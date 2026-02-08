Vừa có thưởng Tết thì bạn thân gọi vay gấp vì bố ốm nặng, tôi không ngờ vì chuyện đó mà lại đẩy hôn nhân của mình vào rạn nứt

Quân vừa nhận thưởng Tết được 50 triệu thì điện thoại rung lên. Là Tuấn, bạn thân từ thời đại học. Giọng Tuấn gấp gáp, nói bố đang ốm nặng, cần tiền gấp để đưa về quê lo viện phí, thuốc thang. Tuấn hỏi vay đúng 50 triệu, hứa sau Tết sẽ xoay trả.

Quân không suy nghĩ lâu, hai đứa thân nhau hơn 10 năm, từng ngủ chung phòng trọ, từng chia nhau một gói mì tôm, từng cho nhau mượn tiền lúc khó khăn. Nghe nhắc đến bố ốm, Quân càng không đắn đo. Anh chuyển khoản ngay trong buổi chiều, chỉ nhắn lại một câu: "Nhớ báo tớ biết tình hình của bác nhé".

Tối đó về nhà, Quân kể lại với vợ. Cứ nghĩ vợ sẽ đồng tình với mình, sẽ quan tâm hỏi han tình hình nhà Tuấn, nhưng không, vợ Quân hỏi: "Anh cho vay hết tiền thưởng Tết rồi à?". Quân gật đầu. Vợ đặt bát xuống, nói rằng tiền thưởng ấy hai vợ chồng đã tính để biếu hai bên nội ngoại, trả nốt tiền học cho con, để mua sắm Tết và các việc phát sinh. Cho vay thì không sai, nhưng cho vay hết, lại không bàn bạc, là điều khiến cô buồn và không chấp nhận được.

Ảnh minh họa

Quân giải thích rằng tình huống gấp quá, không kịp nghĩ nhiều. Anh tin Tuấn, tin bạn sẽ trả. Nhưng vợ Quân nói một câu khiến anh im lặng: "Tin bạn là một chuyện, còn gia đình mình là chuyện khác. Nếu sau Tết bạn chưa trả được thì sao? Đến lúc đó, anh đi đòi thì mất bạn, không đòi thì anh lấy tiền đâu chi tiêu?".

Cuộc nói chuyện biến thành cãi vã. Quân thấy mình chẳng làm gì sai cả, bạn anh đang cần tiền gấp để cứu bố, anh biết chuyện thì không thể làm ngơ. Vợ Quân thì lại lo cho gia đình hơn.

Câu chuyện của Quân không hiếm vào dịp giáp Tết. Những cuộc gọi vay gấp, vay tạm, vay nóng... đến rất đột ngột và càng cuối năm, càng giáp Tết lại càng nhiều. Cho vay lúc này rất dễ rơi vào thế khó: không cho thì áy náy, cho rồi thì bất an. Đặc biệt, nếu đó là tiền thưởng Tết – khoản tiền thường đã được “đặt lịch” sẵn cho cả gia đình, thì mâu thuẫn càng dễ nảy sinh.

Vậy có nên cho vay tiền giáp Tết không? Câu trả lời không phải là không cho, mà là cho trong khả năng và cho bằng sự tỉnh táo.

Ảnh minh họa

Vài lời khuyên để cho vay tiền giáp Tết mà vẫn giữ được hòa khí

Luôn bàn với bạn đời trước khi quyết định: Dù tiền ai kiếm được, khi đã là tiền chung, việc cho vay cần có sự thống nhất. Một cuộc gọi nhanh, một tin nhắn hỏi ý kiến cũng đủ để tránh cảm giác bị đặt vào thế đã rồi.

Chỉ cho vay số tiền không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình: Đừng cho vay bằng tiền dành cho Tết, tiền học của con hay tiền phòng rủi ro. Nếu không đủ khả năng cho vay toàn bộ, hãy nói rõ ngay từ đầu và cho vay một phần trong khả năng có thể.

Xác định rõ: cho vay hay cho luôn: Nếu trong lòng đã xác định “có thể không đòi lại được”, hãy coi đó là giúp đỡ. Còn nếu vẫn cần tiền quay vòng, cần nói rõ thời hạn, giấy tờ chứng minh, dù là bạn thân.

Không ngại nói thật về hoàn cảnh của mình: Nhiều người sợ mất lòng nên im lặng, nhưng sự thật là ai cũng có áp lực riêng dịp cuối năm. Nói rõ để người vay hiểu và thông cảm.

Tránh cho vay vì cảm xúc nhất thời: Nghe chuyện bệnh tật, tai nạn rất dễ mềm lòng nhưng sau cảm xúc là những ngày dài lo lắng. Hãy cho mình vài phút suy nghĩ trước khi chuyển tiền.

Cho vay tiền giáp Tết không xấu, nhưng nếu chỉ giữ trọn nghĩa với bạn mà làm rạn nứt hòa khí gia đình thì tuyệt đối không nên. Hãy cân nhắc thật kỹ xem những mối quan hệ nào được ưu tiên, đủ uy tín và thật sự cần thiết khi cho vay tiền vào thời điểm này.