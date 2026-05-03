Thông tin từ Công an xã Vĩnh Công (Tây Ninh), lực lượng chức năng đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại căn nhà ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công (trước đây thuộc xã Bình Quới, huyện Châu Thành, Long An).

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Tấn Phước (còn gọi Phú, 32 tuổi).

Lực lượng chức năng khống chế nghi phạm.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 3/5, người dân sinh sống gần khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà của Phước. Khi chạy đến, nhiều người chứng kiến người đàn ông này cầm dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Trong cơn mất kiểm soát, Phước đã ra tay khiến vợ là chị Đ.T.T và con nhỏ tử vong trong phòng phía sau nhà.

Phát hiện sự việc, cha mẹ ruột của Phước lao vào can ngăn nhưng cũng bị kẻ này tấn công, gây đa chấn thương. Hai nạn nhân được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp khống chế đối tượng và thu giữ hung khí.

Cơ quan công an đang lấy lời khai Nguyễn Tấn Phước, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ án, xác minh các yếu tố liên quan, trong đó có việc đối tượng có sử dụng chất kích thích hay không.

Hai tuần trước, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết. Cụ thể, vào chiều 21/4, trong hành trình đi làm từ huyện Bến Cầu đến khu công nghiệp Phước Đông bằng xe buýt, anh N.T.L. (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận) đã mở nhạc điện thoại với âm lượng lớn.

Thấy ồn ào, T.H.T. (40 tuổi) lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến lời qua tiếng lại gay gắt giữa đôi bên. Mâu thuẫn không dừng lại ở đó, đến khoảng 18h20, khi các công nhân xuống xe buýt gần khu vực công ty thì tiếp tục xảy ra cự cãi.

Trong cơn nóng giận, ông T. cùng P.H.H. (26 tuổi) đã dùng dao tấn công anh L. Do vết thương quá nặng, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi gây án, hai nghi phạm T. và H. đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi phạm tội.