Vũ Thúy Quỳnh đã căng

Những ngày qua, Diệp Lâm Anh - Vũ Thúy Quỳnh - doanh nhân Đức Phạm trở thành cái tên được netizen bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Nguyên do vì ở trang cá nhân, doanh nhân Đức Phạm công khai ảnh bên Vũ Thúy Quỳnh và viết "yêu em". Diệp Lâm Anh - vợ cũ của Đức Phạm sau đó đăng tải clip cho biết xảy ra xô xát với gia đình chồng cũ, bị đập vỡ điện thoại.

Giữa lúc trở thành tâm điểm chú ý, Vũ Thúy Quỳnh vẫn đều đặn chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Khi đăng tải khoảnh khắc tham gia một sự kiện, người đẹp sinh năm 1998 đã thẳng thắn phản pháo bình luận của một cư dân mạng cho rằng cô "chìm nghỉm, không có tài cán gì".

Netizen này viết: "Không biết bà này là ai luôn, dính phốt mới biết á chèn. Chìm nghỉm không có tài cán gì hết. Cố lên chị ơi". Vũ Thúy Quỳnh thẳng thắn đáp trả: "Phốt gì đó chị. Em còn không biết em có phốt gì á chị. Chị có hiểu phốt là gì không chị?". Không im lặng hay né tránh, Á hậu Miss Universe Vietnam 2024 lựa chọn "va thẳng" trên mạng xã hội.



Doanh nhân Đức Phạm gây choáng khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên Vũ Thúy Quỳnh

Khi mối quan hệ bị bàn tán, người đẹp 9x vẫn chia sẻ hình ảnh đều đặn trên mạng xã hội

Vũ Thúy Quỳnh không ngại phản pháo khi bị cho rằng dính phốt, chìm nghỉm không có hoạt động nào nổi bật

Trước đó, trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.

Trên sóng livestream, Vũ Thúy Quỳnh từng khẳng định không làm gì trái pháp luật và đạo đức

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với doanh nhân Đức Phạm, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh từng là tâm điểm chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với "Chị đẹp" Hà Kino. Cuối năm 2023, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, chia sẻ khung hình chung và để lại nhiều tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Tuy nhiên đến tháng 9/2025, mối quan hệ của Vũ Thuý Quỳnh và Hà Kino vướng nghi vấn trục trặc. Trên trang cá nhân, Hà Kino và Vũ Thuý Quỳnh liên tục có những dòng trạng thái tâm trạng. Đáng chú ý, cư dân mạng còn phát hiện ra cả Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh hiện không theo dõi nhau trên Instagram.

Trước khi hẹn hò với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng bị soi loạt hint tình cảm với Hà Kino

Vũ Thuý Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi trở thành Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, người đẹp gốc Điện Biên cán đích ở vị trí Top 5 chung cuộc. Đến Miss Universe Vietnam 2024, Vũ Thuý Quỳnh đăng quang Á hậu 2.