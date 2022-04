Kết quả Grammy 2022: BTS trắng tay 2 năm liên tiếp, Bruno Mars đại thắng, "tân binh khủng long" được V thả thính không lập được kì tích nào!

Ngay lúc này, Lễ Trao giải Grammy lần thứ 64 đang được trực tiếp từ Nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử lễ trao giải âm nhạc lớn nhất hành tinh đến với "thành phố tội lỗi" Las Vegas. Sau khi bị tạm hoãn vì dịch Covid-19, Grammy 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những sân khấu chất lượng cũng như hé lộ những cái tên sẽ mang về nhà chiếc cúp danh giá của Viện Hàn lâm.



KẾT QUẢ GRAMMY 2022 (Một số hạng mục đáng chú ý) Album of The Year: We Are - Jon Bastite Record of The Year: Leave The Door Open - Silk Sonic Song of The Year: Leave The Door Open - Silk Sonic Best New Artist: Olivia Rodrigo Best Pop Solo Performance: Drivers License - Olivia Rodrigo Best Pop Duo/ Group Performance: Kiss Me More - Doja Cat & SZA

Best Traditional Pop Vocal Album: Love For Sale - Lady Gaga & Tony Bennet

06h15: Tại sự kiện Pre-Grammy, "tân binh khủng long" Olivia Rodrigo đã mang về giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp với ca khúc Drivers License. Olivia Rodrigo cũng là một trong những nghệ sĩ nhận được nhiều đề cử nhất năm nay, đặc biệt là 4/4 đề cử ở các hạng mục Big Four (Bản Ghi âm của năm, Ca khúc của năm, Album của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất).

07h00: Silk Sonic mở màn lễ trao giải với một sân khấu đậm chất thập niên 70 với ca khúc 777! Sân khấu trở nên nóng hơn bao giờ hết!

07h10: Olivia Rodrigo tiếp nối sân khấu với bản hit đình đám "khuấy đảo" thời gian vừa qua - Drivers License - với việc mang cả một chiếc xe ô tô thật trực tiếp lên sân khấu. Có thể thấy, "tân binh khủng long" Olivia Rodrigo ngày càng tự tin và thần thái, hứa hẹn là một nhân tố cực kì đáng gờm tiếp tục "càn quét" làng nhạc thế giới trong tương lai.

07h15: Sân khấu trở nên đầy nóng bỏng với các vũ điệu latinh từ J Balvin!

07h20: BIG FOUR đầu tiên trong đêm đã được công bố! Leave The Door Open của Bruno Mars và Silk Sonic với hạng mục Song of The Year (Ca khúc của năm). Đây cũng là một trong những giai điệu "gây nghiện" toàn cầu trong quãng thời gian vừa qua, vừa được giới phê bình đánh giá cao thế nên việc ca khúc giành chiến thắng không có gì quá khó hiểu.

07h25: BTS đã xuất hiện! Với sân khấu Butter, 7 chàng trai đã "đốt cháy" sân khấu Grammy khi bay nhảy từ khán đài cho đến sân khấu chính. Sân khấu Butter cũng lấy ý tưởng từ một viện bảo tàng trong tương lai, nơi BTS gây ấn tượng với khả năng vũ đạo điêu luyện, xứng đáng là niềm tự hào của Kpop trên toàn thế giới.

07h30: Thêm một sân khấu latinh đầy sôi động với giọng ca của Aymée Nuviola trong ca khúc La Gota Fria.

07h40: Chính là Lil Nas X cùng với bản mashup Dead Right Now, Montero (Call Me By Your Name), Industry Baby. Sân khấu tiếp tục "nóng" hơn với dàn vũ công cuồn cuộn cơ bắp với Lil Nas X tiếp tục gây sốc với trang phục của anh chàng.

07h50: Hạng mục Best Country Album (Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất) gọi tên Starting Over của Chris Stapleton.

07h55: Billie Eilish và sân khấu quá ấn tượng, xứng đáng là một trong những màn "kinh điển" trong năm nay. Với ca khúc Happier Than Ever, cô đã mang đến một màn trình diễn đậm chất nghệ thuật với việc dựng cả một căn nhà trên sân khấu Grammy. Sau đó, Billie đã leo lên "nóc nhà" và hòa giọng với anh trai Finneas trong màn mưa nhân tạo hoành tráng được tạo ra ở phần kết!

Billie Eilish đã có sân khấu "để đời" tại Grammy 2022.

08h05: 2 nữ nghệ sĩ đình đám Dua Lipa và Megan Thee Stallion xuất hiện trên sân khấu Grammy 2022 để giới thiệu hạng mục Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất). Một "drama" nho nhỏ đã diễn ra khi Dua Lipa "ghen tị" với Megan Thee Stallion vì trang phục của cả 2 "đụng hàng" nhau, cùng kiểu dáng và cùng đến từ nhà mốt sang chảnh Versace.

Khi 2 "khách VIP" không ưng ý với trang phục thì sao? Đích thân "bà trùm" của Versace - Donatella Versace đã trực tiếp lên sân khấu Grammy để chỉnh váy cho cả 2 và có màn "lột váy" Dua Lipa. Đấy, giờ thì Dua Lipa và Megan Thee Stallion đã không còn "đụng hàng" rồi!

08h10: Olivia Rodrigo chiến thắng BIG FOUR đầu tiên trong sự nghiệp với Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất),vượt qua những cái tên như FINNEAS, Saweetie, The Kid LAROI,... Đây là một kết quả đã được dự đoán từ trước nên khán giả không có gì quá bất ngờ.

08h15: Brandie Carlile mang đến sân khấu Right On Time vô cùng sâu lắng sau khi được 2 nữ nghệ sĩ lão làng Bonnie Rait và Joni Mitchell giới thiệu đầy trang trọng. Carlile cũng sở hữu 5 đề cử Grammy trong năm nay.

08h20: Sân khấu Grammy tiếp tục được hâm nóng với sân khấu được dàn dựng hoành tráng, quy tụ hàng chục nhạc công và vũ đoàn của Nas. Anh mang đến một sân khấu rap cực kì cuốn hút với nhiều cung bậc cảm xúc với liên khúc: I Can, Made You Look, One Mic, Rare, No Bad Energy,...

08h35: Best Rap Performance - Màn trình diễn Rap xuất sắc nhất chính thức thuộc về Family Ties của Baby Keem và Kendrick Lamar.

08h40: Chris Stapleton, người vừa đoạt giải Grammy cho hạng mục Best Country Album trở lại sân khấu với màn trình diễn You Should Probably Leave, một bản country đầy giằng xé được thể hiện qua giọng hát quá ấn tượng của nam ca sĩ.

08h50: John Legend xuất hiện trên sân khấu đầy lịch lãm đúng với phong cách thường thấy. Giọng ca da màu đầy nội lực đã lấy đi nước mắt của không ít khán giả xem trực tiếp lẫn xem truyền hình với ca khúc Free, một nhạc phẩm đầy cảm xúc mang âm hưởng của một bản thánh ca. Màn trình diễn như một lời nguyện cầu cho hòa bình thế giới của John Legend, thực sự là một điểm nhấn cho đêm sự kiện năm nay.

08h55: Host Trevor Noah đã tiến xuống khán đài để có màn giao lưu ngắn với BTS. Tại đây, anh đã hỏi về việc R.M học tiếng Anh như thế nào và sau đó cho biết anh cũng đang dự tính học tiếng Hàn. Trevor cũng hài hước cho biết câu tiếng Hàn duy nhất anh biết là "Mugunghwa kkochi piotsseumnida", câu hát đầy ám ảnh trong bộ phim Squid Game nổi tiếng suốt mùa hè 2021 vừa qua.

09h00: Lady Gaga chắc chắn là một trong những nghệ sĩ được đón chờ nhất trong đêm! Và không để bất kì ai phải thất vọng, Lady Gaga xuất hiện lả lướt, đầy sang trọng và lịch thiệp với sân khấu Jazz thăng hoa. Cô đã trình diễn 2 ca khúc đến từ album Love For Sale là ca khúc cùng tên và Do I Love You?

Sân khấu cũng lấy đi nước mắt công chúng khi là màn tri ân đến huyền thoại Tony Bennet. Ông hiện đang bị suy giảm trí nhớ nghiêm trọng và đã tuyên bố giải nghệ. Có thể thấy Gaga đã hát bằng cả trái tim để gửi đến người bạn già của mình. Một màn trình diễn đưa Gaga lên một tầm cao mới!

Billie Eilish phát cuồng vì Gaga.

09h10: Hạng mục Best R&B Album - Album R&B xuất sắc nhất thuộc về Heaux Tales của Jazmine Sullivan, một thể nghiệm âm nhạc chất lượng.

09h15: Một trong những hạng mục được nhận nhiều sự quan tâm của khán giả dù không nằm trong BIG FOUR - Best Pop Vocal Album (Album giọng Pop xuất sắc nhất) do minh tinh Jared Leto đích thân giới thiệu. Olivia Rodrigo đã vượt qua loạt đối thủ "sừng sỏ" để mang về chiến thắng Grammy thứ 3 trong đêm.

09h20: Phút giây tưởng niệm của Grammy dành cho những nghệ sĩ đã qua đời trong năm vừa qua. Không chỉ nghệ sĩ mà còn là những người đứng sau các sản phẩm âm nhạc: các nhà sản xuất, stylist, camera, nhạc công, vũ công,... tiếp tục là một khoảnh khắc đầy sâu lắng của sự kiện.

09h35: Sân khấu đầy sắc màu của Jon Bastite với ca khúc Freedom mang khán giả đi từ đường phố lên tận vũ trụ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chất giọng ấn tượng của Jon Bastite khiến không ít khán giả ngạc nhiên. Bên cạnh đó còn là ngón đàn piano cực kì điêu luyện dẫn dắt cảm xúc người xem.

09h45: Justin Bieber tiếp quản sân khấu với bản hit đình đám trong năm qua Peaches. Ca khúc đã được anh phối lại với phiên bản acoustic và được trình diễn trực tiếp với piano.

Đáng chú ý nhất vẫn là ánh nhìn đắm đuối mà bà xã Hailey Bieber dành cho chồng trong lúc trình diễn thôi... Quả là ánh mắt khiến người ta không khỏi ghen tị!

09h55: "Ma cà rồng" Avril Lavigne lên sân khấu giới thiệu hạng mục Best Pop Duo/ Group Performance (Trình diễn Song ca/ Nhóm giọng Pop xuất sắc nhất). Chiến thắng thuộc về Kiss Me More của Doja Cat và SZA đầy xứng đáng. Người hâm mộ BTS chắc chắn không khỏi thất vọng khi thần tượng đã trắng tay 2 năm liên tiếp khi Dynamite và Butter lần lượt được đề cử ở cùng hạng mục ở năm 2021 và 2022 song đều không thành công.

10h00: H.E.R mang đến sân khấu Grammy loạt hit Damage, We Made It, Are You Gonna Go On My Way.

10h10: Record of The Year (Bản ghi âm của năm), một trong những hạng mục quan trọng nhất trong đêm xướng tên Leave The Door Open của Bruno Mars. Một chiến thắng giòn giã, nối dài chuỗi chiến thắng đầy ấn tượng cho Bruno Mars cùng đồng đội của mình. Có thể nói đây chính là ca khúc thành công nhất Grammy năm nay.

10h15: Carrie Underwood nồng nàn và đầy cảm xúc với Ghost Story. Chất giọng đầy nội lực của cô thực sự khiến sân khấu trở nên bừng sáng. Có thể thấy Grammy 2022 đã thực sự mang đến một bữa tiệc âm nhạc đa dạng và thịnh soạn!

10h20: Album of The Year - Album của năm chính thức xướng tên Jon Bastite với album We Are. Như vậy, toàn bộ các đề cử trong năm nay đều đã được công bố, kết thúc một mùa Grammy 2022 nhiều cảm xúc!