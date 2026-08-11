Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu người trẻ dễ chủ quan

Mới đây, câu chuyện về một nam sinh vừa trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội nhưng đột ngột qua đời khi đang đi làm thêm để dành tiền mua laptop đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót xa.

Nam sinh là H.P.D. (19 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hòa, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên. Theo thông tin chia sẻ trên báo Dân trí, ông Trương Quốc Hải (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) cho biết em D. qua đời sau một cơn đột quỵ.

Người trẻ thường chủ quan với các dấu hiệu đột quỵ. (Ảnh minh họa: Internet)

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, D. đạt 26,92 điểm và vừa nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Kỹ thuật Nhiệt của Đại học Bách khoa Hà Nội. Với chàng trai 19 tuổi, đó là cột mốc mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng. Sau khi biết tin đỗ đại học, D. rất vui mừng và háo hức chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên. Em đi làm thêm với mong muốn tự kiếm tiền mua một chiếc máy tính xách tay phục vụ việc học. Thế nhưng, khi những kế hoạch cho tương lai còn chưa kịp bắt đầu, biến cố bất ngờ đã cướp đi cơ hội thực hiện ước mơ của chàng trai trẻ.

Sự ra đi của D. để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, thầy cô, bạn bè và nhiều người theo dõi câu chuyện trên mạng xã hội. Bao nhiêu dự định, hoài bão của tuổi 19 đã mãi mãi dừng lại ở ngưỡng cửa đại học. Đặc biệt, đây là một trường hợp lần nữa cảnh báo người trẻ tuyệt đối không được chủ quan với đột quỵ, căn bệnh rất nhiều người cho đến giờ vẫn nghĩ là bệnh người già.

Dấu hiệu đột quỵ ở người trẻ khác với người lớn tuổi

Theo ThS.BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam), dấu hiệu đột quỵ ở người trẻ khác với người lớn tuổi.

"Với người lớn tuổi, trước khi đột quỵ, hay có các các cảnh báo ví dụ đau đầu, chóng mặt hoặc là đã từng bị ngất. Ở người trẻ, đột quỵ xảy ra một cách đột ngột, đa phần sẽ không có cảm nhận gì, bởi vì sức khỏe, sức chịu đựng ở người trẻ còn cao. Thế nhưng một khi đã đột quỵ thì thường là biến chứng cực kỳ nặng nề", BS Mạnh cho hay.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh. (Ảnh: BSCC)

Ở người trẻ hãy cẩn trọng với đột tử, đột quỵ não

BS Đoàn Dư Mạnh chia sẻ, đa phần các trường hợp như trên bị đột tử chứ không phải đột quỵ. Có thể bệnh nhân mắc vấn đề về di truyền như rối loạn nhịp tim bẩm sinh, rối loạn nhịp hội chứng WPW... Đây có thể là nguyên nhân gây cho tim của bệnh nhân đột ngột ngừng đập bất cứ lúc nào. Chỉ cần một tác nhân, ví dụ như thức đêm nhiều, lao động nặng, làm việc kéo dài... thì dễ bùng phát bệnh tiềm ẩn di truyền, làm cho quả tim ngừng đập đột ngột để dẫn đến đột tử.

Bên cạnh đó, một số người trẻ cũng có thể bị đột quỵ não, ví dụ như chúng ta có thể gặp ở nhiều trường hợp bệnh là vận động viên. Họ có thể bị phình mạch máu não bẩm sinh nên khi tập cường độ cao, chạy marathon hoặc là chơi thể thao như đá bóng, khi đó áp lực lên huyết áp tăng lên, áp lực lên não cũng tăng lên nhiều và nguy cơ làm vỡ phình mạch não bẩm sinh, gây đột quỵ do xuất huyết não.

Đối với trường hợp này, rất có thể gia đình phát hiện muộn, cũng có thể do nam sinh không đi tầm soát bao giờ, nên vấn đề về tim mạch và và các mạch máu não không được phát hiện kịp thời.

BS Mạnh khuyến cáo, mọi người, dù già hay trẻ, cũng không nên chủ quan với bất kỳ dấu hiệu nào, ví dụ như đau đầu, chóng mặt, ngất đột ngột, nên có ý thức đi khám tầm soát các sức khỏe định kỳ, trong đó có tầm soát chuyên sâu về đột quỵ và tim mạch, kể cả chúng ta vẫn đang ở trong độ tuyển lao động hay là đang ở độ tuổi thanh niên, còn rất trẻ.

Theo chuyên gia, nếu thấy xuất hiện dấu hiệu cảnh báo cần nhanh chóng gọi 115, đến cơ sở y tế gần nhất để phát hiện, kiểm tra tình trạng, từ đó có hướng xử lý cụ thể. Với bệnh nhân đột quỵ thì càng sớm càng tốt đưa vào bệnh viện, cơ sở y tế sẽ càng có cơ hội vàng chữa khỏi bệnh, không để lại di chứng.

"Tuyệt đối tránh những cách xử lý đột quỵ sai lầm như cho bệnh nhân uống nước đường, tự day trán, chích máu ngón tay, dùng thực phẩm chức năng vì cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tính mạng người bệnh, bỏ qua thời gian vàng cứu chữa", BS Mạnh cảnh báo thêm.