Sáng 4-5, Công an xã Vĩnh Công vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra vụ thảm án xảy ra trên địa bàn ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Phú (32 tuổi), người bị cho là đã sát hại dã man vợ và con trai 2 tháng tuổi, đồng thời đâm cha mẹ ruột bị thương tại nhà riêng vào trưa 3-5.

Người dân địa phương chưa hết bàng hoàng khi nghi phạm bị khống chế sau khi gây án với chính người thân của mình

Giữa đêm 3-5, hàng chục người dân từ nhiều nơi hay tin đã đến hiện trường, đứng dọc hai bên đường bàn tán về vụ việc. Trong khi đó, người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin nghi phạm ra tay với chính người thân ruột thịt của mình.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là nghi phạm Phú vốn được nhận xét là người sống khá khép kín, ít va chạm.

Bà Hoa (60 tuổi, sống gần hiện trường) cho biết khi hay tin vụ việc, bà "chết lặng". "Ở đây mấy chục năm rồi, tôi chưa từng thấy vụ nào kinh khủng như vậy. Phú lại ra tay với chính vợ con mình, nghe mà rùng mình" - bà Hoa nói.

Theo bà Hoa, trước khi xảy ra vụ án, Phú không có biểu hiện gây gổ với hàng xóm. "Nó ít nói, ai hỏi thì trả lời, còn lại cũng không giao du nhiều" - bà Hoa tiết lộ.

Một người dân khác sống cùng ấp cho biết Phú làm nghề chế tác bạc tại một tiệm kim hoàn, cuộc sống khá ổn định. "Ngày nào cũng thấy chạy xe đi làm, sáng còn đi chợ mua đồ cho vợ. Nhìn vậy ai nghĩ lại xảy ra chuyện" - người này nói.

Con hẻm nhỏ dẫn vào căn nhà nơi xảy ra vụ nghi phạm ra tay sát hại vợ con.

Tuy nhiên, một số người sống gần nhà lại cho biết Phú có những biểu hiện khác thường trong sinh hoạt.

Ông Hòa (51 tuổi), chia sẻ: "Phú là con một nên được gia đình cưng chiều từ nhỏ. Tuy nhiên, nó sống khép kín, ít bạn bè. Thỉnh thoảng tôi nghe nó chửi bới cha mẹ".

Cũng theo ông Hòa, từ nhỏ Phú đã có dấu hiệu chậm chạp, thần kinh không ổn định. Sau khi học hết phổ thông, gia đình cho học nghề kim hoàn và làm việc đến nay.

Khoảng 2 năm trước, Phú kết hôn với bà Đ.T.T. (quê Cà Mau). Hai vợ chồng sống tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu và vừa sinh con trai đầu lòng được khoảng 2 tháng.

"Hai vợ chồng ít giao tiếp với xung quanh, nhưng cũng không thấy mâu thuẫn gì lớn. Gần đây, gia đình vừa bán đất được số tiền lớn, không rõ có liên quan gì không"- một người dân nhận xét.

Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ Phú

Anh Phương (30 tuổi), người trực tiếp chứng kiến vụ việc, cho biết thời điểm xảy ra án mạng, Phú có biểu hiện rất bất thường. "Lúc người dân chạy vào, thấy Phú cầm dao, mặt rất hung dữ nên không ai dám lại gần. Khi công an đến, Phú còn leo lên mái nhà, chống đối" - anh Phương kể.

Cũng theo anh Phương, khi bị khống chế, Phú liên tục la hét, chửi bới, mắt trợn, không kiểm soát được hành vi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 12 giờ trưa 3-5, nhiều hộ dân sống gần nhà của nghi phạm Phú nghe tiếng kêu cứu liên tục phát ra từ bên trong nhà. Tại đây, họ phát hiện Phú cầm dao tấn công cha mẹ, đồng thời đã sát hại vợ và con nhỏ. Trong lúc can ngăn, cha mẹ nghi phạm bị chém trọng thương, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến tối cùng ngày, do sự khỏe tạm ổn định nên cha mẹ của nghi phạm Phú được bệnh viện cho về nhà để lo hậu sự cho con dâu và cháu nội. Nghi phạm Phú hiện đang bị công an tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.



