Cấm cầu Tứ Mỹ và cầu Trung Hà



Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết hiện cầu Trung Hà cũng có hiện tượng lở móng, xói mòn do dòng nước chảy xiết. Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị chức năng tổng kiểm tra, đánh giá, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người dân tại cây cầu này.

"Đặc biệt, chúng tôi đã triển phương án rà soát, kiểm tra tất cả các cây cầu ngay trong chiều 9-9 để phối hợp với Cục CSGT phân luồng hoặc không cho các phương tiện đi qua, đảm bảo an toàn cho nhân dân"- Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Chiều cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đã có công văn gửi các cơ quan, tổ chức. Theo nội dung công văn, do ảnh hưởng cơn bão Yagi, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến quốc lộ qua tỉnh Phú Thọ gặp nhiều thiệt hại. Theo đó, cấm toàn bộ phương tiện xe cơ giới bị cấm lưu thông qua cầu Tứ Mỹ và cầu Trung Hà.

Cầu Trung Hà bắc qua sông Đà, nối huyện Tam Nông ( tỉnh Phú Thọ), với huyện Ba Vì (TP Hà Nội). Cầu Tứ Mỹ thuộc huyện Tam Nông, bắc qua một nhánh của sông Hồng.