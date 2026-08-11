Sáng vừa mở mắt đã làm ngay việc này, tưởng tốt cực kỳ nhưng không ngờ nếu làm sai lại hại dạ dày: 5 điều ít ai để ý

Rất nhiều người có thói quen làm điều đầu tiên khi vừa ngủ dậy là uống ngay một cốc nước ấm, với niềm tin rằng việc này giúp cơ thể "khởi động", thanh lọc đường ruột và cả ngày tỉnh táo hơn.

Nhưng liệu uống nước buổi sáng có phù hợp với tất cả mọi người? Trên thực tế, uống nước vào buổi sáng không hề sai - vấn đề nằm ở cách uống. Sau một đêm dài, hệ tiêu hóa vừa mới "tỉnh giấc", tuần hoàn máu và trao đổi chất cũng đang từ từ điều chỉnh lại. Vì vậy, quan trọng không phải là "có uống hay không" mà là "uống như thế nào".

1. Đừng uống nước quá nóng hoặc quá lạnh

Nhiều người cho rằng nước nóng sẽ "ấm bụng", trong khi một số khác lại thích uống nước lạnh ngay khi thức dậy, đặc biệt vào những ngày nóng.

Với người khỏe mạnh, uống nước mát hoặc nước lạnh thỉnh thoảng thường không gây vấn đề đáng kể. Tuy nhiên, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể cảm thấy đầy bụng, khó chịu khi uống một lượng lớn nước lạnh lúc bụng đói.

Ngược lại, nước quá nóng cũng không tốt cho sức khỏe. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp đồ uống ở nhiệt độ trên 65°C vào nhóm có thể làm tăng nguy cơ ung thư thực quản khi tiêu thụ thường xuyên.

Vì vậy, thay vì cố uống nước thật nóng, hãy chọn nước ở nhiệt độ phòng hoặc hơi ấm, đủ dễ chịu khi uống.

2. Không cần phải thêm muối, mật ong hay chanh

Nước muối loãng, nước chanh hay nước mật ong thường được quảng bá như những thức uống giúp "thải độc", hỗ trợ tiêu hóa hoặc bổ sung dưỡng chất vào buổi sáng.

Nhưng với phần lớn người khỏe mạnh, nước lọc đơn giản đã đủ để bù nước sau khi ngủ dậy.

Đặc biệt, người tăng huyết áp không nên tự tạo thói quen uống nước muối mỗi sáng vì điều này có thể làm tăng lượng natri đưa vào cơ thể. Người mắc bệnh tiểu đường cũng cần thận trọng với mật ong và các loại đồ uống chứa đường.

Nói cách khác, không cần biến một cốc nước buổi sáng thành "bài thuốc" nếu cơ thể không có nhu cầu đặc biệt.

3. Đừng uống ừng ực một lượng lớn

Vừa ngủ dậy, nếu cảm thấy khát, nhiều người có thói quen uống cạn ngay một cốc nước lớn.

Tuy nhiên, uống nước quá nhanh và quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến dạ dày khó chịu, gây đầy bụng hoặc buồn nôn ở một số người. Người bị trào ngược dạ dày - thực quản càng nên tránh uống một lượng lớn nước quá nhanh.

Thay vì cố uống thật nhiều ngay sau khi thức dậy, bạn có thể uống từ từ, từng ngụm và tiếp tục bổ sung nước trong ngày theo nhu cầu.

4. Uống trước hay sau khi đánh răng?

Đây có lẽ là một trong những câu hỏi gây tranh luận nhiều nhất: thức dậy nên uống nước trước hay đánh răng trước?

Sau một đêm ngủ, khoang miệng có thể tích tụ vi khuẩn và mảng bám. Vì vậy, về mặt vệ sinh, đánh răng và vệ sinh răng miệng trước khi uống một cốc nước là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, nếu bạn thức dậy với cảm giác rất khát, uống vài ngụm nước trước khi đánh răng cũng không phải điều cần quá lo lắng. Không nên biến thứ tự này thành một quy tắc cứng nhắc.

Điều quan trọng hơn là duy trì vệ sinh răng miệng và bổ sung đủ nước trong ngày.

5. Không có một lượng nước buổi sáng phù hợp cho tất cả

Không phải ai cũng cần uống chính xác 200ml hay 300ml nước ngay sau khi thức dậy.

Nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, cân nặng, mức độ vận động, thời tiết, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Một số dấu hiệu như khô miệng, nước tiểu sẫm màu hoặc cảm thấy mệt mỏi có thể gợi ý cơ thể đang thiếu nước. Ngược lại, nếu thường xuyên tiểu nhiều hoặc phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi vệ sinh, bạn cũng nên xem lại tổng lượng nước và thời điểm uống.

Người cao tuổi và người mắc bệnh cần đặc biệt lưu ý

Không phải ai cũng có thể áp dụng cùng một cách uống nước.

Ở người cao tuổi, cảm giác khát có thể giảm nên dễ quên uống nước. Thay vì uống một lượng lớn cùng lúc, chia nhỏ lượng nước và uống đều trong ngày thường dễ chịu hơn.

Người mắc bệnh tiểu đường, đang sử dụng thuốc lợi tiểu, có bệnh lý tim mạch, thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu kiểm soát lượng nước và muối cần tuân thủ hướng dẫn riêng, không nên tự áp dụng các "công thức uống nước buổi sáng" trên mạng.

Một cốc nước đơn giản, nhưng đừng uống theo phong trào

Uống nước sau khi thức dậy là một thói quen tốt nếu được thực hiện phù hợp. Không cần nước thật nóng, không cần pha thêm đủ thứ và cũng không cần uống thật nhiều trong một lần.

Một cốc nước ở nhiệt độ dễ chịu, uống chậm và vừa đủ là lựa chọn đơn giản với đa số người khỏe mạnh.

Quan trọng hơn, sức khỏe không phụ thuộc vào một cốc nước buổi sáng. Uống đủ nước trong cả ngày, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và duy trì vận động mới là những yếu tố có ý nghĩa lâu dài.

Vì vậy, uống nước ấm không phải "sai lầm". Sai lầm là biến một thói quen đơn giản thành công thức cứng nhắc và áp dụng giống nhau cho tất cả mọi người.