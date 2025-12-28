Câu chuyện "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa Victoria Beckham và nàng dâu trưởng xuất thân tỷ phú Nicola Peltz dường như vẫn chưa có hồi kết. Cứ ngỡ sau bao sóng gió, dịp lễ tết sẽ là lúc người ta thấy gia đình quyền lực nhất nhì làng giải trí Anh quốc sum vầy, nhưng không. Mạng xã hội những ngày qua lại dậy sóng bởi một cuộc chiến ngầm, nơi không có tiếng cãi vã ồn ào, chỉ có những bức ảnh đẹp đẽ nhưng ẩn chứa đầy "dao găm" và những thông điệp khiến người ngoài cuộc phải suy ngẫm. Mới đây nhất, động thái của Victoria sau khi bị con trai và con dâu "ngó lơ" dịp Giáng sinh đã chứng minh đẳng cấp của một bà mẹ chồng quyền lực: Sang trọng, thâm thúy và cực kỳ sắc bén.

Khi "chiến tranh lạnh" được ngụy trang bằng những nụ cười trên mạng xã hội

Có vẻ như mối quan hệ giữa vợ chồng cậu cả Brooklyn - Nicola (những người giờ đây tự xưng là nhà "Peltz Beckham") và phần còn lại của đại gia đình Beckham vẫn đang ở trong giai đoạn "đóng băng" sâu sắc. Nếu ai đó ngây thơ tin rằng mọi mâu thuẫn đã được hóa giải qua vài bức ảnh chụp chung gượng gạo tại các sự kiện thời trang trước đó, thì những diễn biến mới nhất trên Instagram dịp Giáng sinh vừa qua sẽ khiến họ phải nghĩ lại. Hai bên chiến tuyến dường như đang tham gia vào một cuộc "Chiến tranh lạnh" thời đại số, nơi vũ khí không phải là súng đạn mà là sự im lặng, sự vắng mặt và những dòng trạng thái (caption) đầy ẩn ý chôn vùi dưới những bức ảnh tưởng chừng như rất vui vẻ.

Phát súng mở màn cho đợt sóng gió lần này đến từ phía đôi vợ chồng trẻ nhà Peltz Beckham. Trong một bài đăng mừng Giáng sinh vào ngày thứ Sáu, Brooklyn và Nicola đã chia sẻ một loạt khoảnh khắc hạnh phúc, ấm cúng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người hâm mộ không nhanh chóng nhận ra bối cảnh của những bức ảnh ấy hoàn toàn thuộc về dinh thự xa hoa của gia đình tỷ phú Peltz – nhà ngoại của Brooklyn. Kèm theo đó là dòng chú thích: "Chúng tôi chúc mọi người một Giáng sinh an lành và một năm mới tràn ngập tình yêu, bình yên và hạnh phúc".

Chữ "bình yên" (peace) trong lời chúc của cặp đôi trẻ bỗng trở nên châm biếm lạ thường trong mắt cư dân mạng. Ngay lập tức, phần bình luận dưới bài đăng đã bùng nổ những ý kiến trái chiều. Blogger nổi tiếng Perez Hilton đã không ngần ngại để lại một bình luận chua chát: "Chúc mừng tất cả mọi người, TRỪ bố mẹ chồng của cô!". Nhiều người khác cũng tha thiết khuyên nhủ chàng đầu bếp 26 tuổi nên biết đường quay đầu: "Brooklyn ơi, hãy về nhà thăm bố mẹ đi. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm". Rõ ràng, trong mắt công chúng, việc Brooklyn liên tục vắng mặt trong các dịp lễ quan trọng của gia đình Beckham là một hành động thiếu tinh tế, nếu không muốn nói là bạc bẽo.

Victoria Beckham: Màn đáp trả "cao tay" của cựu thành viên Spice Girls

Trước sự "ghẻ lạnh" công khai của con trai và con dâu, Victoria Beckham không chọn cách im lặng chịu trận, nhưng bà cũng chẳng dại gì mà lên mạng than khóc hay chỉ trích. Ở tuổi 51, với bản lĩnh của một ngôi sao hàng đầu và một người phụ nữ từng trải, bà chọn cách đáp trả sang trọng hơn nhiều: Dùng âm nhạc để nói hộ lòng mình.

Nhiều người tin rằng đoạn video Victoria đăng tải ngay sau đó chính là câu trả lời đanh thép nhất gửi tới cậu con trai cả. Trong video, bà và đức lang quân David Beckham cùng nhau hát vang ca khúc kinh điển "Guilty" của Barbra Streisand và Barry Gibb. Hình ảnh cặp đôi quyền lực ôm nhau, lắc lư theo điệu nhạc, tay trong tay đầy tình tứ khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng điểm nhấn thực sự nằm ở lời bài hát mà họ ngân nga đầy say mê: "We got nothing to be sorry for" (Chúng tôi chẳng có gì phải hối tiếc/Chúng tôi chẳng có gì phải xin lỗi cả).

Một câu hát, nhưng sức sát thương thì vô cùng lớn. Nó như một lời tuyên bố ngầm của Victoria trước toàn thế giới và trước cả cậu con trai đang ở phương xa: Rằng bố mẹ đã sống trọn vẹn, đã yêu thương hết lòng và chẳng có lỗi lầm nào phải cúi đầu hay hối hận trong cuộc chiến gia đình này cả. Bà không cần phải thanh minh, chính hạnh phúc hiện tại của bà và David là câu trả lời rõ ràng nhất.

Khẳng định vị thế "Người cha tuyệt vời nhất"

Chưa dừng lại ở đó, Victoria tiếp tục bồi thêm một "đòn" tâm lý nữa bằng một bài đăng tiếp theo. Bà chia sẻ đoạn clip David Beckham đang nhảy múa vui vẻ cùng cô con gái út Harper trên nền nhạc "Islands in the Stream" của Dolly Parton và Kenny Rogers. Dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Truly the best daddy" (Thực sự là người cha tuyệt vời nhất).

Hành động này của Victoria được ví như một mũi tên trúng hai đích. Một mặt, bà khéo léo khen ngợi chồng, khẳng định David là một người cha hoàn hảo, yêu thương con cái vô điều kiện. Mặt khác, nó như một lời nhắc nhở chua xót rằng: Trong khi người cha "tuyệt vời nhất" ấy đang vui đùa cùng em gái, thì cậu con trai cả lại vắng mặt. Nó ngầm ám chỉ rằng lỗi lầm của sự xa cách này không nằm ở phía David hay Victoria, mà nằm ở sự lựa chọn của người đã rời đi.

Nhìn vào những diễn biến này, người ngoài cuộc không khỏi cảm thấy chút chạnh lòng thay cho gia đình nổi tiếng. Dù có tiền bạc, danh vọng, nhưng họ cũng không tránh khỏi những mâu thuẫn đời thường như bao gia đình khác. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", cuộc chiến giữa mẹ chồng – nàng dâu, hay sự khó xử của người con trai đứng giữa hai dòng nước, dường như là bài toán khó giải muôn thuở. Chỉ hy vọng rằng, sau những màn "đá xéo" trên mạng xã hội, sẽ có một phép màu sau Giáng sinh để hàn gắn những rạn nứt này. Bởi suy cho cùng, như lời cư dân mạng đã nói: Cuộc đời này ngắn lắm, và gia đình vẫn là điều quý giá nhất mà ta cần trân trọng.