Vụ phát hiện thi thể nam thanh niên sau cuộc hẹn với "bạn gái online": Người thân hé lộ tình tiết mới

Ngày 4/1/2024, thông tin mới nhất liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam thanh niên trên sông Hồng sau cuộc hẹn với "bạn gái online", trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Huy Hùng (người nhà nạn nhân) cho biết, trong ngày hôm qua, cơ quan công an đã mời đại diện gia đình lên để thông báo sơ bộ kết quả ban đầu, thông tin này phần nào đã an ủi tang quyến sau những ngày cầu cứu về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

"Công an mời đại diện gia đình tôi lên thông báo sơ bộ vụ án để gia đình an tâm. Tuy không được chụp lại biên bản nhưng nội dung họ cho gia đình biết, có 7 đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an đã thu giữ được tang vật là điện thoại, xe máy của em trai tôi", người nhà nạn nhân cho biết, vụ việc xảy ra ở Bắc Ninh nhưng nhóm đối tượng này ở Hải Phòng.

Anh Hùng cho biết thêm, từ hôm gia đình đăng tải thông tin kêu cứu cộng đồng mạng chia sẻ để làm rõ nguyên nhân đến cái chết của em trai, rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến trao đổi họ cũng "dính bẫy lừa" của các cuộc "hẹn hò online", nhưng vì ngần ngại nên không muốn nói ra.

Cũng theo người nhà nạn nhân, cách đây ít ngày gia đình của những đối tượng bị tạm giữ đã đến xin thắp hương cho nạn nhân, cùng một số tiền bỏ trong phong bì phúng viếng, tuy nhiên gia đình không chấp nhận.

Liên quan đến vụ việc, theo nguồn tin của PV, cơ quan công quận Tây Hồ đang thụ lý tuy nhiên đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên

Trước đó, anh Nguyễn Xuân Linh (người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân) cho biết, khoảng 17h, ngày 14/12, U. nói với anh rằng đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Sau khi tìm hiểu cuộc hẹn trên giữa U. với "bạn" được kết nối qua mục hẹn hò trong facebook.

Đến khoảng 23h cùng ngày không thấy U. nên gọi điện thoại thì không có tín hiệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau, anh Linh gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng máy của nạn nhân đều thuê bao.



Khi mở máy tính ở phòng trọ của U. đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U. đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U. có nhắn tin với ai và đi đâu không thì Linh có thấy U. nhắn tin qua lại với một tài khoản facebook tên là 'An Yêuu' .Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái, hẹn hò; bạn 'An Yêuu' này có hẹn U. gửi kèm vị trí để U. đi tới đó.

Đến khoảng 17h ngày 18/12, gia đình nạn nhân gọi vào số điện thoại của U. thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy, họ nói có một người vớt được xác U. chỗ cầu Nhật Tân.