Vụ tham ô tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: Số tiền "thụt két" lên đến 136 tỉ

Ngày 3-3, Thiếu tá Nguyễn Kim Trung, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện tại Cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên và tạm giữ số tài sản trị giá hơn 100 tỉ đồng trong vụ án tham ô xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng. Cơ quan điều tra cũng xác định, tổng số tiền bị "rút ruột" mà các đối tượng đã thực hiện tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 136 tỉ đồng.

Trong số hơn 100 tỉ mà cơ quan công an đang thực hiện kê biên có 25 tỉ đồng từ bị can Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987; trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Số tài sản còn lại được cơ quan công an kê biên, phong toả và tạm giữ từ các bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản của các bị can khác có liên quan.

Thiếu tá Trung cho hay, cùng với quá trình điều tra vụ án cũng như làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Kết quả thu hồi, kê biên tài sản trong vụ việc nêu trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền bị "rút ruột" trong vụ tham ô xảy ra tại Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng là 136 tỉ đồng

Trong vụ án này, Phạm Thị Huỳnh Như bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như đã chiếm đoạt từ Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973; trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng - là thủ quỹ Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng - đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản) số tiền lên đến hơn 65 tỉ đồng.

Đến nay, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 4 bị can liên quan đến vụ án này. Ngoài Như và Tâm còn có 2 bị can khác gồm: Hoàng Quang Huy (SN 1989; trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Trường ĐH Bách khoa) - bị khởi tố về tội tham ô tài sản và Đoàn Quang Vinh (SN 1962; trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.