Hòa Minzy đã căng: "Tại sao lại láo toét như vậy"

Chung kết Miss Universe đã diễn ra được khoảng 5 ngày, tuy nhiên kết quả của cuộc thi này vẫn là chủ đề bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Dù nằm trong top 3 hạng mục phụ dự án cộng đồng nhưng đại diện Việt Nam lại không được gọi tên mà là Miss Universe Hà Lan. Kết quả này khiến đông đảo khán giả Việt bức xúc, trong đó có cả ca sĩ Hòa Minzy.

Trên sóng livestream, ca sĩ Hòa Minzy mới đây đã lên tiếng về kết quả này của Hương Giang. Cô khẳng định không tiếc tiền bản thân đã chi ra để mua vote ủng hộ cho đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, nữ ca sĩ sinh năm 1995 bày tỏ bức xúc trước cách làm việc của tổ chức Miss Universe.

Cô chia sẻ: "Tại sao chương trình đó lại láo toét như vậy. Hãy bù cho tôi 273 triệu đi. Hôm trước mọi người thấy 264 triệu nhưng thực ra là tỉ giá nó nhiều hơn, tính nhầm nên cộng thêm 9 triệu rưỡi. Mọi người tiếc tiền cho Hòa nhưng mà tiền không quan trọng, quan trọng tình cảm Hòa dành cho chị Hương Giang lúc đó.

Hòa làm hành động đó giống như 1 cú hích về tinh thần cho chị Giang. Vì thấy chị bị thiệt thòi. Ngay từ đầu gia nhập cuộc thi người ta đã chậm chạp trong việc đăng tải hình ảnh của chị. Chị Giang như người nhà của Hòa nên ủng hộ chị mình thôi, số tiền không quan trọng".

Hòa Minzy chia sẻ về kết quả của đại diện Việt Nam tại Miss Universe

Dù nằm trong top 3 hạng mục phụ dự án cộng đồng nhưng đại diện Việt Nam lại không được gọi tên mà là Miss Universe Hà Lan

Trước đó, quản lý của Hương Giang chia sẻ ca sĩ Hòa Minzy đã chi số tiền 264 triệu để mua 50.000 vote cho đại diện Việt Nam ở hạng mục Beyone The Crown. Dưới phần bình luận, giọng ca sinh năm 1995 còn hào hứng chia sẻ thêm: "Tiền kiếm sau được chứ Giang tham gia chắc 1 năm nay thôi. Các anh chị em bạn bè chiến cho chị Giang ngay nào".

Ở trang cá nhân có 2,3 triệu người theo dõi, Hòa Minzy cũng có bài đăng kêu gọi mọi người ủng hộ cho Hương Giang. Giọng ca sinh năm 1995 viết: "Tôi cho Giang vào top 3 luôn khỏi nói nhiều, mà app lag luôn rồi. Đợi cập nhật hiện Việt Nam top 3 nha mọi người. Mọi người đẩy mục tiêu top 2 nhé, chứ mong manh lắm, đang kêu gọi anh chị em khác nữa nè".

Ca sĩ Hòa Minzy đã chuyển khoản số tiền hơn 200 triệu để mua 50.000 vote cho Hương Giang

Hương Giang và Hòa Minzy có mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết

Ngày 26/11, Chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentin Trần đã gửi công văn chính thức đến Tổ chức Miss Universe (MUO) nhằm yêu cầu làm rõ kết quả giải phụ Beyond The Crown tại Miss Universe 2025. Ông cho biết đang chờ phản hồi từ BTC quốc tế về cách tính điểm và kết quả gây khó hiểu của Hương Giang, dù cô là thí sinh có lượng bình chọn đứng thứ ba.

Trong văn bản, ông Valentin Trần bày tỏ sự bất ngờ khi Hương Giang với 233.130 phiếu bình chọn, vượt trội so với nhiều thí sinh khác lại không được xếp vị trí thứ ba của hạng mục Beyond The Crown. Phía Miss Universe Vietnam nhấn mạnh rằng theo thể lệ, fan vote chiếm 50% tổng điểm và đặt câu hỏi thắc mắc khi thí sinh đến từ Hà Lan chỉ có khoảng 400 phiếu nhưng vẫn được chọn là người nhận giải cuối cùng.

Ông Valentin Trần cho biết đã nhiều lần liên hệ Miss Universe quốc tế sau đêm chung kết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức. Công văn cũng nhấn mạnh rằng giải Beyond The Crown mang ý nghĩa đặc biệt với khán giả Việt Nam, nhất là khi số lượng bình chọn tương đương hơn 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Vì vậy, Miss Universe Vietnam mong muốn tổ chức sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch và tôn trọng người hâm mộ.