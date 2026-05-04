Liên quan đến vụ thảm án ở Tây Ninh, chiều 4-5, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, rất đông người dân đã tập trung đến nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi; ngụ ấp Chống Mỹ; xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để chia buồn sau khi hay tin gia đình đua con gái và cháu ngoại về lo hậu sự.

Con đường dẫn vào nhà cha mẹ của chị T. ở Cà Mau

Theo lời bà Sáu, con gái bà là chị Đ.T.T. (SN 1994) lên tỉnh Lâm Đồng làm công nhân kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình khi 17 tuổi. Hai năm trước, chị T. kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh).

Bà Sáu khóc nghẹn khi nhắc đến việc con gái và cháu ngoại bị sát hại

"Tôi ngày nào cũng điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái và cháu ngoại 2 tháng tuổi. Hôm qua, tôi điện nhưng T. không bắt máy. Cứ tưởng con bận việc gia đình, nào ngờ tối lại nhận được hung tin" – bà Sáu nghẹn ngào.

Sau khi hay tin con gái và cháu ngoại bị Phú sát hại, bà Sáu cùng chồng là ông Đoàn Văn Long đã chết lặng vì nỗi đau ập đến quá bất ngờ.

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà Sáu

"Gia đình tôi thuê xe lên Tây Ninh chở thi thể con và cháu ngoại về đến nhà khoảng 11 giờ hôm nay. Mọi người đến chia buồn, động viên vợ chồng tôi cố gắng vượt qua đau thương để tập trung lo hậu sự cho con và cháu ngoại" – bà Sáu bộc bạch.

Có mặt tại đám tang, hàng xóm ai cũng tỏ ra thương xót và không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của mẹ con chị T. Nhiều người đặt ra câu hỏi không biết vì lý do gì mà nghi phạm Phú lại có thể gây ra thảm án đau lòng đến vậy.

Theo ông Trần Ngọc Minh, Bí thư Chi bộ ấp Chống Mỹ, gia đình cha mẹ chị T. rất khó khăn. "Ông Long chạy xe ôm, còn vợ thì thu mua ve chai. Người anh của T. thì bị khuyết tật nên đi bán vé số".

Như đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 3-5, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Phú.

Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình. Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng động, cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công dẫn đến trọng thương. Phú bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ sau đó.