Khẩn trương điều tra nguyên nhân một quân nhân sinh năm 2002 tử vong

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28/6.

Đại diện Quân khu 1, Bộ Quốc phòng bước đầu xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong là do tự tử. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quân khu 1 đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ, an táng tại quê nhà. Đêm 28/6, lực lượng Công an và Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc.

Trong ngày 29/6, đại diện Quân khu 1, Huyện ủy, UBND thị xã Từ Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Từ Sơn đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.

Trước đó, từ đêm 28/6 đến nay, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân. Người nhà và một số người địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường… và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Trao đổi với Zing, người nhà quân nhân này cho biết anh Đô đăng ký nhập ngũ ngày 16/1 và thực hiện huấn luyện tại Bắc Giang. Đến giữa tháng 6, anh chuyển nơi huấn luyện đến Đại học quân sự Quân khu 1.

"Hôm 27/6, Đô gọi điện về cho dì trong tình trạng khỏe mạnh, nói là bị bắt nạt nhưng dặn không được kể với bố mẹ. Đến chiều 28/6, đơn vị gọi về báo cháu đột tử. Nhưng sau đó một lúc thì lại gọi lại bảo cháu tự tử", người thân quân nhân Đô kể.

Sau khi nhận tin báo, gia đình của anh Đô được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên để nhận thi thể. Đến nơi, người nhà cho biết việc khám nghiệm tử thi đã thực hiện.

"Khi nhận thi thể, gia đình phát hiện rất nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và ngực", người thân của anh Đô nói.

Gia đình nam quân nhân cho biết dù chiều 29/6 các thủ tục tang lễ đã hoàn tất, người nhà quyết định chưa mai táng. Họ dự định tìm nơi nhận giữ thi thể cho đến khi vụ việc được làm sáng tỏ.