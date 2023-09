Vụ thiếu nữ bị hành hạ ở Cà Mau: Bà chủ thừa nhận bắt nạn nhân ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh

Ngày 20/9, theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Qua làm việc với công an, bước đầu Kiểu thừa nhận đã hành hạ nạn nhân N.T.B.V. (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhiều lần, thừa nhận việc bắt V. ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống, ngậm băng vệ sinh...

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân. Khi có kết quả giám định thương tật, công an sẽ xem xét có khởi tố bổ sung hành vi đối với bị can Kiểu hay không vì quá trình điều tra đã chứng minh Kiểu có đánh nạn nhân bằng tay, bằng roi trúc...

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan, khẩn trương làm rõ việc trẻ em bị bạo hành .

“Trường hợp theo đúng thông tin báo chí phản ánh, cần xem xét, xử lý đối với người sử dụng lao động là trẻ em. Đồng thời, thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo quy định”, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau đề nghị rõ.

Thiếu nữ 16 tuổi ở Cà Mau kể lại chuyện bị bạo hành trên mạng xã hội

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, bà N.T.T. (ngụ cùng địa phương) có nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà T.. Khoảng giữa tháng 5/2022, Kiểu nói với bà T. cho cháu ngoại bà T. là em N.T.B.V làm thuê cho Kiểu để trừ nợ.

Trong quá trình ở làm thuê, V. có làm sai, không đúng ý của Kiểu. Những lúc V. làm sai, Kiểu dùng tay, roi trúc, cây vá (dùng múc thức ăn) đánh nhiều lần.

Thấy thiếu nữ 16 tuổi bị đánh nhiều lần, một phụ nữ sống ở gần đã đến công an trình báo. Làm việc với cảnh sát, bà Kiểu thừa nhận đã đánh cô gái.