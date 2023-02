Vừa giành giải Grammy 2023, Viola Davis đã sở hữu đủ bộ 4 giải thưởng nghệ thuật danh giá nhất

Lễ trao giải Grammy 2023 đang diễn ra trực tiếp trước sự theo dõi của nhiều khán giả trên toàn thế giới. Tại lễ trao giải, Viola Davis đã làm nên lịch sử khi chính thức trở thành nghệ sĩ tiếp theo sở hữu danh hiệu EGOT.

EGOT là cách mà những người trong ngành nghệ thuật cũng như khán giả sử dụng để chỉ những nghệ sĩ sở hữu cả 4 giải thưởng cao quý nhất của lĩnh vực này. 4 lĩnh vực bao gòm: Emmy (giải dành cho phim truyền hình), Grammy (giải dành cho âm nhạc), Oscar (giải dành cho phim điện ảnh) và Tony (giải dành cho nghệ thuật sân khấu).

Cuốn hồi ký "Finding Me" giúp Viola Davis giành giải thưởng Grammy đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. (Ảnh: People)

Tại lễ trao giải năm nay, nữ diễn viên Viola Davis đã giành chiến thắng ở hạng mục Sách âm thanh xuất sắc nhất cho cuốn hồi ký của cô mang tên Finding Me. Trong bài phát biểu của mình, diễn viên 57 tuổi không giấu nổi sự xúc động của mình khi đã sở hữu danh hiệu EGOT danh giá này: "Ôi trời ơi! Tôi viết cuốn sách này để vinh danh cô bé Viola 6 tuổi, vinh danh cuộc đời, niềm vui và cả những đắng cay của cô bé. Đây thật sự là một cuộc hành trình. Và tôi vừa sở hữu đủ 4 giải thưởng EGOT rồi".

Hành trình đạt danh hiệu EGOT của ngôi sao Woman King bắt đầu vào năm 2001 khi cô chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ trong một vở kịch ở lễ trao giải Tony Awards lần thứ 55. Cô giành giải thưởng nhờ vai diễn Tonya trogn vở kịch Broadway mang tên King Hedley II.

Viola Davis phát biểu khi nhận giải tại lễ trao giải Grammy 2023. (Ảnh: Getty Images)

Đến năm 2010, Viola Davis lại một lần nữa được xướng danh Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một vở kịch khi cô thủ vai Rose Maxson trong Fences. Vai diễn này sau đó cũng giúp cô giành giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp vào năm 2017, hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim chuyển thể từ kịch.

Năm 2015, ngôi sao 57 tuổi tiếp tục giành giải thưởng Emmy, hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch nhờ vào bộ phim đình đám How To Get Away with Murder. Viola Davis cũng làm nên kì tích khi trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên làm được điều này.

Và giờ, Viola Davis đã chính thức hoàn thành việc sở hữu bộ tứ giải thưởng danh giá nhất của nghệ thuật thế giới với giải thưởng Grammy 2023.