Mùa lễ hội năm nay, Meghan Markle không chỉ sưởi ấm trái tim khán giả bằng những thước phim gia đình bình dị trên Netflix mà còn đánh thức vị giác bằng một bộ sưu tập socola giới hạn, kết tinh từ sự tinh tế và niềm đam mê bếp núc bất tận. Chỉ mất chưa đầy một giờ để những thanh socola đầu tiên "bốc hơi" khỏi kệ hàng ảo, chứng minh sức hút của nàng dâu Hoàng gia trong lĩnh vực kinh doanh phong cách sống chưa bao giờ hạ nhiệt.

Cú bắt tay ngọt ngào giữa nàng Meghan và "phù thủy socola"

Bước sang tuổi 44, Meghan Markle dường như đang tận hưởng những ngày tháng rực rỡ nhất khi được thỏa sức vẫy vùng trong niềm đam mê sáng tạo thương hiệu "As ever" của riêng mình. Vào thứ Năm vừa qua (ngày 4/12), cô đã chính thức trình làng dòng sản phẩm socola mới, một bước đi đầy bất ngờ nhưng cũng vô cùng hợp lý cho mùa lễ hội cuối năm. Để tạo ra những thanh socola không chỉ ngon mà còn phải "có gu", Meghan đã bắt tay cùng Jonathan Grahm - nhà làm socola lừng danh và là linh hồn của thương hiệu Compartés. Sự kết hợp giữa khẩu vị tinh tế của một Nữ công tước và kỹ thuật thượng thừa của một nghệ nhân đã cho ra đời ba hương vị giới hạn, được lấy cảm hứng từ chính những nguyên liệu đặc trưng nhất trong các sản phẩm lifestyle mà Meghan từng ấp ủ.

Trong thông báo ra mắt, Meghan chia sẻ một cách đầy hào hứng nhưng cũng rất đỗi mộc mạc: "Đây là những món quà nhỏ xinh hoàn hảo để bỏ vào chiếc tất Giáng sinh, hay là một lựa chọn quà tặng phút chót nhưng vẫn đầy sự trân trọng để gửi đến những vị khách quý. Chúng tôi muốn khơi gợi một chút hoài niệm ngọt ngào qua ba công thức đặc biệt này, được làm từ những nguyên liệu mà chúng tôi yêu thích nhất".

Quả thực, sự chăm chút của Meghan không chỉ dừng lại ở hương vị. Mỗi thanh socola đều được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy in họa tiết thực vật được thiết kế riêng (bespoke). Khi đặt ba thanh cạnh nhau, chúng tạo nên một bức tranh bộ ba (triptych) về một khu vườn rực rỡ sắc màu, đẹp đến mức người nhận chẳng cần thêm giấy gói cầu kỳ, chỉ cần thắt một chiếc nơ nhỏ là đã đủ trọn vẹn chân tình.

Ba hương vị "gây thương nhớ" và cơn sốt cháy hàng

Bộ sưu tập lần này mang đến ba trải nghiệm vị giác hoàn toàn khác biệt, đưa người thưởng thức đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đó là thanh socola đen đậm đà kết hợp với mứt mâm xôi chua nhẹ và chút muối biển tinh tế; là thanh socola sữa ngọt ngào tan chảy quyện cùng bánh quy bơ giòn rụm và phấn hoa ong thơm lừng; và cuối cùng là thanh socola trắng thanh tao điểm xuyết những hạt gai dầu (hemp hearts) cùng những cánh hoa rắc đầy nghệ thuật. Sức hút của chúng lớn đến mức cả hai phiên bản socola đen đã "cháy hàng" hoàn toàn chỉ trong vòng một giờ sau khi mở bán, để lại bao tiếc nuối cho những ai chậm tay.

Trước đó vài ngày, Meghan đã khéo léo "nhá hàng" trên Instagram bằng bức ảnh chụp bàn tay đang cầm ba thanh socola với dòng chú thích đầy ẩn ý: "Mọi thứ sắp trở nên ngọt ngào hơn...". Những bao bì thanh lịch, đầy màu sắc ấy chính là gợi ý cho màn hợp tác với Compartés, và sau đó là những thước phim hậu trường ghi lại cảnh cô cùng Jonathan Grahm say sưa thử nếm và sáng tạo hương vị trong căn bếp ấm cúng.

Màn ra mắt ấn tượng này diễn ra chỉ đúng một ngày sau khi chương trình đặc biệt With Love, Meghan: Holiday Celebration chính thức lên sóng Netflix. Trong tập phim dài một giờ đồng hồ này, khán giả không còn thấy một Meghan xa cách hay hào nhoáng, mà là một người phụ nữ của gia đình, chia sẻ những bí quyết tiếp đãi khách khứa, những truyền thống lễ hội và những khoảnh khắc vui vẻ trong gian bếp cùng hội bạn thân như Kelly McKee Zajfen, nhà sản xuất Lindsay Jill Roth, hay những vị khách mới như ngôi sao quần vợt Naomi Osaka và giám khảo Top Chef Tom Colicchio.

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc khiến người xem "tan chảy" nhất chính là sự xuất hiện chớp nhoáng của Vương tử Harry ở phần cuối chương trình. Anh ghé qua bếp, trao cho vợ một nụ hôn ngọt ngào và lém lỉnh "ăn vụng" vài món ngon mà Meghan đang chuẩn bị. Hình ảnh đời thường, hạnh phúc ấy đã làm mềm lòng cả những khán giả khó tính nhất, cho thấy một khía cạnh rất khác, rất ấm áp của cặp đôi Hoàng gia này.

Chương trình cũng là dịp để Meghan khéo léo giới thiệu các sản phẩm khác từ bộ sưu tập lễ hội đầu tiên của "As ever", ra mắt hồi tháng trước. Từ rượu vang sủi bọt, nến thơm thủ công, mứt trái cây nghệ thuật cho đến mật ong vàng óng của vùng California – tất cả đều hiện diện một cách tự nhiên khi Meghan chia sẻ các mẹo vặt nhà bếp. Đáng chú ý, hộp quà mứt trái cây đặc trưng của "As ever" đã vinh dự lọt vào danh sách "Những món đồ yêu thích của Oprah" (Oprah's Favorite Things) năm nay.

Oprah Winfrey, người hàng xóm và cũng là bạn thân lâu năm của vợ chồng Harry - Meghan, đã không tiếc lời khen ngợi trong cẩm nang quà tặng của mình: "Trước khi cô hàng xóm Meghan của tôi bắt đầu kinh doanh, cô ấy đã thường xuyên chia sẻ những công thức nấu ăn tại nhà với chúng tôi. Tôi mê mẩn việc rưới loại mứt này lên bánh muffin kiểu Anh, sữa chua hay kem. Đây cũng là món quà tuyệt vời để mang đến biếu chủ nhà trong các bữa tiệc. Với hộp quà xinh xắn gồm mứt cam, mâm xôi và dâu tây này, bạn chỉ cần thắt thêm cái nơ là đã có ngay một món quà hoàn hảo".

Hiện tại, With Love, Meghan: Holiday Celebration đang được chiếu trên Netflix, mang đến không khí lễ hội ngập tràn và những gợi ý quà tặng đầy tinh tế cho mùa Giáng sinh năm nay.