thể loại vốn không đang dần không còn chỗ cho các tiểu hoa lứa 95.

Hào quang “không thể giấu” của Triệu Lộ Tư

Sau những “lùm xùm” cùng công ty quản lý, Triệu Lộ Tư mất hoàn toàn tài khoản Weibo. Với các nghệ sĩ khác, đó gần như là dấu chấm hết của sự nghiệp. Song, màn ra mắt như “nhảy dù” bất chợt của phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng như một minh chứng rằng: Triệu Lộ Tư muốn không nổi tiếng cũng khó. Bộ phim được chuyển thể từ truyện Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, nhưng không phải dự án đầu tiên. Trước đó, chúng ta đã có vai Hứa Nghiên (hay đúng hơn là Kiều Nghiên) được thể hiện bởi Triệu Lệ Dĩnh. Giờ đây, nàng “tiểu Triệu” thể hiện một Kiều Nghiên - Hứa Nghiên rất khác, nhưng không kém phần cuốn hút.

Hứa Nghiên là một nữ MC nổi tiếng, người mang trong mình kế sách táo bạo: thay danh đổi phận để bước chân vào giới thượng lưu. Và cũng giống như nhân vật, Triệu Lộ Tư hoàn toàn rũ bỏ hình tượng đáng yêu, “em gái” thường thấy, vốn đã làm nên tên tuổi của mình để chinh phục thử thách lớn hơn - một nữ chính ngôn tình trưởng thành, bản lĩnh, có chiều sâu. Nếu ở bản của Triệu Lệ Dĩnh, Hứa Nghiên thể hiện nội tâm phức tạp hơn, có phần đặc sánh điện ảnh thì với cách diễn của Triệu Lộ Tư, đó lại là sự gần gũi, cuốn hút, gợi cảm và phù hợp với đại chúng.

Nhiều người sẽ cảm thấy Hứa Nghiên của Triệu Lộ Tư đôi lúc lạc lõng, với gương mặt “trước sau như một”. Song, đó không hẳn là hạn chế, ngược lại cho thấy một hình ảnh cô gái có tuổi thơ bất hạnh, sống trong một gia đình đầy định kiến và đang bước đi trên một con đường “đầy gai nhọn” hướng về ánh mặt trời. Hứa Nghiên đằng sau đó vẫn mang nhiều vết xước, dễ tổn thương, như phân đoạn cô lặng lẽ ngồi trên xe, ánh mắt đong đầy nước mắt nhìn vô hồn ra ngoài cửa sổ. Triệu Lộ Tư có sự tiến bộ lớn, không thuộc kiểu “sách giáo khoa” nhưng hoàn toàn chấp nhận được với một dự án thuộc motif ngôn tình đô thị.

Trong khi đó, Triệu Lộ Tư còn có mỹ nam Trần Vỹ Đình cạnh bên. Trong Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, anh đóng vai “tổng tài” Thẩm Hạo Minh, lạnh lùng, nam tính nhưng vẫn rất ấm áp với Hứa Nghiên. Là một đấng nam nhi ưa chơi siêu xe ngoài đời, Trần Vỹ Đình không khó để chinh phục người xem, dù rằng anh từng thú nhận không thích đóng vai tổng tài bá đạo. Những khoảnh khắc “phản ứng hóa học” của anh và Triệu Lộ Tư cuốn hút bất ngờ, không hề cho thấy khoảng cách hơn 1 con giáp giữa cả hai. Thế là khán giả bị đẩy vào thế “chia tay thì tiếc, yêu tiếp thì không hay”, lại trở thành “nạn nhân” bị cặp đôi này dắt đi theo từng tình tiết khó đoán của phim.

Nỗ lực của một đứa con nằm ngoài rìa hạnh phúc

Hứa Nghiên là một cô gái đầy tham vọng, nhưng số phận đặt để cô gái này ở ngay vạch xuất phát. Ngay từ đầu, cô đã chịu sự bất công ngay trong chính gia đình của mình, nhất là trước chị gái. Chẳng hạn như tiệm tóc của bố mẹ - Ái Lâm - vốn dĩ là theo tên chị gái. Cả tuổi thơ, cô bị gia đình đem gửi cho bà ngoại nuôi nấng. Nếu hai chị em gặp chuyện, bố mẹ như một lẽ thường sẽ quan tâm cô chị, buông lơi cô em. Sự cô độc này khiến Hứa Nghiên nỗ lực gấp 10 lần, dần dà nuôi trong mình ước vọng giàu sang méo mó.

Cô thuê “ba mẹ giả” để ra mắt gia đình Thẩm Hạo Minh, thành công trở thành viên há cảo trà trộn vào mâm nem công chả phượng. Từ việc học thuộc từ chuyên môn, giả chữ ký nhà nghiên cứu đến việc cố tình lộ “sơ hở”, tất cả cho thấy một Hứa Nghiên thông minh, cẩn thận nhưng cũng đầy liều lĩnh. Thế nhưng, liều lĩnh cách mấy thì vịt vẫn là vịt, thiên nga vẫn là thiên nga. Bộ phim không hướng người xem đến cách lầm đường lạc lối này, mà là một bài học dành cho chính Hứa Nghiên - cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, và cái bọc chính là mẹ chồng “sang chảnh” Vu Lam.

Bức tranh hào môn “hàng real” hiếm có

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng từng khiến ai nấy lo ngại vì trước giờ, phim ngôn tình Hoa ngữ hiếm khi viết tốt chữ “sang”. Nhớ về Dĩ Ái Vi Doanh, khán giả từng “rùng mình” thế nào khi nữ chính Thư Ý, vốn được mô tả gợi cảm, sang trọng, lại bị phá hư bởi Bạch Lộc. May mắn là đến Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, một hình tượng có phần tương tự - nữ MC vạn người mê Hứa Nghiên được thể hiện thành công bởi Triệu Lộ Tư, nhất là ở khoản visual. Nữ diễn viên đầu tư xấp xỉ 230 bộ cánh đắt tiền để thay đổi, duy trì nét “hào môn” của nhân vật. Gì thì gì, phim ngôn tình thì nam nữ chính phải đẹp, đó là điều giữ chân khán giả!

Thế nhưng đỉnh cao của Hãy Để Tôi Tỏa Sáng phải là Vu Lam do Ôn Tranh Vanh thủ vai. Mẹ chồng nữ chính toát lên phong thái phu nhân hào môn mọi lúc, dù ở đâu làm gì thì cũng “vác” trên người trang sức phỉ thúy trị giá hơn nghìn tỷ đồng. Từ dây chuyền phỉ thúy tím tử lan đế vương đến trâm cài “Phúc Qua” haute couture, mỗi món đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự xa hoa đến mức không chân thực. Vai diễn của Ôn Tranh Vanh vậy mà không khó tính, độc đoán, trái lại còn dùng sự dịu dàng, nhân văn của một bậc “mẫu nghi” để đối xử với Hứa Nghiên, khiến cô như ném gạch vào nệm lông, tưởng chẳng xi nhê nhưng có sức “chữa lành” lớn.

Chấm điểm: 4/5

Dù đang có giai đoạn đầu được đánh giá tích cực, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng vẫn còn lẩn đâu đó vài tình tiết mang hơi hướng “ngôn tình 3 xu”, khiến khán giả hoang mang. Được bàn tán nhất chính là cảnh Hứa Nghiên đi họp nhưng mặc phong phanh, để rồi ngồi run vì máy lạnh. Thấy thế, Thẩm Hạo Minh tắt hết máy lạnh, cho bản thân và toàn bộ nhân viên chịu nóng vì vợ.

Nói đi cũng phải nói lại, đây vẫn đang là dự án được quan tâm vì hương vị cuốn hút, quen thuộc nhưng cũng mới lạ, cho thấy bước tiến lớn trong thể loại phim ngôn tình Trung Quốc, vừa ngọt ngào, vừa gai góc, đủ để giữ chân khán giả đi tiếp đến cái kết đẹp và nhân văn.