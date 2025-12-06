Giữa không khí se lạnh của London những ngày đầu tháng 12, sự kiện "Together at Christmas" do Vương phi Kate chủ trì đã trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ hoàng gia. Nhưng điều khiến công chúng vỡ òa hơn cả không chỉ là vẻ đẹp lộng lẫy của bà mẹ 3 con, mà chính là sự xuất hiện đông đủ của ba thiên thần nhỏ: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Đã nửa năm trôi qua kể từ lễ Trooping the Colour, đây là lần đầu tiên bộ ba quyền lực nhí này cùng nhau sánh bước tại một sự kiện công khai. Sự trưởng thành vượt bậc, trang phục đồng điệu và những cử chỉ kết nối đầy yêu thương của gia đình xứ Wales đã thực sự thắp sáng cả thánh đường cổ kính.

Màn hội ngộ ấm áp và visual "xanh mướt" của gia đình Hoàng gia

Tối thứ Sáu ngày 5/12 vừa qua (theo giờ London), thánh đường Westminster Abbey dường như rực rỡ hơn thường lệ. Vương phi Kate, người "chủ trì" của buổi lễ hát thánh ca thường niên, đã đến từ rất sớm để tất bật đón tiếp các khách mời, nghệ sĩ và đội ngũ tình nguyện viên. Nhưng khoảnh khắc "đắt giá" nhất chính là khi Thân vương William đưa ba người con đến để hội ngộ cùng mẹ. Thay vì bước đi tách biệt đầy nghi thức, Kate đã bước ra ngoài, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời để đón chồng và các con ngay khi xe vừa dừng lại. Đó là một hình ảnh rất đỗi đời thường, mộc mạc và chân thật của một người vợ, người mẹ, gạt bỏ đi những hào quang vương giả để tìm về sự kết nối gia đình.

Năm nay, gia đình xứ Wales đã chọn một bảng màu vô cùng tinh tế và đậm chất Giáng sinh để xuất hiện trước công chúng: Xanh lá cây và xanh navy. Sự đồng điệu không chỉ đến từ tổng thể mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ đầy ý nhị. Hoàng tử cả George, nay đã là một chàng thiếu niên 12 tuổi đĩnh đạc, diện bộ vest lịch lãm y hệt bố William, nhưng điểm nhấn lại nằm ở chiếc cà vạt. Cậu bé khéo léo chọn màu cà vạt trùng khớp hoàn toàn với chiếc váy áo khoác màu xanh rừng thăm thẳm của mẹ Kate, như một sự ủng hộ thầm lặng nhưng đầy tình cảm dành cho người phụ nữ quyền lực nhất đêm nay.

Trong khi đó, cậu út Louis, 7 tuổi, vẫn giữ nét tinh nghịch đáng yêu nhưng đã ra dáng một quý ông nhỏ trong bộ vest chỉn chu. Riêng Công chúa Charlotte, 10 tuổi, thực sự là bản sao hoàn hảo của mẹ với thần thái thanh tao. Cô bé diện một chiếc váy màu xanh navy với phần cổ áo được thiết kế gợi nhắc đến trang phục mà Kate vừa mặc tại Lễ Tưởng niệm gần đây. Nhìn ba đứa trẻ lớn lên từng ngày, phổng phao và tự tin sải bước bên cha mẹ, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa về sự trôi chảy của thời gian và cách giáo dục khéo léo của nhà Wales.

Những thông điệp ý nghĩa gửi gắm qua "Cây Kết Nối"

Trước khi bước vào không gian trang nghiêm của buổi lễ, ba anh em đã dừng lại ở một hoạt động vô cùng ý nghĩa bên ngoài thánh đường. George, Charlotte và Louis cùng nhau viết tên mình lên những mảnh giấy đỏ rực rỡ và treo chúng lên "Cây Kết Nối" (Connection Tree). Những mắt xích giấy đỏ đan vào nhau không chỉ là vật trang trí đơn thuần, mà nó mang biểu tượng sâu sắc về sức mạnh của sự đoàn kết, về tầm quan trọng của việc con người gắn kết với nhau trong một thế giới đầy biến động. Hình ảnh những đôi bàn tay nhỏ bé cẩn thận treo tên mình lên cây như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị cốt lõi của mùa lễ hội: Sự sẻ chia và yêu thương.

Bên trong thánh đường, dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, ba đứa trẻ hòa mình vào dòng người, trên tay cầm những ngọn nến sáng rực trong suốt màn trình diễn thánh ca. Không còn sự hiếu động quá mức hay những biểu cảm "meme" hài hước thường thấy, cả ba anh em đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc và chững chạc, trân trọng từng khoảnh khắc của buổi lễ. Đây là sự kiện mang dấu ấn cá nhân đậm nét của Kate, được cô khởi xướng từ năm 2021 như một lời tri ân gửi đến những người hùng thầm lặng trong đại dịch, và giờ đây nó đã trở thành một truyền thống không thể thiếu mỗi dịp Giáng sinh về của Hoàng gia Anh.

Sự trưởng thành và những bước đi tương lai

Sự kiện lần này đánh dấu một cột mốc đáng nhớ: Lần đầu tiên sau 6 tháng, kể từ tháng 6 tại lễ diễu hành mừng sinh nhật Vua, công chúng mới lại thấy George, Charlotte và Louis xuất hiện cùng nhau trong một khung hình chính thức. Dù vợ chồng William - Kate luôn cố gắng giữ cho các con một tuổi thơ bình thường nhất có thể, tránh xa sự soi mói của truyền thông, nhưng họ vẫn khéo léo để các con tham gia vào những sự kiện gia đình mang tính truyền thống. Trước đó, George đã có màn ra mắt đầy ấn tượng tại Lễ hội Tưởng niệm ở Royal Albert Hall, hay cùng Charlotte đi xem Wimbledon. Nhưng phải đến hôm nay, bức tranh gia đình mới thực sự trọn vẹn.

Nhìn lại hành trình, từ lần đầu tiên George và Charlotte tham dự sự kiện này vào năm 2022, rồi đến màn ra mắt của Louis vào năm ngoái, có thể thấy các con nhà Wales đang ngày càng dạn dĩ hơn trước ánh đèn flash. Và người hâm mộ hoàn toàn có quyền mong chờ vào ngày Giáng sinh sắp tới, khi cả gia đình sẽ lại cùng nhau thực hiện chuyến đi bộ truyền thống đến nhà thờ ở Sandringham. Đó sẽ lại là lúc chúng ta được thấy những nụ cười rạng rỡ, những cái vẫy tay thân thiện và khoảnh khắc đáng yêu khi lũ trẻ nhận quà, hoa hay thú bông từ những người dân đứng đợi dọc đường. Nhưng buổi tối tại Westminster Abbey, tất cả ánh hào quang đều dành cho sự ấm áp của tình thân, nơi ba đứa trẻ đến để nói với thế giới rằng: Chúng con ở đây để ủng hộ mẹ.