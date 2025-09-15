Bích Phương cầu cứu khán giả

Bất ngờ từ 30 Em xinh

Concert Em xinh say h i tối 13/9 tại TPHCM tổ chức hoành tráng quy mô đầu tư lớn, có sự tham dự của nhiều lãnh đạo ngành văn hóa, cùng đông đảo nghệ sĩ.

Trái với lo lắng của nhiều khán giả rằng concert Em xinh bán vé chậm, thực tế đêm nhạc đã lấp kín với sự hiện diện của hàng vạn khán giả.

Ngay từ màn mở màn, 16 ca khúc solo của Top 16 Em xinh đã được mashup thành tiết mục đặc biệt.

Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất là khi các Em xinh trình diễn ca khúc hoàn toàn mới Việt Nam hơn từng ngày trong tà áo dài truyền thống, nối tiếp tinh thần của ca khúc Khát vọng là người Việt từng gây dấu ấn trong concert Anh trai say hi. Phần bắn pháo giấy hình ngôi sao, mỗi ngôi sao in chữ ký 30 Em xinh là món quà kỷ niệm gửi đến cộng đồng người hâm mộ. Khán giả còn được phát kính 3D để thưởng thức hiệu ứng trái tim trên sân khấu.

Không thể thiếu trong setlist là loạt hit từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng như Không đau nữa rồi , Gã săn cá , Cầm kỳ thi họa , Not my fault , Duyên , Em chỉ là , Từng … Các bản phối riêng khoác lên màu áo mới. Đặc biệt, màn kết hợp độc đáo giữa các bản demo lan truyền trên mạng xã hội là Quả chín quá , Không đau nữa rồi và bản chính thức khiến khán giả bất ngờ và thích thú.

Sân khấu hoành tráng của Em xinh say hi.

Về mặt công nghệ, Em xinh say hi ghi dấu bằng hệ thống bàn nâng lập trình hiện đại được ứng dụng trong 9 tiết mục.

Bên cạnh dàn Em xinh, nhóm nhạc MOPIUS cũng đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc mới Bản thiết kế .

Bích Phương - Tăng Duy Tân chiếm sóng

Không chỉ âm nhạc, Em xinh say hi “chiếm sóng” mạng xã hội bởi loạt khoảnh khắc tương tác hài hước, bất ngờ. Phần trao giải phụ “Best couple” (Cặp đôi được yêu thích nhất) đã trở thành tâm điểm khi Bích Phương bị “ghép đôi” với Tăng Duy Tân.

Trên sân khấu, nữ ca sĩ mếu máo, liên tục cầu cứu khán giả, dù vẫn khẳng định cả hai chỉ là bạn bè. Bất chấp sự bối rối, cặp sao vẫn giành chiến thắng trong tiếng reo hò, kèm “đặc quyền” treo ảnh đôi làm avatar fanpage chính thức và quyền admin một ngày.

Bích Phương và Tăng Duy Tân thắng giải Cặp đôi được yêu thích nhất. Video: Đài phát thanh.

Khoảnh khắc Bích Phương ngồi gục xuống khóc sau khi nhận giải nhanh chóng trở thành viral trên mạng xã hội.

Trong khi đó, giải “Best rehearsal outfit” (Trang phục tổng duyệt ấn tượng nhất - PV) gọi tên Hoàng Duyên với màn cosplay cô bán bánh tráng Tây Ninh.

Một điểm nhấn khác là sự sáng tạo trong dàn dựng. Khán giả được chứng kiến cảnh Em xinh di chuyển bằng mô tô trên sân khấu, sử dụng xe nâng để tương tác gần hơn với fan, hay sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại.

Em xinh say hi thông báo có đêm thứ 2 ở Hà Nội.

Sau thành công tại TPHCM, Em xinh say hi sẽ tiến ra Bắc với đêm 2 vào ngày 11/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông báo của MC, những khán giả giữ lại trang phục đã mặc tại concert TPHCM khi đến Hà Nội sẽ nhận món quà đặc biệt từ chương trình. Đêm diễn thứ hai được kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm khác biệt, với loạt tiết mục thiết kế riêng cho khán giả thủ đô.