Sáng 28/8, hãng tin Yonhap Hàn Quốc đưa tin, ca sĩ kiêm rapper Psy đang bị điều tra do bị cáo buộc vi phạm luật y tế khi nhận thuốc hướng thần theo đơn thông qua bên thứ ba mà không đến khám trực tiếp tại bệnh viện.

Đồn cảnh sát Seodaemun, Seoul cho biết họ đang điều tra Psy, tên thật là Park Jae-sang, cùng một bác sĩ của một bệnh viện sau khi hai người này bị buộc tội đã cho phép bên thứ ba – bao gồm cả quản lý của Psy – nhận thuốc theo đơn một cách bất hợp pháp mà không qua thăm khám trực tiếp.

Psy bị cáo buộc đã nhận các đơn thuốc cho các loại thuốc hướng thần như Xanax và Stilnox từ một bệnh viện đại học tại Seoul mà không cần khám trực tiếp, từ năm 2022 cho đến gần đây, và để quản lý cũng như những người khác nhận thuốc thay mình.

Cảnh sát được cho là đã phát hiện các dấu hiệu khả nghi này qua một nguồn tin và gần đây đã tiến hành khám xét bệnh viện đại học để thu thập hồ sơ y tế liên quan. Luật pháp Hàn Quốc hiện hành nghiêm cấm việc kê đơn thuốc ủy quyền (kê đơn thông qua bên thứ ba đại diện cho bệnh nhân).

Thuốc hướng thần là gì? Vì sao không được sử dụng bừa bãi?

Xanax và Stilnox là các loại thuốc hướng thần được dùng để điều trị rối loạn giấc ngủ, lo âu và trầm cảm. Do nguy cơ gây nghiện và lệ thuộc cao, việc kê đơn các thuốc này bắt buộc phải qua thăm khám trực tiếp.

Bác sĩ của Psy được cho là đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng việc điều trị được thực hiện từ xa.

Công ty quản lý của Psy – P Nation – đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Năm, thừa nhận rằng việc nhận thuốc kê đơn thông qua người khác là một sai sót rõ ràng.

"Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của bác sĩ," công ty cho biết. "Tuy nhiên, không hề có việc kê đơn thuốc ủy quyền, mặc dù trong một số trường hợp, bên thứ ba có nhận thuốc thay cho anh ấy."

Theo thông tin từ chuyên trang y tế Mỹ Very Well Mind, thuốc hướng thần là các loại thuốc có tác dụng thay đổi tâm trạng, nhận thức và hành vi. Khi được sử dụng kết hợp với liệu pháp tâm lý, thuốc hướng thần có thể là công cụ mạnh mẽ trong việc điều trị các rối loạn như rối loạn nhân cách ranh giới, lo âu, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm và tâm thần phân liệt.

Thuốc hướng thần giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh tâm thần như thay đổi tâm trạng đột ngột, cơn giận dữ bộc phát, ảo giác và hoang tưởng, cùng những vấn đề khác có thể cản trở quá trình trị liệu. Khi các triệu chứng này được kiểm soát tốt hơn, người bệnh có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ năng để đối phó và quản lý sức khỏe tâm thần hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, mỗi loại thuốc hướng thần có các nguy cơ khác nhau. Very Well Mind liệt kê một số cảnh báo liên quan tới một số loại thuốc hướng thần:

Benzodiazepines (ví dụ như Xanax): Cảnh báo về nguy cơ lạm dụng, nghiện và triệu chứng cai nghiện.

Thuốc chống loạn thần (antipsychotics): Cảnh báo về nguy cơ tử vong tăng cao ở người lớn tuổi mắc chứng loạn thần do sa sút trí tuệ. Những loại thuốc này bị chống chỉ định với nhóm đối tượng này.

Thuốc chống trầm cảm (antidepressants): Tất cả đều mang cảnh báo về nguy cơ tự tử gia tăng ở người trẻ dưới 25 tuổi.

Thuốc kích thích kê đơn (prescription stimulants): Cảnh báo về nguy cơ sử dụng sai mục đích, lạm dụng, nghiện và quá liều.

