Vụ uống chai nước lạ nhặt được: Bé trai 4 tuổi tử vong

Ngày 7-2, lãnh đạo xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết cháu P.V.K. (4 tuổi, trú xã Phúc Thành), một trong 2 nạn nhân trong vụ việc uống chai nước lạ nhặt ngoài đồng, đã tử vong sau 4 ngày cấp cứu.

Nạn nhận bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu. Ảnh: X. Đức

Trước đó, ngày 2-2, cháu P.T.H. (9 tuổi) và cháu P.V.K. được người thân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng co giật, nôn ói nghi do ngộ độc thuốc diệt chuột.

Đến ngày 5-2, cháu H. đã hồi phục sức khỏe nên được cho về nhà tiếp tục chăm sóc. Riêng cháu K. triệu chứng ngày càng nặng và tiên lượng xấu nên được gia đình đưa về nhà, đến 15 giờ ngày 6-2, cháu K. tử vong.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào sáng 2-2, cháu P.V.K. (4 tuổi) và chị gái là P.T.H. theo mẹ ra đồng lúa. Trong lúc mẹ đang làm việc, hai chị em H. nhặt được 1 chai nước lạ màu hồng. Nghĩ đó là nước ngọt, cả hai chị em cùng mở ra uống. Chỉ ít phút sau, hai chị em H. rơi vào tình trạng co giật, người tím tái.

Phát hiện sự việc, người thân lập tức đưa 2 cháu H. và K. đến Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu trong tình trạng da mặt tái nhợt, nôn, co giật. Sau khi xử lý ban đầu, cả hai được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc nặng.