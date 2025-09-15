Vừa đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã gặp "bão bình luận" tranh cãi về nhan sắc, Quế Anh cũng được réo tên

Ngay sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, nhan sắc và học vấn tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Với nhan sắc rạng rỡ, câu chuyện đời thường giàu cảm xúc cùng hành trình nỗ lực bền bỉ, cô gái trẻ Gen Z đã khiến khán giả cả nước không ngừng bàn luận.

Tân Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Nhiều khán giả khen ngợi Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu body nuột nà, nét đẹp hiện đại, khả năng ứng xử song ngữ thông minh, lưu loát. Tuy vậy, cũng có ý kiến cho rằng nhan sắc của Yến Nhi chưa thực sự nổi bật, chưa xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu.

Trong khi đó, nhiều thí sinh sở hữu gương mặt đẹp cùng nền tảng tri thức lại lỡ hẹn với danh hiệu cao quý này. Nhiều dân mạng cũng đặt nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi và Hoa hậu Quế Anh lên bàn cân so sánh.

Nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi được so sánh với Hoa hậu Quế Anh. (Ảnh Hóng hớt Showbiz)

" Nhìn năm nay mà nợ Quế Anh 1 lời xin lỗi… Cho tôi xem hô tên bác sĩ nội trú còn hơn ", một dân mạng bình luận.

" Tự nhiên thấy Quế Anh cũng xinh ", một người khác viết.

" Nhược điểm của bạn này là nhân trắc học chưa ổn, mặt bạn hơi ngắn, miệng hơi móm; nhưng theo dõi đêm chung kết thì trong top 5 bạn ổn nhất rồi; thuyết trình hay nhất. Có chê thì chê năm nay chất lượng thí sinh kém hơn các năm trước, nên chọn người tốt nhất để trao vương miện là đúng rồi còn gì" , một dân mạng bình luận.

Nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi nhận phản ứng trái chiều từ dân mạng.

Trên mạng xã hội Tiktok, nhan sắc của Hoa hậu Yến Nhi cũng là chủ đề được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Nhiều dân mạng cho rằng Tân Hoa hậu chưa đạt được như kỳ vọng.

Nhiều dân mạng cho rằng Tân Hoa hậu chưa đạt được như kỳ vọng.

Có thể thấy, việc nhan sắc của tân Hoa hậu Yến Nhi trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội không phải là điều bất ngờ. Danh hiệu hoa hậu luôn đi kèm với sự quan sát kỹ lưỡng từ công chúng, bởi khán giả không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bề ngoài mà còn kỳ vọng vào trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách của người đội vương miện.

Hoa hậu Yến Nhi trong phần thi áo tắm.

Những lời khen - chê, đồng tình - tranh luận, suy cho cùng, đều phản ánh sự quan tâm đặc biệt và niềm mong đợi rằng Yến Nhi sẽ trở thành hình mẫu xứng đáng, có thể lan tỏa giá trị tích cực và đại diện cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, nhân ái trên đấu trường quốc tế.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận hành trình của Hoa hậu Yến Nhi là minh chứng cho nỗ lực và khát vọng vươn lên. Những lời chê bai, xét cho cùng, cũng là thử thách đầu tiên mà cô phải đối diện trên cương vị mới.

Điều quan trọng là cách Yến Nhi dùng bản lĩnh, trí tuệ và trái tim nhân ái của mình để chứng minh rằng vương miện nằm trên đầu cô là hoàn toàn xứng đáng. Và chính thời gian sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho tất cả những nghi ngờ.