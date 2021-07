Vụ quân nhân 19 tuổi tử vong: 5 cơ quan đang điều tra nguyên nhân

Sáng nay 1-7, trao đổi với Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1 (Bộ Quốc phòng) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của quân nhân Trần Đức Đ. (SN 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).



Hình ảnh tang lễ quân nhân Trần Đức Đ. - Ảnh: D.V.

"Đến nay, Phòng Điều tra hình sự Quân khu 1, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng), Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện Pháp y quân đội, Cục Bảo vệ An ninh quân đội đang tham gia điều tra để sớm đưa ra kết luận khách quan, chính xác về nguyên nhân vụ việc này. Khi nào có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí" - Đại tá Thìn khẳng định.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, ngay sau khi quân nhân Trần Đức Đ. tử vong, đơn vị tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình để tổ chức an táng. Tuy nhiên, do vẫn còn có những bức xúc, yêu cầu chưa được thực hiện nên trong 3 ngày qua, gia đình quân nhân Trần Đức Đ. chưa đồng ý an táng thi hài.

Bên cạnh đó, theo Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, những ngày qua tại gia đình quân nhân này, có hàng trăm người lạ kéo tới với danh nghĩa ủng hộ gia đình bằng cách gây rối, làm loạn, quay các video, livestream tung lên các trang mạng xã hội.

"Trong những ngày vừa qua, chính quyền địa phương rất vất vả xử lý tình hình an ninh trật tự khi có nhiều người lạ mặt, không phải họ hàng người thân gia đình quân nhân Trần Đức Đ. kéo đến gây rối. Các đơn vị quân đội cũng hỗ trợ chính quyền địa phương lập 3 chốt kiểm soát người lạ tiếp cận gia đình" - ông Thìn nói và cho biết sau khi các đoàn thể vận động, gia đình đã đồng ý 14 giờ chiều nay 1-7 sẽ tổ chức lễ an táng quân nhân Trần Đức Đ..

Trước đó, theo Cục Quân huấn (Bộ Quốc phòng), ngày 26-6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Quân sự Quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28-6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đ. báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh (lý do đau bụng).

Khoảng 14 giờ 20 phút, không thấy quân nhân Trần Đức Đ. quay lại, chỉ huy đơn vị Đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày phát hiện quân nhân Trần Đức Đ. đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m.

Đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đ. đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang thép, TP Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút ngày 28-6, Bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đ. đã tử vong.

Trước đó, từ đêm 28-6 đến nay, trên mạng xã hội xôn xao vì 1 đoạn clip với nội dung khám nghiệm tử thi của quân nhân Trần Đức Đ.. Nội dung đoạn clip người nhà bức xúc cho rằng quân nhân Trần Đức Đ. tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường Đại học Quân sự Quân khu 1, có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo gia đình quân nhân Trần Đức Đ., chiều 28-6, gia đình nhận được điện thoại của đơn vị, thông báo quân nhân này tử vong trong tư thế treo cổ tại đơn vị. Tuy nhiên, gia đình quân nhân Trần Đức Đ. cho rằng nguyên nhân tử vong không phải do tự tử vì trên người anh Đ. có nhiều vết thương.

Đại diện Quân khu 1, Bộ Quốc phòng bước đầu xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đ. tử vong trong tư thế treo cổ. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.