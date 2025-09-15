Tại đêm chung kết chung kết Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để đoạt ngôi vị Hoa hậu. Khoảnh khắc Yến Nhi rơi nước mắt dưới ánh đèn rực rỡ, trên đầu lấp lánh chiếc vương miện, đã trở thành hình ảnh đáng nhớ nhất trong đêm chung kết. Ngay sau giây phút đăng quang, mọi thông tin về tân Hoa hậu đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh để đoạt ngôi vị Hoa hậu.

Nguyễn Thị Yến Nhi cao 1m72, sở hữu số đo hình thể 81-64-92 cm. Ngay từ những vòng đầu của cuộc thi, người đẹp đến từ Đắk Lắk đã ghi dấu ấn nhờ gương mặt trong trẻo, nụ cười tươi sáng cùng thân hình cân đối.

Yến Nhi, sinh năm 2004 tại Đắk Lắk, từng góp mặt tại Miss Grand Vietnam 2024 và lọt vào top 15 chung cuộc, đồng thời nằm trong top 5 của nhiều phần thi phụ.

Khoảnh khắc đăng quang của Yến Nhi viral trên MXH.

Quay trở lại đấu trường sắc đẹp năm 2025, Yến Nhi bày tỏ mong muốn chinh phục những giới hạn mới, khẳng định hình ảnh một người phụ nữ bản lĩnh, trí tuệ và giàu lòng nhân ái. Ngay từ những vòng đầu, cô đã chứng minh mình là một trong những ứng viên nổi bật cho ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2025.

Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc cuốn hút, Yến Nhi còn sở hữu thành tích học tập đáng nể. Theo hồ sơ dự thi, cô đã tốt nghiệp đại học và hiện theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Ngoài ra, Yến Nhi còn tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên với đề tài: “ Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ”.

Hoa hậu Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và hiện theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến.

Ít ai biết, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn. Dẫn nguồn từ báo Dân Trí, cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn: cha làm thợ hồ, còn mẹ tần tảo bán vé số suốt hơn 20 năm để nuôi ba anh em ăn học. Những năm gần đây, khi thu nhập từ việc bán vé số không còn đủ trang trải, mẹ cô đã theo chồng đi phụ hồ để phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Trong đêm chung kết, bố mẹ Yến Nhi xuất hiện giản dị trên hàng ghế khán giả. Họ chia sẻ rằng chiều hôm trước vẫn còn làm hồ ở Đắk Lắk, đến tối mới tất tả bắt xe lên TP.HCM để kịp có mặt cổ vũ con gái trong khoảnh khắc quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1977) - bố của Yến Nhi - không giấu được sự xúc động khi biết con gái được xướng tên ở ngôi vị cao nhất: "Cảm xúc của tôi lúc này rất vui và hạnh phúc. Tôi tự hào về con và không biết nói gì hơn" . Trong mắt ông, con gái là cô gái trung thực, thẳng thắn và tự lập.

Bên cạnh con gái, bà Hồ Thị Hiệp (sinh năm 1980) - mẹ của Yến Nhi - xúc động chia sẻ: " Hơn 20 năm tôi mưu sinh bằng nghề bán vé số, chồng làm thợ hồ. Vài năm trở lại đây, tôi theo chồng đi phụ hồ để có thêm tiền lo học phí cho ba chị em. Vợ chồng tôi chỉ đủ lo học phí, còn tiền trọ và sinh hoạt thì Nhi phải tự đi làm để trang trải ."

Ảnh đời thường trẻ trung của Hoa hậu Yến Nhi.

Bà Hiệp cho biết, từ khi còn nhỏ, Yến Nhi đã từng thì thầm với bố mẹ rằng sau này muốn tham gia thi hoa hậu. Hiểu con có ước mơ, gia đình không ngăn cản mà luôn ở bên động viên, khích lệ tinh thần.

Có con gái là hoa hậu, bố mẹ Yến Nhi cho biết không dám mơ con gái thi nhan sắc thì bố mẹ sẽ đổi đời, ngồi không hưởng thụ. Họ vẫn sẽ tiếp tục công việc thường ngày để lo cho các con. Bố mẹ Tân Hoa hậu mong muốn con có thể sống tự lập, vun đắp những hoài bão và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Hành trình chạm đến vương miện của Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi không chỉ là câu chuyện về nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, mà còn là minh chứng cho nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh khó khăn. Từ cô gái lớn lên trong gia đình lao động giản dị ở Đắk Lắk, Yến Nhi nay đã tỏa sáng trên đấu trường sắc đẹp, mang theo niềm tự hào của gia đình và quê hương.

Với trí tuệ, lòng nhân ái và sự kiên định, tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025 được kỳ vọng sẽ viết tiếp hành trình truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người.