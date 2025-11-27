Vũ Thúy Quỳnh có đang ổn không?

Vũ Thúy Quỳnh trở thành cái tên được theo dõi sát sao thời gian gần đây vì chuyện tình cảm. Khuya 11/11, thiếu gia Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh khiến netizen đứng ngồi không yên khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên người đẹp sinh năm 1998 kèm dòng chú thích khẳng định: "Yêu em".

Mới đây, Vũ Thúy Quỳnh có một động thái lạ khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Á hậu 2 cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 đăng tải hình ảnh cận mặt và sử dụng bài hát đầy tâm trạng: "Này em ơi chớ khóc một mình. Đớn đau một mình, tủi thân một mình. Dù ngoài kia thế giới tàn nhẫn hay vô tình. Em vẫn còn có anh".

Dòng chú thích này của Vũ Thúy Quỳnh khiến cư dân mạng tò mò bàn tán về tình trạng hiện tại của cô. Trong clip mới nhất ở TikTok, người đẹp 9x còn lộ diện với gương mặt khác lạ, đôi mắt sưng. Khi netizen hỏi về chuyện này, Vũ Thúy Quỳnh cho biết do cô ngủ ít, phủ nhận chuyện do khóc nên mắt sưng.

Vũ Thúy Quỳnh đăng tải story tâm trạng sau khi thiếu gia Đức Phạm công khai tình cảm

Cô còn gây xôn xao khi lộ diện với đôi mắt sưng. Người đẹp 9x sau đó lên tiếng phủ nhận chuyện mắt sưng vì khóc mà là do ngủ ít

Từ khi chuyện tình cảm gây chú ý, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 đối mặt với không ít những bình luận tiêu cực. Khi bị chê "không sang nổi", cô không ngần ngại đáp trả: "Cư ssana si vì cuộc đời cho phép".

Sau khi công khai mối quan hệ tình cảm, Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm chưa đăng tải hình ảnh nào mới trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cặp đôi lựa chọn cách yêu đương kín tiếng, tránh sự phán xét từ netizen.

Vũ Thúy Quỳnh không ngại "va chạm" với netizen trên mạng xã hội

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh từng lên tiếng chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.

Trước khi rộ nghi vấn hẹn hò với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng gây chú ý khi vướng tin đồn tình cảm với Chị đẹp Hà Kino. Thời điểm cuối năm 2023, cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, thoải mái đăng ảnh chung và tương tác thân mật trên mạng xã hội, khiến netizen không khỏi đẩy thuyền.

Thế nhưng đến tháng 9/2025, mối quan hệ giữa Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino bất ngờ bị đồn “có vấn đề”. Cả hai liên tục đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng, làm dấy lên suy đoán rằng họ đang gặp trục trặc. Đáng chú ý, cư dân mạng còn nhanh chóng phát hiện Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino đã không còn theo dõi nhau trên Instagram, càng khiến nghi vấn rạn nứt thêm phần rõ rệt.

Trước khi hẹn hò với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng vướng nghi vấn yêu đương với Hà Kino