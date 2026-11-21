Tôi đi lễ về có mang ít bánh trái và hoa quả sang cho hai đứa cháu. Nghĩ bụng cũng gần trưa rồi, tiện thể ghé qua xem các con ăn uống thế nào. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng hai đứa nhỏ ríu rít trong bếp. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải đứng lại nhìn thêm mấy lần.

Trên bàn ăn có năm bát bún trộn được bày ngay ngắn, bát nào cũng đầy đặn, màu sắc bắt mắt. Rau xanh, thịt, trứng, lạc rang, hành phi được sắp xếp rất khéo, nhìn chẳng khác gì món ăn ngoài hàng.

Tôi hỏi các cháu: “Hôm nay mẹ lại gọi bún về ăn à?”. Đứa lớn nhanh nhảu đáp: “Không ạ, mẹ tự làm đấy bà. Bố bảo hôm nay mẹ làm bún trộn, nhưng bố thích thịt bò, em thích trứng, con thích gà nướng, còn mẹ bảo ăn nốt đồ thừa tủ lạnh nên mỗi người một bát”.

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Tôi nghe xong mới để ý kỹ. Năm bát bún thực sự có năm kiểu nhân khác nhau. Tôi hỏi tiếp sao không dùng bát ở nhà mà lại bày ra nhiều bát như thế. Đứa nhỏ lại cười: “Bố bảo mẹ cho vào bát giấy, ăn xong vứt đi cho đỡ phải rửa. Mẹ nấu rồi nên ăn xong chúng con với bố phải rửa bát”.

Tôi đứng trong bếp nhìn con dâu lúi húi lau dọn, tự nhiên thấy vừa buồn cười vừa có chút ngượng ngùng. Trước đây, mỗi lần tôi bảo con trai ở lại ăn cơm nó toàn từ chối, ngày nào cũng háo hức về nhà ăn cơm.

Thằng con trai tôi từ bé đã khó ăn, không thích món này, dị ứng món kia, ăn uống phải đúng ý mới chịu. Lớn lên rồi vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Đến hai đứa cháu cũng mỗi đứa một sở thích, vậy mà con dâu vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng phần riêng.

Tôi chợt nghĩ, bảo sao thằng con trai tôi cứ thích ăn cơm nhà. Hóa ra không phải vì vợ nó ngày nào cũng nấu những mâm cơm cầu kỳ, mà vì ở đó có người nhớ rõ nó thích gì, ghét gì và không ăn được thứ gì.

Hôm ấy, tôi không còn nhắc chuyện gọi đồ ăn ngoài nữa. Tôi chỉ đặt túi hoa quả xuống bàn, ngồi lại ăn cùng các con một bát bún. Nhưng trong lòng vẫn có một câu hỏi: Có phải đôi khi chúng ta đã quá quen với việc con dâu phải chăm sóc gia đình, đến mức quên mất rằng sự chu đáo ấy cũng đáng được ghi nhận!