Show truyền hình thực tế mới nhất "With Love, Meghan: Holiday Celebration" vừa lên sóng Netflix với kỳ vọng mang đến không khí Giáng sinh ấm cúng, sang trọng đậm chất Hoàng gia. Thế nhưng, hào quang của nữ chính dường như đã bị lu mờ bởi chính thái độ của cô. Trong một phân cảnh làm đồ thủ công cùng hội bạn thân, một sự cố nhỏ đã xảy ra khiến chiếc mặt nạ thân thiện của Meghan dường như nứt toạc.

Khi ánh đèn sân khấu vô tình chiếu vào người khác, phản ứng "bằng mặt không bằng lòng" của Meghan đã trở thành tâm điểm bàn tán, khiến người xem phải đặt dấu hỏi: Phải chăng đằng sau nụ cười công nghiệp ấy là một sự đố kỵ ngấm ngầm?

Một lời khen vô tình châm ngòi cho sự "đanh mặt"

Trong tập phát sóng mới nhất mang chủ đề Giáng sinh, Meghan Markle đã rủ hai người bạn thân thiết là Kelly Zajfen và Lindsay Roth cùng tham gia vào một buổi làm vòng nguyệt quế DIY (tự làm thủ công). Khung cảnh được dàn dựng tỉ mỉ, ấm cúng, nơi những người phụ nữ vừa tỉ mẩn kết lá vừa trò chuyện về những xu hướng trang trí đang lên ngôi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Kelly không cầm chiếc vòng của mình lên và hỏi Meghan liệu những chiếc nơ cô gắn có đang hợp mốt hay không.

Ngay lúc đó, một thành viên trong ekip quay phim của Netflix đã bất ngờ lên tiếng khen ngợi Kelly: "Đó thực sự là một chiếc vòng nguyệt quế cực phẩm đấy" . Kelly, với sự ngạc nhiên và vui sướng tự nhiên, đã đáp lại: "Cảm ơn anh rất nhiều!" , thậm chí còn đùa vui rằng liệu họ có muốn mua nó không. Đó là một khoảnh khắc tương tác rất đời thường, rất dễ thương mà lẽ ra bất kỳ ai ở đó cũng nên vui lây.

Nhưng máy quay đã không bỏ lỡ biểu cảm của Meghan Markle. Thay vì chia vui với bạn, khuôn mặt của nữ Công tước bỗng chốc trở nên "sượng trân", nụ cười vụt tắt và thay vào đó là một vẻ mặt lạnh tanh, vô cảm đến đáng sợ. Không để sự im lặng kéo dài, Meghan nhanh chóng chen vào bằng một nhận xét: "Điều này cũng cho thấy là cậu chẳng cần phải là chuyên gia mới làm được. Đây là lần đầu tiên họ làm việc này cùng nhau đấy" .

Câu nói nghe qua thì có vẻ như đang đề cao tính đơn giản của việc làm đồ thủ công, rằng ai cũng có thể làm được. Nhưng với giọng điệu và biểu cảm lúc đó, hàng ngàn khán giả đã nhận ra "mùi thuốc súng". Đó không phải là lời động viên, đó là gáo nước lạnh. Meghan dường như đang muốn ám chỉ: "Cái này dễ ợt, đến đứa trẻ con cũng làm được, nên đừng có tưởng mình giỏi giang gì, Kelly ạ" .

Cư dân mạng dậy sóng: "Cô ấy không chịu nổi khi người khác là tâm điểm"

Ngay sau khi chương trình lên sóng, mạng xã hội đã bùng nổ với hàng loạt bình luận phân tích thái độ của Meghan. Người xem tinh ý nhận ra sự thay đổi cơ mặt của cô nhanh đến chóng mặt. Một tài khoản bình luận đầy châm biếm: "Tôi có cảm giác như ekip Netflix đang cố tình khen ngợi chiếc vòng của Kelly để chọc tức Meghan vậy. Và nhìn xem, họ đã thành công" .

Một người khác gay gắt hơn khi phân tích ngữ nghĩa trong câu nói của Meghan: "Cách cô ấy nói 'bạn không cần phải là chuyên gia' chính là cách cô ấy hạ thấp bạn mình. Nó giống như kiểu nói: 'Ôi dào, trò trẻ con, đừng có nghĩ là mình vừa đạt được thành tựu gì ghê gớm'. Thật nực cười, cô ta không thể chịu nổi khi mọi thứ không xoay quanh mình" .

Nhiều người xem thậm chí còn dùng những từ ngữ mạnh mẽ để mô tả sự ghen tỵ lộ liễu này. "Tôi cá là đó là một lời khen đểu" , một người thứ ba thêm vào. Người thứ tư thì hài hước mô tả: "Bạn gần như có thể thấy khói bốc ra từ tai cô ấy vì tức giận" . Những cụm từ như "nghiến răng kèn kẹt", "bất an sâu sắc" hay "tính cách ái kỷ điển hình" liên tục được gán cho Meghan khi cô tỏ ra khó chịu vì sự chú ý đổ dồn về phía người bạn thay vì mình.

Sự việc này một lần nữa khơi lại những tranh cãi về tính cách thật sự của Meghan Markle đằng sau ống kính máy quay. Liệu sự thân thiện, ngọt ngào mà cô luôn cố gắng xây dựng có thực sự tồn tại, hay nó chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh dễ vỡ khi cái tôi bị đụng chạm?

Cơn mưa "gạch đá" từ giới phê bình: Một show diễn nhạt nhẽo và "khó nuốt"

Không chỉ bị khán giả soi mói về thái độ, show truyền hình đặc biệt này của Meghan còn nhận về những đánh giá thảm hại từ giới chuyên môn. Những từ khóa như "khó hiểu", "đồ thủ công vô nghĩa" và "những người bạn ngẫu nhiên" xuất hiện dày đặc trong các bài review. Hàng loạt tờ báo lớn đã không ngần ngại chấm 1 sao cho nỗ lực quay lại showbiz lần này của cô.

Đáng chú ý nhất là bài đánh giá của tờ The Guardian . Dù đã "nương tay" chấm 2 sao, nhưng nội dung bài viết lại chua cay vô cùng. Nhà phê bình truyền hình Lucy Mangan đã cảnh báo người xem nên chuẩn bị sẵn "thuốc chống buồn nôn" để có thể tiêu hóa được nội dung của chương trình. Và lý do duy nhất để show diễn này nhận được ngôi sao thứ hai, theo một cách đầy mỉa mai, là bởi vì: "Ít nhất chúng ta cũng được an toàn cho đến tận năm sau mới phải xem tiếp" .

Có thể thấy, nỗ lực xây dựng hình ảnh một nữ chủ nhân gia đình đảm đang, khéo léo và giàu tình cảm của Meghan Markle đang gặp phải những chướng ngại vật lớn. Không phải từ những thế lực bên ngoài, mà từ chính sự thiếu tự nhiên và những khoảnh khắc "kém duyên" của cô trước ống kính. Khi sự chân thành bị thay thế bằng diễn xuất, khán giả - những người ngày càng tinh tường sẽ là những người đầu tiên nhận ra và quay lưng.